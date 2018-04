کوری بارلاگ به انتقادات از تغییرات God of War پاسخ داد

نسخه جدید God of War در 20 آوریل (31 فروردین) منتشر خواهد شد. کریتوس (و پسرش Atreus) به اسکاندیناوی رفته‌اند و مبارزات هم تغییراتی داشته است. Sony همچنین می‌گوید در این بازی بخش منطقی‌تر کریتوس را می‌بینییم، مردی که سعی دارد بر گرایش‌های خشونت‌آمیز خود غلبه کرده و در عین حال یک پسر را بزرگ کند. اساسا God of War می‌خواهد به سوی چیزهای جدیدی برود تا به این فرانچایز بلند مدت نیروی تازه‌ای ببخشد. با این حال، برخی افراد با این تغییرات موافق نیستند.

به گزارش پردیس گیم، کوری بارلاگ به عنوان کارگردان God of War، در مصاحبه‌ای با Kotaku گفت از انتقادات و کمپینی که برخی از افراد علیه بازی ایجاد کرده‌اند آگاه است اما وی شما را تشویق به این می‌کند که پیش از قضاوت، بازی را یک‌بار خودتان انجام دهید. بارلاگ افزود Sony از قصد چیز زیادی از بازی نشان نداده زیرا او می‌خواهد بازیکنان "تجربه کاملی از بازی داشته باشند." بارلاگ گفت:

"می‌دانم بسیاری از مردم می‌گویند این یک بازی کاملا متفاوت است. آن‌ها تغییرات زیادی را اعمال کرده‌اند! سپس هشتگ‌هایی مثل Not My God of War و Cancel My Pre-Order (لغو پیش‌خرید) هم به پیام خود اضافه می‌کنند اما من معتقدم خیلی از همین افراد باید به تجربه بازی بپردازند."

او در ادامه افزود "ما در ارائه اطلاعات و نمایش‌های بازی خود را محدود ساختیم. من می‌خواهم مردم تجربه کامل و تازه‌ای از بازی داشته باشند. هر کس که در ساخت این عنوان کمک کرده یا عضو خوبی از تیم به حساب می‌آمده، دقیقا از ابتدا بخشی از God of War بوده است. هیچ چیز به‌طور ناخواسته یا تحت فشار ناشر به خود تغییر ندیده و همه ما قلب و روح زیادی را وارد این بازی کردیم. DNA این فرانچایز همچنان در خون نسخه جدید هم پمپاژ می‌شود!"

در پایان لطفا دیدگاه خود را در رابطه با تغییرات بازی و صحبت‌های کوری بارلاگ به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame