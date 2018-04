امروز استودیو Undead Labs در جریان مراسم PAX East تریلر جدیدی از عنوان انحصاری State of Decay 2 منتشر کرد. این تریلر بر روی نمایش ویژگی‌های اصلی بازی شامل سیستم رانندگی (و استفاده از ماشین برای از بین بردن دشمنان)، مبارزه با موج‌های دشمنان و سیستم اکتشفات تمرکز دارد.

به گزارش پردیس‌گیم، در ادامه تریلر مدیریت پناهگاه و امکاناتی که بازی در این زمینه در اختیار بازیکنان قرار داده تا بتوانند از خود و همراهان محافظت کنند، نشان داده می‌شود. در State of Decay 2 سیستم مبارزه دچار تغییراتی جذابی شده، از اضافه شدن سیستم مخفی کاری تا حرکات تمام کننده و بهبود سیستم شوتینگ در این تریلر به نمایش در می‌آید. در مجموع به نظر می‌رسد که بازی در مقایسه با نمایش‌های سال گذشته به شدت بهبود پیدا کرده است.

State of Decay 2 در تاریخ 22 مِی (سه‌شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۷) برای پلتفرم‌های PC و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت. اخیرا جزئیاتی از نسخه ارتقا یافته این بازی بر روی Xbox One X اعلام و همچنین تایید شد که بازی قافد پرداخت درون برنامه‌ای خواهد بود.

منبع متن: pardisgame