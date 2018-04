وقتی هر بازیباز یک منتقد است | برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران – بخش دوم

بحث امتیاز و نمرات بازی های رایانه ای از زمانی که اینترنت فراگیر شد و دنیا پر شد از سایت های حوزه گیمینگ، بسیار بسیار داغ بوده و هر روزی که گذشته است نیز داغ تر و مهم تر شده تا جایی که امروزه یکی از اصلی ترین دلایل شکست یا موفقیت تجاری یک بازی […]

بحث امتیاز و نمرات بازی های رایانه ای از زمانی که اینترنت فراگیر شد و دنیا پر شد از سایت های حوزه گیمینگ، بسیار بسیار داغ بوده و هر روزی که گذشته است نیز داغ تر و مهم تر شده تا جایی که امروزه یکی از اصلی ترین دلایل شکست یا موفقیت تجاری یک بازی نیز امتیاز متا و نمرات آن بازیست که از منابع معتبر گیمینگ دنیا دریافت نموده است. البته وقتی که از امتیاز و متا و نمره و تاثیر امتیاز بر موفقیت یا شکست تجاری و… صحبت می کنیم، همواره منظورمان امتیازات و نمرات منتقدین است و این امتیازات منتقدین هستند که تاثیر عمیقی بر روند موفقیت یا شکست یک بازی می گذارند. اما معمولا از یک گروه دیگر از امتیازات هیچ وقت حرفی زده نمی شود و زیاد در رده اهمیت نمرات منتقدین قرار نمی گیرند. منظور ما امتیازات کاربران و بازیبازان یه یک بازی است که اصطلاحا به عنوان User Score از آن یاد می شود و همواره دانستن آن برای بازیبازان جذاب بوده و هست زیرا می دانیم که نه منتقدها بلکه کسانی مثل خود ما که بازی را در قالب یک بازیباز و نه یک منتقد تجربه نموده اند، حس خود را در مورد کلیت آن بازی در قالب نمره شان بیان کرده اند که این برای ما بسیار جذاب است ولی نهایتا باز هم برای تصمیم گیری سراغ امتیازات منتقدین و متای آن ها می رویم. نظرات بازیبازها و منتقدین در موردب رخی از بازی ها شبیه هم هست ولی به طور کلی لیست برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران با برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز منتقدین بسیار متفاوت است و بارها و بارها هم به برترین بازی های تاریخ از نظر متا اشاره کرده ایم و اکثرا هم همین موضوع را مورد بحث قرار می دهند و کمتر سراغ یوزر اسکور می روند.

اما امروز ما این روند را نقض کرده ایم و رفته ایم سراغ برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران یا یوزر اسکور که موضوع جالب و بکری است و قطعا برای شما نیز جذاب خواهد بود که بدانید بازیبازانی مثل خودمان به کدام عناوین به عنوان برترین های تاریخ امتیاز داده اند و قطعا هم بعد از دیدن این مطلب ۲ قسمتی و لیست ۲۰ بازی برتر تاریخ از لحاظ یوزر اسکور تا حد زیادی شگفت زده خواهید شد. در این مطلب دو قسمتی قصد داریم تا به ۲۰ بازی برتر از لحاظ امتیاز کاربران یا یوزر اسکور در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که بسیاری از آنها برای ما خاطرات زیادی را رقم زده اند و بسیار محبوب هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. توجه داشته باشید که از هر بازی نسخه یک پلتفرم که برترین امتیاز را دارد در این لیست قرار گرفته است و مثلا بازی ویچر ۳ که هر ۳ نسخه رایانه های شخصی و پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان آن در لیست برترین بازی های تاریخ از لحاظ یوزر اسکور قرار دارند، تنها یک بازی انتخاب شده است تا به این ترتیب تنوع عناوین لیست بیشتر شود و شاهد ۳ بار تکرار یک نام و یک بازی در ۳ رتبه لیست نباشید. همچنین لازم به ذکر است که رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است ابدا نظر شخصی نویسنده نیست و بر اساس لیست برترین بازی ها از لحاظ یوزر اسکور در تاریخ قرار گرفته اند و دخل و تصرف شخصی در آن جایی ندارد. در نهایت باید بگویم به مانند هر مطلب ۱۰ برتر و ۲۰ برتر دیگری در دنیا، بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور خواهید کرد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت اول “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۰ – Shenmue II

سازنده: Sega AM2

ناشر: Sega

ژانر: Action Adventure, RPG

پلتفرم مقصد: Dreamcast, Xbox

سال انتشار: ۲۰۰۱

امتیاز متا: ۸۸/۱۰۰ (با ۹ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۳ (پلتفرم Dreamcast) توسط ۲۳۳ نفر

فرنچایز شنمو در دنیای بازی های رایانه ای آغاز موفقیت آمیزی داشت و دو نسخه از آن به فاصله دو سال منتشر گردیدند ولی ناگهان انگار این سری به کما رفت و کارش به کیک استارتر کشید تا بعد از ۱۷ سال بتوانیم در سال ۲۰۱۸ نسخه سوم را تجربه نماییم. بازی نخست شنمو که در سال ۱۹۹۹ توسط سگا ساخته شد و توسط همین کمپانی محبوب آن روزها برای کنسول دریم کست منتشر گردید، عنوانی جذاب و زیبا بود که نظر منتقدان را جلب نموده و خود را به عنوان یک بازی خوش ساخت معرفی کرد. این عنوان موفق شد تا از وبسایتی مانند آی جی ان امتیاز ۹٫۷ را دریافت نماید نوید خلق یک فرنچایز اکشن ماجرایی نقش آفرینی جهان آزاد با کیفیت و زیبا را داد. همین طور هم شد و نسخه دوم این عنوان زیبا نیز در سطح بازی اول عمل کرد و این سری را به نوعی کامل تر کرد و یک عنوان عالی در این سبک برای بازیبازان به حساب می آمد. بازی Shenmue II توسط Sega AM2 ساخته شده و در سال ۲۰۰۱ برای پلتفرم های Dreamcast و Xbox در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانراکشن ماجرایی و نقش آفرینی قرار داشت را نیز شرکت سگا عهده دار بود. نکته عجیب در مورد این بازی آنجاست که با وجود این که می بینید این بازی جزو ۱۰ بازی برتر تاریخ از نظر امتیاز بازیبازان قرار گرفته است ولی توسط همین بازیبازان آن طور که باید و شاید مورد توجه و مهر قرار نگرفت و با این که واقعا یکی از برترین های سبک خود بود از نظر فروش و اقبال عمومی چندان عالی و در سطح کیفیتش عمل نکرد تا حتی سگا مدت ها این بازی را کنار بگذارد و حتی نسخه سوم این بازی هم که قرار است ساخته شود از طریق کیک استارتر موفق به کسب بودجه ساخت خود شد.

حتی زمانی که مشخص شد عنوان شنمو ۳ موفق شده تا خیلی زود بودجه خود را به دست آورد بسیاری از بازیبازان مخصوصا در کشورمان می گفتند اصلا این بازی چیست و حتی نامش را نیز نمی دانستند. در حقیقت می شود گفت سری شنمو و عنوانی مانند شنمو ۲ از آن فرنچایزها و باز هایی هستند که هر چه زمان گذشت بیشتر قدر و منزلت آن ها مشخص شد و ارزش واقعی خود را نزد بازیبازان یافتند، به طوری که اکنون بسیاری منتظر انتتشار نسخه سوم این سری زیبا هستند و کمپین کیک استارتر آن نیز خیلی زود موفق به جمع آوری مبیلغ مورد نیازش شد. Shenmue II بعد از عرضه، از لحاظ امتیازی فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای بسیار خوب ۸۸/۱۰۰ را کسب کرد. ولی برخورد کاربران و مخاطبین Shenmue II با این عنوان بسیار بهتر از منتقدین بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۳ برای Shenmue II گردیدند که نشان از این داشت که نظر بازیبازان در مورد این بازی مثبت تر از منتقدین بوده است.

این User Score عالی برای نسخه مربوط به پلتفرم Dreamcast به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Shenmue II به این نسخه اختصاص یافته است. به شخصه اعتقاد دارم یکی از اصلی ترین دلایلی که شنمو ۲ لااقل از نظر تجاری شکست خورد، پلتفرم های مقصد تقریبا غلط آن بود. یعنی در زمانی که پلی استیشن ۲ کل دنیا را قبضه کرده بود و کل رقبا روی هم نزدیک نصف آن هم نمی شدند، شنمو ۲ آمد و برروی پلتفرم های Dreamcast و Xbox منتشر شد که اصلا محبوبیتی حتی نزدیک به پلی استیشن ۲ را هم نداشتند. قطعا اگر شنمو ۲ برای این کنسول نیز منتشر می شد محبوبیت و مقبولیت جهانی پیدا می کرد، مخصوصا با کیفیت بسیار بالایی که داشت و بازخوردهای فوق العاده ای که دریافت نمود. امیدوار هستیم که نسخه سوم این فرنچایز زیبا بتواند در سطح دو بازی قبلی و حتی بهتر از آن ها عمل نماید و نام این سری را بیشتر از همیشه بر سر زبان ها بیاندازد. در نهایت نسخه کنسول Dreamcast بازی Shenmue II موفق شده است تا در جایگاه دهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۹ – Metroid Prime

سازنده: Retro Studios و Nintendo

ناشر: Nintendo

ژانر: First Person Action Adventure

پلتفرم مقصد: Game Cube و Wii

سال انتشار: ۲۰۰۲

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰ (با ۷۰ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۳ (پلتفرم Game Cube) توسط ۸۶۱ نفر

سری عناوین محبوب و بزرگ Metroid به همراه Samus Aran که پروتاگونیست اصلی این سری است، اولین بار در سال ۱۹۸۶ یا نخستین نسخه این سری اکشن ماجرایی – علمی تخیلی که متعلق به نینتندو است، پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشت و از همان زمان تا امروز طرفداران بیشماری را در سرتاسر دنیا به ویژه از بین گیمرهای کلاسیک به خود اختصاص داده است، آن هم طرفدارانی که واقعا عاشق این سری و البته شخصیت محبوبش هستند. پروتاگونیست اصلی این سری یعنی Samus Aran یکی از برترین و جذاب ترین و محبوب ترین شخصیت های مونث تاریخ است و البته همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام سری عناوین مترویید یکی از چند بازی پیشتاز در زمینه استفاده از پروتاگونیست مونث هستند و یکی از مهمترین نکات در مورد سری مترویید و یکی از دلایل اصلی محبوبیت بسیار بالای Samus Aran این است که او به عنوان یکی از اولین شخصیت های اصلی زن در بازی های رایانه ای محسوب می شود و در واقع از آغاز کنندگان مسیر قرار دادن پروتاگونیست های اصلی مونث در عناوین رایانه ای بوده است. بین کل عناوین سری مترویید اعم از عناوین Super Metroid و Metroid Prime و … بدون شک بهترین بازی عنوان Metroid Prime است که یکی از شاهکارهای مانگار تاریخ بازی های رایانه ای به حساب می آید و یکی از بالاترین امتیازها را نیز در تاریخ داراست.

بازی Metroid Prime توسط Retro Studios و Nintendo ساخته شده و در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ به ترتیب برای Game Cube و Wii در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن ماجرایی اول شخص قرار داشت را نیز شرکت Nintendo عهده دار بود. Metroid Prime بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای شگفت انگیز و رویایی ۹۷/۱۰۰ را کسب کرد. برخورد کاربران و مخاطبین Metroid Prime نیز تا حد زیادی با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۳ برای Metroid Prime گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرق خیلی زیادی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Metroid Prime عنوانی شاهکار قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Game Cube به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Metroid Prime به این نسخه اختصاص یافته است.

Metroid Prime اولین عنوان این فرنچایز است که تغییر ژانر داده و تبدیل به یک بازی ۳ بعدی به صورت شوتر اول شخص شد. اما جالب است بدانید که به جهت این که اکتشاف و گشت و گذار در بازی به مبارزات آن ارجحیت دارد، خود نینتندو آن را در قالب سبک first-person adventure طبقه بندی کرده و از واژه شوتر استفاده نکرده است. Metroid Prime نخستین قسمت از ۳ گانه داستانی پرایم بود که در بازه زمانی بین Metroid و Metroid II: Return of Samus اتفاق می افتد. بازی همان تم علمی تخیلی همیشگی را داراست و در آن کنترل Samus را از نمای اول شخص برعهده می گرفتیم و داستان مبارزه او با دزدان فضای و آزمایشات بیولوژیکی آن ها در سیاره Tallon IV را دنبال می کردیم. لازم به ذکر است که در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ نینتندو اعلام کرد نسخه چهارم سری پرایم نیز در راه است و آن را با یک تیزر کوتاه که فقط نام Metroid Prime 4 را نمایش می داد و بدون هیچ اطلاعات دیگری معرفی نمود ولی همین معرفی برای علاقمندان کافی بود تا مجددا به اوج هیجان برسند. بازی Metroid Prime 4 همان طور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ایم احتمالا به عنوان دنباله ای برای بازی سال ۲۰۰۷ با نام Metroid Prime 3: Corruption خواهد بود و قرار است تا در تاریخ نامشخصی به طور انحصاری برای نینتندو سوئیچ منتشر گردد و قطعا نقش پررنگی را در هر چه بیشتر موفق بودن این کنسول دوست داشتنی خواهد داشتدر نهایت نسخه کنسول گیم کیوب بازی Metroid Prime موفق شده است تا در جایگاه نهم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۸ – Metal Gear Solid 3: Subsistence

Ū

سازنده: Kojima Productions

ناشر: Konami

ژانر: Action Adventure Stealth

پلتفرم مقصد: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۰۶

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰ (با ۵۳ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۳ (پلتفرم Playstation 2) توسط ۴۹۹ نفر

Metal Gear Solid 3: Snake Eater شاهکاری جاودان است که تا همیشه نام پرافتخار و با شکوهش بر پهنه عظیم دنیای بازی های رایانه ای حک شده و بر بلندای عرصه اساطیر بازی های رایانه ای، سیطره گسترانیده است. این بازی به هیچ وجه یک “عنوان” شاهکار و عالی نیست بلکه یک پکیج کامل از بسیاری از هنرها و مدیاهاست. تبلور هنر ناب و نبوغ عجیب کوجیماست و ترکیب همگونی از چندین شاخه هنر مانند داستان سرایی و سینما و موسیقی و … آن هم در بالاترین و حداکثر کیفیت ممکن است. این بازی از آن دست عناوینی است که در طول یک یا حتی دو نسل از بازی های رایانه ای تنها چند عدد انگشت شمار شبیه آن منتشر می‌شوند. عنوانی که بدون شک برترین و زیباترین نسخه متال گیر است و وقتی می گوییم یک بازی برترین بازی در فرنچایزی مانند متال گیر است که همه بازی هایش شاهکار هستند، دیگر همه چیز خود به خود مشخص است. بازی Metal Gear Solid 3: Subsistence توسط Kojima Productions ساخته شده است و در سال ۲۰۰۶ برای PlayStation 2 و در نسل هفتم برای PlayStation 3 و PlayStation Vita در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن ماجرایی مخفی کاری قرار داشت را نیز شرکت کونامی عهده دار بود.

طراح و نویسنده و کارگردان و تهیه کننده این شاهکار بی نظیر هم هیدئو کوجیمای نابغه بود که با ساخت این بازی یکی از برترین عناوین تاریخ و بهترین نسخه سری متال گیر را خلق نمود. بسیار حیف و البته خیلی عجیب است که گیمر باشید و لذت تجربه Metal Gear Solid 3: Snake Eater را از خود دریغ نموده باشید که گناهی است بسی نابخشودنی مگر تحت عذری خاص! Metal Gear Solid 3: Subsistence بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۴/۱۰۰ را کسب کرد. برخورد کاربران و مخاطبین Metal Gear Solid 3: Subsistence نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۳ برای Metal Gear Solid 3: Subsistence گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Metal Gear Solid 3: Subsistence عنوانی شاهکار قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم PlayStation 2 به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Metal Gear Solid 3: Subsistence به این نسخه اختصاص یافته است.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater شاهکاری است که با حداکثر ریزبینی و دقت به جزییات ساخته شده است. شاید اگر اکنون نیز کونامی لعنتی نصف همان دقت و ریزبینی که در ساخت عناوین آن زمان نظیر Metal Gear Solid 3: Snake Eater داشت به کار بندد، عناوین این شرکت حال و روز خیلی بهتری پیدا کنند اما امید به این شرکت چیزی نزدیک به غیر ممکن است. در حقیقت باید گفت اکنون که تکلیف ادامه این سری محبوب با رفتن کوجیما مشخص نیست، احتمال بالایی در گند زدن کونامی به نسخه‌های بعدی این سری بدون کوجیما وجود دارد زیرا کونامی ثابت کرده است هر کاری بلد نباشد گند زدن به بازی‌های خوب خود را به شکل عالی بلد است اما امیدواریم که در مورد سری Metal Gear Solid لااقل این اتفاق رخ ندهد هر چند که این هم امیدی واهی است و کونامی از هم اکنون گند زدن به سری را با معرفی بازی متال گیر زامبی محور آغاز کرده است. شاید در مورد خیلی از شاهکارهای قدیمی بگوییم امیدوار هستیم که باز هم شرابطی فراهم آید تا بتوانیم نسخه ای عالی و جدید از آن ها را تجربه نماییم، اما با وضعیت کنونی کونامی و رفتن کوجیما و… بهتر است بگوییم انشالله که دیگر هیچ وقت نسخه ای از این سری را (مگر ساخته شده توسط کوجیما) نبینیم. در نهایت نسخه کنسول PlayStation 2 بازی Metal Gear Solid 3: Subsistence موفق شده است تا در جایگاه هشتم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۷ – The Witcher 3: Wild Hunt

سازنده: CD Project Red

ناشر: CD Project Red

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰ (با ۳۲ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۳ (پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows) توسط ۱۲۱۵۷ نفر

برخی از بازی ها هستند که در جمع شاهکارها و برترین عناوین تاریخ، آنها باز هم به عنوان گل سر سبد همه این شاهکارها محسوب می گردند و برترین بازی ها بین شاهکارهای تاریخ بازی های رایانه ای هستند. عناوینی که فراتر از سطح تصور عمل کرده اند و به حدی از همه لحاظ بی نقص و بی نظیر هستند که حتی شاهکارهای تاریخ نیز در سطح آن ها نیستند و مقداری پایین تر از این عناوین قرار می گیرند و در واقع می توان به آن ها ابرشاهکار گفت. The Witcher 3: Wild Hunt دقیقا یکی از همین عناوین است و به عقیده من بهترین مثال برای این عناوین و رتبه اول لیست برترین بازی های کل تاریخ بازی های رایانه ای نیز محسوب می شود. عنوانی که حتی یک لحظه هم نمی توانید از آن چشم بردارید و نه تنها تا چندین وقت بعد از بازی کردن آن در یادتان می ماند و به آن فکر می کنید، بلکه تا آخر زندگی تان نیز این ابر شاهکار جادویی را از یاد نخواهید برد و شاید هر مدت یک بار به سراغ آن بروید و دوباره بازی را تجربه نمایید. مخصوصا با دو بسته الحاقی بی نظیری که برای بازی با نام های Hearts of Stone و Blood and Wine منتشر گردید که هر کدام شاید از بازی اصلی هم زیباتر بودند و به اندازه یک بازی کامل، گیم پلی و ماموریت و موارد جدید در خود داشتند. نسخه های اول و دوم سری Witcher نیز در زمان خود چیزی فراتر از فوق العاده بودند و هر کدام در دوره خود تاریخ سازی کرده اند اما به واقع گل سرسبد این فرنچایز قدرتمند، نسخه سوم آن است که برترین و با کیفیت ترین حسن ختامی است که می توان برای پایان دادن به یک ۳ گانه تصور کرد.

باید گفت The Witcher 3: Wild Hunt مخصوصا بعد از آپدیت های منتشر شده برای آن که تعدادی باگ ها و ایرادات گرافیکی را رفع کرد به واقع هیچ گونه نقصی ندارد از همه لحاظ، معنای یک “شاهکار محض” است، چه از لحاظ هنری، فنی، گیم پلی، موسیقی، صداگذاری، داستان، تصمیم گیری و انتخاب، ماموریت های جانبی. همان طور که می دانید بازی The Witcher 3: Wild Hunt توسط سی دی پراجکت ساخته شده است و در سال ۲۰۱۵ برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن نقش آفرینی قرار داشت را نیز CD Project Red عهده دار بود. The Witcher 3: Wild Hunt در وهله اول، عنوانی است پر از تصمیمات تاثیرگذار که در واقع بر پایه‎ انتخاب های شما و عواقب آن‎ها بنا شده است. تصمیماتی اغلب خاکستری که شما را به فکر کردن مجبور می ‎کنند و در پایان منجر به شکل گیری ۳۶ پایان اصلی و فرعی مختلف در بازی خواهند شد و باید با نتیجه تصمیماتی که در جای ‎جای بازی گرفته اید روبرو شوید.

The Witcher 3: Wild Hunt از لحاظ مقدار و کیفیت و تنوع محتوا واقعا ستودنی است و می تواند کاری کند تا شما مدت ها و مدت ها بدون توجه به ساعت و گذشت زمان در دنیای بی نظیر و بسیار وسیع بازی با تعداد بسیار بسیار زیادی فعالیت مختلف برای انجام دادن گشت و گذار کنید و هیولا بکشید و کارت بازی کنید و کارآگاه شوید. گیم پلی بازی پر از سیستم‎های مختلف و متنوع مبارزه و … است و در عین سادگی و در دسترس بودن، پیچیدگی‎های بسیاری نیز دارد که بسیاری از آن‎ها را خود بازی به شما آموزش می دهد ولی یادگیری بسیاری را نیز به عهده خود شما می گذارد تا با آزمون و خطا آن‌ها را فراگیرید. استفاده از سیستم‎ها و تاکتیک‎های مختلف مبارزات و … به خصوص در درجات بالای سختی بازی بسیار حیاتی هستند و در واقع برای آگاهی هر چه بیشتر از زحمتی که سازندگان برای سیستم مبارزات این بازی کشیده اند باید بازی را با درجات سختی بالاتر از Normal انجام دهید تا طعم واقعی مبارزه با تاکتیک و استراتژی‎های مختلف را بچشید و دریابید که مبارزات در این عنوان بسیار فراتر از یک بازی Hack and Slash ساده هستند.

همچنین بازی از لحاظ طراحی هنری و گرافیک در سطح بسیار بسیار بالایی قرار دارد و وقتی با گرالت در محیط بازی قدم می زنید تنها به لباس وی و جزئیاتی که در طراحی آن به کار رفته است دقت کنید تا متوجه کیفیت گرافیکی بازی شوید. بافت ها و تکسچرهای موجود در دنیای بازی همگی در اوج کیفیت قرار دارند آن هم در چنین عنوانی با دنیایی بسیار بزرگ و وسیع، که این طراحی بازی را بیشتر از قبل ارزشمند می سازد. The Witcher 3: Wild Hunt بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۳/۱۰۰ را کسب کرده و به عنوان بازی سال ۲۰۱۵ نیز در کنار شاهکارهایی مثل بلادبورن و متال گیر سالید ۵ انتخاب شود. برخورد کاربران و مخاطبین The Witcher 3: Wild Hunt نیز کاملا با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۳ برای The Witcher 3: Wild Hunt گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی هیچ فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، The Witcher 3: Wild Hunt عنوانی شاهکار قلمداد شده است.

جالب است که این User Score برای هر ۳ نسخه مربوط به رایانه های شخصی و پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان The Witcher 3: Wild Hunt یکسان است و در سایت متاکریتیک از لحاظ امتیاز کاربران این ۳ نسخه پشت سر هم با امتیاز مشابه قرار گرفته اند که نشان از این دارد که چقدر این بازی باکیفیت و بهینه شده و محبوب بر روی همه پلتفرم ها بوده که اینچنین ۳ جایگاه را پشت سر هم در لیست برترین بازی های تاریخ از لحاظ یوزر اسکور اشغال کرده است. همان گونه که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ام، در دوره ای که بازی های چند ساعته هم کشش لازم برای به انتها رساندن را در ما ایجاد نمی‎ کنند و محتوای باکیفیتی ندارند، عناوینی به مانند The Witcher 3: Wild Hunt به معنای واقعی کلمه در بردارنده مفهوم احترام به مصرف کننده بوده و با بیش از ۲۰۰ ساعت گیم‎ پلی و محتوای ناب با ارزش تکرار بالا، عناوینی بسیار کمیاب و ارزشمند به حساب می آیند و گیمر از ذره‎ ذره پولی که برای خرید آن خرج کرده است با تمام وجود راضی و خشنود است. در نهایت بازی The Witcher 3: Wild Hunt موفق شده است تا در جایگاه هفتم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۶ – The Evil Within 2

سازنده: Tango Gameworks

ناشر: Bethesda Softworks

ژانر: Survival horror و Third Person Shooter

پلتفرم مقصد: Microsoft Windows ,PlayStation 4 ,Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰ (با ۲۴ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۳ (پلتفرم Xbox One) توسط ۴۴۵ نفر

شما تنها نیستید! ما هم در زمان تهیه این لیست کف کردیم و اکنون باز هم با دیدن این نام در جایگاه پنجم برترین بازی های تاریخ از لحاظ یوزر اسکور به همراه شما نیز کف می کنیم! The Evil Within 2 و پنج بازی برتر تاریخ؟ نمی دانم این ۳۹۳ نفری که روی ایکس باکس وان به این بازی نمره داده اند همگی دوست و رفیق و فامیل بوده اند و با هم هماهنگ کرده اند و یا این که واقعا این بازی همین طوری اتفاقی آمده و جزو ۵ بازی برتر تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران قرار گرفته است؟ به هر حال هرچه که هست قرار گرفته دیگر! پس باید به این بازی نیز بپردازیم. در نسل هفتم و اوایل نسل هشتم بود که شینجی میکامی بزرگ، جانی دوباره را به سبک وحشت بقا بخشید و با عنوان The Evil Within ترس توام با اکشن و همان ترس نابی را که از سری رزیدنت اویل به خاطر داشتیم به دنیای بازی ها بازگرداند. پس از موفقیت بالای بازی اول این سری، منتظر بودیم تا سرانجام بتزدا بازی دوم آن را معرفی کند و نهایتا هم در کنفرانس مطبوعاتی بتزدا در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ این اتفاق رخ داد و با یک تریلر زیبا عنوان The Evil Within 2 معرفی گردید. بازی The Evil Within 2 نیز مثل بازی اول سری، توسط Tango Gameworks ساخته شده است و در سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم های Microsoft Windows ,PlayStation 4 و Xbox One در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر وحشت بقا و شوتر سوم شخص قرار داشت را نیز شرکت Bethesda Softworks عهده دار بود.

The Evil Within 2 نیز به مانند بازی اول این سری بازی کمیابی است. عنوانی که شاید تنها استاد میکامی می توانست برایمان خلق نماید. البته به هیچ وجه نمی گویم The Evil Within 2 یک بازی بدون نقص و کامل است و قطعا کمبودهایی گاها بزرگ هم دارد ولی این کمبودها در مقایسه با نقاط قوت بازی و لذتی که به شما منتقل می کنند و ترس نابی که تجربه خواهید کرد، زیاد به حساب نمی آیند، زیرا که The Evil Within 2 سبب می شود تا ترس ناب در وجود شما رخنه کرده و طعم ناب استرس و هیجان و وحشت را درک کنید. در واقع باید گفت The Evil Within 2 یک بازی وحشت بقای بسیار با کیفیت محسوب می شود که مجددا یاد و خاطره سری عناوین کلاسیک رزیدنت اویل را زنده کرده است. The Evil Within 2 به مانند نسخه اول خود برای ما گیمرهای قدیمی که با رزیدنت اویل و سایلنت هیل بزرگ شده ایم یک دنیا نوستالژی همراه خود دارد و از آن دسته عناوینی است که بازی کردنش برای کسانی که ذره ای به بازی های وحشت بقا تعلق خاطر دارند، واجب و لازم است. حتی کسانی که این سبک را تجربه نکرده اند نیز قطعا با انجام این بازی لذت بسیار زیادی را تجربه خواهند کرد و شاید به این ژانر از عناوین نیز علاقمند شوند.

The Evil Within 2 که این بار استاد شینجی میکامی بزرگ را در مقام تهیه کننده خود می دید (در بازی نخست کارگردان بود)، بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای خیلی خوب ۸۲/۱۰۰ را کسب کرد اما برخورد کاربران و مخاطبین The Evil Within 2 لااقل بر روی کنسول ایکس باکس وان بسیار با امتیازات منتقدین فرق داشت و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۳ برای The Evil Within 2 گردیدند که نشان از این داشت که از نظر منتقدین و متخصصین، این بازی، عنوانی بسیار خوب است ولی از نظر بازیبازان یک پلتفرم، عنوانی شاهکار در سطح بهترین بازی های تاریخ است! این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Xbox One به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران The Evil Within 2 به این نسخه اختصاص یافته است که مقداری هم عجیب به نظر می رسد که چگونه از نظر کاربران ایکس باکس وان، این بازی در حد بازی هایی مثل ویچر ۳ و مترویید پرایم و … قرار گرفته است. در نهایت نسخه کنسول Xbox One بازی The Evil Within 2 موفق شده است تا به طور عجیبی در جایگاه ششم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۵ – Castlevania: Symphony of the Night

سازنده: Konami

ناشر: Konami

ژانر: Action Adventure ,Platformer ,RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation ,Sega Saturn, Xbox Live Arcade ,PlayStation Network ,PlayStation Portable

سال انتشار: ۱۹۹۷

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰ (با ۱۲ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۴ (پلتفرم Playstation) توسط ۴۳۸ نفر

سری عناوین Castlevania اولین بار و در سال ۱۹۸۶ با نسخه اول این فرنچایز با نام Castlevania کار خود را آغاز کردند و این بازی برای پلتفرم های مختلفی از جمله Famicom Disk System و NES و رایانه های شخصی در دسترس قرار داشت. با موفقیت بازی اول، در همان سال دومین بازی این سری با نام Vampire Killer نیز منتشر گردید تا این گونه افسانه این سری آغاز شده و تا امروز نیز ادامه یابد. این فرنچایز در طول سال ها فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است و شاید باورتان نشود که از این سری محبوب تاکنون حدود ۴۲ بازی منتشر شده است و آن را تبدیل به یکی از بزرگترین فرنچایزهای این صنعت کرده است. این سری محبوب در ‍ژاپن با نام Akumajō Dracula یا همان “Devil’s Castle Dracula” شناخته می شوند و داستان آن ها حول محور خانواده بلمونت که خانواده ای از شکارچیان خون آشام هستند و مبارزات آنها با دراکولا می گردد. بدون هیچ تردیدی بین تمام بازیبازان و منتقدان دنیا و کسانی که طرفدار سری عناوین کسلوانیا هستند یک اتفاق نظر کامل در خصوص برترین بازی تاریخ این سری برقرار است و با وجود ۴۲ بازی گوناگون در این فرنچایز، تنها یک نام به عنوان قدرتمندترین بازی سری را می شنویم و آن عنوانی نیست جز شاهکاری به نام Castlevania: Symphony of the Night یا همان “کسلوانیا: سمفونی شب” که یک بازی بی نهایت خاطره انگیز برای بازیبازان قدیمی تر محسوب می گردد و ساعت های خیلی زیادی را پای آن گذرانده ایم. بازی شاهکار Castlevania: Symphony of the Night توسط کونامی ساخته شده است و در سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ برای پلتفرم های Playstation و Sega Saturn در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

در سال ۲۰۰۷ نیز این بازی در شبکه های ایکس باکس لایو و پلی استیشن نتورک و همین طور برای کنسول دستی PSP منتشر گردید. وظیفه انتشار این بازی که در ژانرهای اکشن ماجرایی، پلتفرمر و نقش آفرینی قرار داشت را نیز شرکت کونامی عهده دار بود. این عنوان دنباله ای مستقیم برای بازی Castlevania: Rondo of Blood محسوب می شود و ۴ سال بعد از اتفاقات آن روایت می شود. پروتاگونیست بازی در این نسخه آلوکارد است که از تابوت خود بر می خیزد تا قصر دراکولا را جستجو کند که بعد از ناپدید شدن Richter Belmont دوباره ظاهر شده است. این نسخه یک انقلاب بزرگ در سری بود و اضافات بی نظیری را به این فرنچایز افزود که شامل المان های گشت و گذار و اکتشاف، طراحی مراحل کاملا غیر خظی و همینطور المان های لذتبخش نقش آفرینی بودند. Castlevania: Symphony of the Night بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۳/۱۰۰ را کسب کرد. برخورد کاربران و مخاطبین این عنوان نیز بسیار با امتیازات منتقدین همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۴ برای Castlevania: Symphony of the Night گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Castlevania: Symphony of the Night عنوانی بی نظیر قلمداد شده است.

این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Playstation به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران به این نسخه اختصاص یافته است. جالب است بدانید که در ابتدای عرضه بازی اصلا از نظر فروش موفق عمل نکرد اما بعد از مدتی و با تحسین بی نظیر منتقدان و نمرات شاهکار بازی، کاملا اوضاع عوض شد و تبدیل به یکی از موفق ترین عناوین کونامی گشت. این بازی تا به حال القابی مانند “Sleeper Hit” و “Cult Classic” و همین طور “یکی از برترین بازی هایی که تاکنون خلق شده است” را از منابع و مراجع معتبر دریافت کرده و عنوانی بسیار محبوب در بین بازیبازان به حساب می آید. حتما اطلاع دارید که در سال ۲۰۱۰ عنوان Castlevania: Lords of Shadow که یک ریبوت یا شروع جدید برای این سری محسوب می شد با محوریت هک اند اسلش منتشر گردید و بسیار نیز موفق ظاهر شد و یکی از برتربن بازی های این سری لقب گرفت. آخرین عنوان این سری نیز بازی Castlevania: Lords of Shadow 2 است که در سال ۲۰۱۴ برای نسل هفتم منتشر گردید و البته نتوانست که مانند نسخه اول اربابان سایه، موفقیت های فوق العاده ای را لااقل از نظر منتقدان و مراجع گیمینگ دنیا کسب نماید ولی باز هم یک بازی بسیار بسیار خوش ساخت و جذاب بود که کاملا ارزش بازی کردن را دارا بود و با المان های غیر خطی و نقش آفرینی که داشت ارزش تکرار بالایی نیز داشت. در حال حاضر و با ضعف شدید کونامی، اصلا آینده این سری مشخص نیست و شاید بهتر باشد که اصلا کونامی سراغ بازی جدیدی از این سری نرود و خدایی ناکرده به آن گند نزند زیرا نشان داده که این کار را خوب بلد است. در نهایت نسخه کنسول Playstation بازی Castlevania: Symphony of the Night موفق شده است تا در جایگاه پنجم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۴ – Metal Gear Solid

سازنده: Kojima Productions

ناشر: Konami

ژانر: Action Adventure Stealth

پلتفرم مقصد: PlayStation, Microsoft Windows

سال انتشار: ۱۹۹۸

امتیاز متا: ۹۴/۱۰۰ (با ۲۰ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۴ (پلتفرم Playstation) توسط ۱۰۹۹ نفر

از دیرباز و سال های آغازین شکل گیری صنعت و هنر بازی های رایانه ای همیشه بوده اند فرنچایزها و عناوینی که خیلی با بقیه متفاوت بوده و به عنوان یک نماد و یک سمبل برای این صنعت شناخته می‎شوند. عناوینی که خیلی فراتر از یک بازی عمل کرده‎اند و توانسته‎اند قلب و روح گیمرها را تسخیر نمایند. عناوینی که اکثر فیلم‎ها و کتاب‎های این روزها در برابر داستان و دنیای آن‎ها شبیه یک شوخی به نظر می‎رسند. حال به این داستان و دنیای شاهکار یک گیم‎پلی بی‎نظیر نیز اضافه کنید تا متوجه شوید با چه قدرتی سروکار داریم. قدرتی به اندازه‎ی اوج بلوغ یک صنعت و دنیایی به پهنای زیباترین افسانه‎ها. بدون شک سری بازی‎های Metal Gear از همین قبیل بازی‎ها محسوب می‎شود که می‎تواند هر گیمری را عاشق و دلباخته‎ خود کند و البته این کار را نیز کرده است. فرنچایزی که از زمان انتشار اولین نسخه‎ی آن همگان فهمیدند عنوانی متولد شده است که با تمام بازی‎های دیگر فرق دارد و نابغه‎ای به نام Hideo Kojima وارد این صنعت شده است. نابغه‎ای که او هم مانند عنوانی که ساخته است با دیگر نوابغ و شاهکارهای این صنعت فرق دارد. کم پیدا می‎شود کسی که داستانی مانند داستان دنیای Metal Gear را بنویسد و مراحلی مانند مرحل Metal Gear را خلق کند و شخصیت‎هایی با عمق و عظمت شخصیت‎های این سری پدید آورد.

حال تصور کنید تمام این کارها را که هر کدام به تنهایی برای نابغه خواندن یک شخص کافی است، همه و همه را تنها یک نفر انجام داده است. بله، به همین خاطر است که می‎گویم Hideo Kojima نیز با دیگر نوابغ این صنعت فرق دارد. در این رتبه از لیست ما کاربران بازی نخست سری متال گیر سالید را انتخاب کرده اند و امتیاز داده اند. عنوانی که همه چیز با آن شروع شد و افسانه با آن رقم خورد. وقتی Metal Gear Solid منتشر شد به واقع صنعت بازی را برای همیشه تغییر داد و به بازیبازان لذتی وصف نشدنی را به همراه تجربه نخستین سینماتیک واقعی آن ها هدیه داد. درست است که عناوینی مثل فاینال فانتزی ۷ کات سین های بسیار زیبا و داستان های فوق العاده ای هم داشتند ولی داستانی که پشت متال گیر سالید وجود داشت تجربه حس یک فیلم واقعی در قالب بازی را به بازیباز می داد که چنین چیزی را هیچ گاه در عنوانی ندیده بودیم. بازی Metal Gear Solid توسط Kojima Productions ساخته شده است و در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ به ترتیب برای PlayStation و رایانه های شخصی در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن ماجرایی مخفی کاری قرار داشت را نیز شرکت کونامی عهده دار بود.

یکی از مهمترین مواردی که در سری Metal Gear توانسته است در بالاترین سطح ظاهر شود و نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی این سری بر عهده داشته است شخصیت پردازی فوق‎العاده قوی بوده است که از همان بازی نخست سری در بالاترین سطح کیفیت وجود داشت و هر بار و در هر نسخه شاهد شخصیت پردازی های بی نظیری تا کنون بوده ایم. تک‎تک شخصیت‎های حاضر دز این سری و حتی کم اهمیت ترین آن‎ها چنان توسط استاد کوجیما ساخته و پرداخته شده‎اند که ما را حیرت‎زده می‎کنند و هر یک پیشینه‎ای را به ما ارائه می‎دهند که گویا در دنیای واقعی سال‎ها زندگی کرده‎اند و ما را با تک‎تک علایق و احساسات و اتفاقاتی که در زندگی آن‎ها رخ داده است اشنا می‎کنند. شخصیت‎پردازی در سری Metal Gear به قدری عمیق و پیچیده کار شده است که ما را به یاد پیچیدگی و عمق شخصیت‎های واقعی می‎اندازد و هیچ تفاوتی با یک مستند ساخته شده از دنیایی واقعی و شخصیت‎های واقعی حاضر در آن ندارد. این هنری ناب است که از دست هر کسی بر نمی‎آید و همین هنرهای ناب است که در مجموع با یکدیگر سری Metal Gear را شکل داده‎اند که کمتر عنوانی یارای رقابت با آن را دارد.

Metal Gear Solid بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۹۴/۱۰۰ را کسب کرد. برخورد کاربران و مخاطبین Metal Gear Solid نیز دقیقا با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۴ برای Metal Gear Solid گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی هیچ فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Metal Gear Solid عنوانی شاهکار قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم PlayStation به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Metal Gear Solid به این نسخه اختصاص یافته است. مبارزه با باس ها در Metal Gear Solid بسیار خلاقانه و نو آورانه بود، مثل مبارزه با Psycho Mantis دیوانه که بسیار به یاد ماندنی است. مکانیک های مخفی کاری به خوبی و به درستی عمل می کردند. المان های گرافیک و گیم پلی بسیار بسیار زیبا و جذاب کار شده بودند و ایرادی به آن ها وارد نبود. هر چند در نسخه های بعدی همگی گرافیک و گیم پلی بهبود یافته تر شده بودند ولی یک جادویی در عنوان Metal Gear Solid وجود داشت که هنوز هم که هنوز است هیچ چیزی از ارزش تجربه آن کم نشده است. در نهایت نسخه کنسول PlayStation بازی Metal Gear Solid موفق شده است تا در جایگاه چهارم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۳ – Resident Evil 4

سازنده: CAPCOM

ناشر: CAPCOM

ژانر: Survival Horror

پلتفرم مقصد: GameCube, PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, Zeebo, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۰۵

امتیاز متا: ۹۶/۱۰۰ (با ۸۲ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۴ (پلتفرم Game Cube) توسط ۱۰۶۸ نفر

قطعا شما نیز با من هم عقیده هستید که همیشه اولین بودن از همه چیز مهم تر است و خلق یک اثر جاودانه با خلاقیت محض و بدون الگوگیری از هیچ اثر دیگری، بسیار ارزشمند و قابل تحسین است و آن اثر و سازنده اش را جاودانه می کند. در واقع پیرو همین موضوع است که باید گفت شاید اکنون با پیشرفت تکنولوژی و … برخی بازی ها گان پلی و مبارزات و دوربین روی شانه لذت بخش تری از Resident Evil 4 داشته باشند اما Resident Evil 4 بود که باعث شد آن ها اصلا بتوانند چنین سیستمی را پیاده کنند که حالا بخواهند ارتقایش دهند و بهبود بخشند. Resident Evil 4 یکی از شاهکارهای بی بدیل صنعت بازیست و تا ابد در قلب بازیبازان نامش جاودانه است و خالقش یعنی استاد میکامی همواره مورد احترام کل صنعت بازی بوده و هست و خواهد بود. عنوانی که وقتی برای نسل ۸ عرضه می شود و آن را بازی می کنید هنوز شگفت زده تان می کند که این بازی چطور برای پلی استیشن ۲ و گیم کیوب بوده است و هنوز که هنوز است از خیلی عناوین جدید برتر و لذتبخش تر و با کیفیت تر است. در یکی دو سال اخیر بارها و بارها برحسب موضوعات مختلف در مقالات ۱۰ برتر، در مورد رزیدنت اویل ۴ صحبت کرده ایم زیرا که در هر لیستی از برترین ها که به نوعی به این بازی مربوط باشد رزیدنت اویل ۴ هم در برترین جایگاه های آن قرار می گیرد و بدون شک بهترین و موفق ترین بازی ساخته شده توسط کپکام است.

لیست برترین عناوین تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران نیز از این قائده مستثنی نیست و نام رزیدنت اویل ۴ را در جایگاه دوم این لیست نیز مشاهده می کنیم تا بدانیم این بازی از نظر خیلی از کاربران شاید برترین بازی تاریخ هم باشد. بازی شاهکار Resident Evil 4 توسط کپکام ساخته شده است و در سال ۲۰۰۵ برای پلتفرم های پلی استیشن ۲ و گیم کیوب در دسترس علاقمندان قرار گرفت. البته محبوبیت، موفقیت و بزرگی این بازی در طول سال ها سبب شده است تا اکنون این عنوان تقریبا بر روی تمامی پلتفرم های ممکن، موجود باشد و شاهد نسخه های مختلف این بازی برای Microsoft Windows, Wii, Zeebo, iOS, PlayStation 3, Xbox 360, Android, PlayStation 4 و Xbox One نیز هستیم. لازم به ذکر است که وظیفه انتشار این بازی که در ژانر وحشت بقا قرار داشت را نیز مانند همیشه شرکت کپکام عهده دار بوده است. Resident Evil 4 بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای رویایی ۹۶/۱۰۰ را کسب کرد.

برخورد کاربران و مخاطبین Resident Evil 4 نیز بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی همسو بود و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۴ برای Resident Evil 4 گردیدند که نشان از این داشت که نظر منتقدین و متخصصین در مورد این بازی زیاد فرقی با نظر بازیبازان ندارد و از هر دو دیدگاه، Resident Evil 4 عنوانی شگفت انگیز قلمداد شده است. این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Game Cube به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Resident Evil 4 به این نسخه اختصاص یافته است. Resident Evil 4 به نوعی پدر بازی های شوتر سوم شخص مدرن، پدر عناوین وحشت بقای مدرن و برترین عنوان و خالق مبارزات شوتر سوم شخص مدرن و دوربین روی شانه در صنعت بازی محسوب می شود و در واقع هر بازی که در این زمینه موفق عمل کرده است در اصل از Resident Evil 4 الگو گرفته است و از جی تی ای گرفته تا رد دد و دد اسپیس و … همگی کاری را کرده اند که Resident Evil 4 و خالق نابغه، دوست داشتنی و توانمندش یعنی استاد شینجی میکامی، اولین بار و بدون الگو برداری از کسی انجام دادند و در حقیقت میکامی این سیستم را خلق کرد و استاندارد جدیدی را به سبک شوتر سوم شخص آورد و سطح این عناوین را بالاتر برد. در واقع بعد از Resident Evil 4 بود که تمام بازی های خوب شوتر سوم شخص که امروز می بینیم عرضه شدند و با استفاده صحیح از این سیستم و بهبود آن مبارزاتی بسیار جذاب را خلق کردند. در نهایت نسخه کنسول گیم کیوب بازی Resident Evil 4 موفق شده است تا در جایگاه سوم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۲ – Vanquish

سازنده: Platinum Games

ناشر: Sega

ژانر: Third Person Shooter

پلتفرم مقصد: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۰

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰ (با ۷۰ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۴ (پلتفرم Xbox 360) توسط ۵۳۸ نفر

راستش را بخواهید وقتی چند روز پیش داشتم عناوین این لیست را پیدا می کردم از دیدن نام Vanquish که چند روز قبل در جایگاه ششم قرار داشت ابتدا خوشحال شدم و با خودم گفتم چقدر حواس بازیبازان جمع است که بازی خوب را در می یابند ولی دیشب که لیست را باز کردم و دیدم ونکوئیش آمده دوم واقعا شوکه شدم شدم و فهمیدم که چقدر نظر گیمرها عجیب است و گویا زیادی حواسشان جمع است!! در واقع بار اولی که این مقاله را نوشتم ونکوئیش ششم بود ولی دیشب دیدم آمده دوم و واقعا تعجب کردم و مجبور شدم کلا رتبه های مقاله را تغییر دهم. در هر صورت نمی توان کتمان کرد که عناوینی مثل Vanquish در دنیای این روزهای بازی های رایانه ای بسیار بسیار کم تعداد هستند و واقعا باید قدر آن ها را هر چه بیشتر و بیشتر بدانیم. بازی Vanquish به کارگردانی شینجی میکامی بزرگ توسط پلاتینیوم گیمز ساخته شده است و در سال ۲۰۱۰ برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 و سپس در سال ۲۰۱۷ برای رایانه های شخصی در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر شوتر سوم شخص قرار داشت را نیز شرکت سگا عهده دار بود. Vanquish اصلا شبیه به سیل شوتر های تکراری که از در و دیوار می ریزند نبود و به واقع ثابت کرد که برخی کارگردانان آن قدر بزرگ و نابغه هستند که در هر سبکی که قصد کنند عنوانی را بسازند می توان مطمئن بود یک بازی عالی و خوش ساخت از کار در خواهد آمد. حال می خواهد یک بازی وحشت بقای خوفناک و بی‌نظیر باشد و یا یک شوتر بسیار بسیار سریع و انفجاری و هیجان انگیز. این کار از عهده هر کسی بر نمی آید و فقط برخی سازندگان محدود هستند که در ساختن هر سبک و هر نوع بازی استاد هستند و صنعت بازی های رایانه ای افراد کمی را مثل استاد Shinji Mikami به خود دیده است و خواهد دید. دلیل اصلی مورد توجه قرار گرفتن این بازی خاص بودن و اوریجینال بودن آن بود.

کمتر عنوانی تا آن زمان و حتی تا کنون شبیه به Vanquish با آن استایل خاص گیم‌ پلی ساخته شده است و همین تک بودن و یونیک بودن بازی را به یکی از برترین تجربه های بازی بازان و منتقدان تبدیل کرد. Vanquish هنر سازندگی میکامی و سبک سرعتی و دیوانه وار عناوین Platinum Games را با هم یکجا داشت و تبدیل به یکی از بهترین ساخنه های این استودیو در کارنامه پر بار خود شد و برگ زرین دیگری را در کارنامه پربار و قدرتمند استودیو Platinum Games و البته استاد میکامی رقم زد، به طوری که واقعا سخت بود تصور کنیم چنین فرنچایزی خلق شده ولی دیگر تا ۸ سال بعد، هیچ چیزی از آن نخواهیم شنید. Vanquish بعد از عرضه، فوق العاده عمل کرد و تحسین تمامی منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این عنوان زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای بسیار خوب ۸۴/۱۰۰ را کسب کرد. اما برخورد کاربران و مخاطبین Vanquish بسیار با امتیازات منتقدین فرق داشت و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۴ برای Vanquish گردیدند که نشان از این داشت که از نظر منتقدین و متخصصین، این بازی، عنوانی بسیار خوب است ولی از نظر بازیبازان یک شاهکار است که به شخصه با نظر بازیبازان موافق هستم.

این User Score برای نسخه مربوط به پلتفرم Xbox 360 به دست آمده است و در واقع بالاترین امتیاز کاربران Vanquish به این نسخه اختصاص یافته است. مهمترین نوآوری این بازی، بدون شک مکانیک اوریجینال لیز خوردن یا تکل زدن روی زمین یا sliding-boost mechanic بود که به بازیباز اجازه می داد با سرعت بسیار زیاد از کاورها بیرون بیاید و یا به پشت آن ها برود و در محیط جابجا شود و وقتی در این حالت با استفاده از AR mode صحنه را آهسته می کردید و به دشمنان شلیک می کردید به قدری شما را هیجان زده می کرد که گویی خود در میدان جنگ حضور دارید و احساس یک قهرمان واقعی بودن به شما دست می داد. این سیستم هم یک قابلیت دفاعی بود و هم یک سیستم هجومی که توسط تمامی بازیبازان و منتقدین دنیا تحسین گردید. Vanquish نشان داد ترکیب یک کارگردان فوق العاده و یک استودیو قدرتمند و کاربلد، منجر به یک بازی بی‌نظیر خواهد شد. آن هم برای سازنده ای که اولین بار بود بازی در این سبک می ساخت و انصافا آنها به درستی از کمک استاد میکامی استفاده کرده بودند تا اولین بازی خود در سبک شوتر سوم شخص را به یک بازی عالی و کاملا خاص تبدیل کنند که شبیه به هیچ عنوان دیگری نباشد و کاملا اوریجینال و خاص باشد. در نهایت نسخه کنسول Xbox 360 بازی Vanquish موفق شده است تا به طور شگفت انگیزی و طبق رتبه بندی عجیب و غریب و نامشخص وبسایت متاکریتیک در جایگاه دوم لیست ما از “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” قرار بگیرد.

۱ – Bloodborne: The Old Hunters

سازنده: From Software

ناشر: Sony

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Playstation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۷/۱۰۰ (با ۶۱ نقد)

امتیاز کاربران: ۹٫۴ (پلتفرم Playstation 4) توسط ۱۷۴۴ نفر

بله… همین طور است. یک نام بزرگ از عناوین انحصاری سونی و یکی از آثار آقای میازاکی، بر تخت پادشاهی و رتبه نخست برترین بازی های تاریخ از ذید کاربران تکیه زده است تا بدانیم که Bloodborne، شاهکاری جاودانه است که شانه به شانه عنوانی مثل رزیدنت اویل ۴ و بالاتر از آن، رتبه نخست لیست برترین بازی های تاریخ از لحاظ یوزر اسکور را به خود اختصاص داده است تا افتخاری دیگر برای سونی و طرفدارانش و همین طور افتخاری بزرگ برای استاد میازاکی خلق شود. البته باید بگویم که خود عنوان اصلی Bloodborne نیست که در این لیست قرار دارد بلکه بسته الحاقی فراتر از شاهکار The Old Hunters است که رتبه نخست این مطلب را به خود اختصاص داده است و واقعا هم این بسته حتی از خود بازی اصلی هم خیلی بهتر بود و این نشان می دهد که چقدر حواس کاربران جمع است و کاملا دریافته اند که این بسته الحاقی کیفیت بسیار بهتری مخصوصا از لحاظ درجه سختی نسبت به بازی اصلی دارد و ارزش آن را به خوبی شناخته اند و از نظرشان این بسته الحاقی نه تنها بهترین بسته الحاقی تاریخ (بسته الحاقی Blood and Wine نیز در این لیست بود) است بلکه حتی برتر از تمام بازی های تاریخ امتیاز گرفته است! ابدا نمی‎توان کتمان کرد که بازی Bloodborne یکی از برترین عناوین سال ۲۰۱۵ بود و اگر این‌قدر بدشانس نبود و رقیب بسیار قدرتمندی مثل The Witcher 3: Wild Hunt نبود می‌توانست با صلابت و مقتدرانه به عنوان برترین بازی سال نیز انتخاب شود و چیزی برای این لقب کم نداشت.

بعد از موفقیت فوق‎العاده این بازی که باعث شد حتی بسیاری از کاربران Bloodborne به سمت سری سولز نیز کشیده شوند، سازندگان اعلام کردند که قصد دارند یک بسته الحاقی بزرگ را نیز برای بازی عرضه کنند و با خاطراتی که از بسته الحاقی در نسخه دوم دارک سولز داشتیم، می‎دانستیم که چه لذتی در راه است. بسته الحاقی The Old Hunters از بازی Bloodborne مانند بازی اصلی توسط فرام سافتور ساخته شده است و در سال ۲۰۱۵ انحصارا برای کنسول Playstation 4 در دسترس علاقمندان قرار گرفت. وظیفه انتشار این بازی که در ژانر اکشن نقش آفرینی قرار داشت را نیز شرکت سونی عهده دار بود. محتوای دانلودی The Old Hunters با قیمت ۱۹٫۹۹ دلار منتشر شد و آتش سوزان، ولی دوست‎داشتنی Bloodborne را دوباره به جان ما انداخت. بسته الحاقی The Old Hunters حتی از بازی اصلی Bloodborne نیز زیباتر است و در واقع باید بگویم کاملا چالش برانگیزتر از بازی اصلی است. The Old Hunters گویی درجه سختی سری سولز را با طراحی هنری و دنیا و قوانین Bloodborne ترکیب کرده است و معجونی بی‎نهایت لذت بخش را پدید آورده است که تجربه آن بر هر بازیبازی که به عناوین میازاکی علاقمند است و یا به بازی‎های اکشن نقش‎آفرینی با درجه سختی بالا علاقه دارد لازم و واجب است. The Old Hunters در واقع دو دی ال سی بوده است که بعدا تصمیم گفته شده تا در قالب یک بسته عرضه شود که تصمیم خوبی هم بوده است و این مقدار محتوای جدید همراه با گیم ‎پلی بی ‎نظیر بازی، تشکیل یک بنای قدرتمند را داده‎اند به نام The Old Hunters که از هر جهت جذاب و لذتبخش است، به ویژه در بخش مبارزات بازی که گل سرسبد گیم ‎پلی Bloodborne است.

The Old Hunters بعد از عرضه، بسیار عالی عمل کرد و تحسین منتقدین و بازیبازان را برانگیخت. این دی ال سی زیبا موفق شد تا از مجموع نقدها و امتیازاتی که از مراجع مختلف گیمینگ در دنیا دریافت نمود، امتیاز متای عالی ۸۷/۱۰۰ را کسب کرد. اما برخورد کاربران و مخاطبین The Old Hunters بسیار با امتیازات منتقدین به این بازی تفاوت داشت و بازیبازهای مختلف با درج امتیازات خود به این عنوان در وبسایت متاکریتیک، سبب ثبت User Score بسیار عالی ۹٫۴ برای The Old Hunters گردیدند که نشان از این داشت که از نظر منتقدین و متخصصین، The Old Hunters یک بسته الحاقی بسیار عالی است ولی از نظر بازیبازان، یک شاهکار در سطح بهترین بازی های تاریخ و حتی برتر از آن هاست و حتی از خود بازی اصلی هم بهتر است که الحاق والانصاف هم همین طور است. با بارها تجربه کردن بازی اصلی و این بسته الحاقی، به جرات می گویم که کیفیت این دی ال سی از خود بازی اصلی هم بهتر است و امتیاز ۸۷ از نظر من “بسیار مسخره و عجیب” است، آن هم وقتی که همین منتقدان به بازی اصلی متای ۹۱ داده اند.

گیم‎پلی و مبارات بازی در The Old Hunters همچنان همان حالت سریع و مرگبار بازی اصلی را دارا هستند و باید هر لحظه حواستان به کوچکترین حرکات و حملات دشمنان جمع باشد زیرا لغزشی کوچک باعث مرگتان خواهد شد. به ویژه باس‎ها در این بسته الحاقی بسیار غیر قابل پیش‎بینی ‎تر از قبل شده‎اند و الگوی حملات خود را به طرز نامرتبی تغییر می‎دهند تا کاری را درست در لحظه ‎ای که انتظارش را ندارید انجام دهند و شما را غافلگیر نمایند. یکی دو باس فایت در این بسته الحاقی هستند که جزو سخت‎ترین باس‎های کل این بازی و حتی در حد برخی باس‎های وحشتناک سری سولز هستند و گاهی فکر می‎کنید کشتنشان غیرممکن است ولی به هر حال راهش را خواهید یافت، البته با پشتکار و خستگی‎ناپذیری. در نهایت بسته الحاقی The Old Hunters از بازی Bloodborne موفق شده است تا با نظر کاربران و امتیازات آن ها رتبه نخست لیست “برترین بازی های تاریخ از لحاظ امتیاز کاربران” را به خود اختصاص داده و بر تخت پادشاهی تکیه زند. باز لااقل بلادبورن آن قدر بزرگ هستع و بالای ۱۰۰۰ نفر هم رای دارد که دلمان نسوزد از این که چطوری در لیست بالاتر از ویچر و .. قرار گرفته است (هر چند باز هم زیاد منطقی نیست) ولی هنوز هم در کف رتبه بندی متاکریتیک و نظرات عجیب و دیوانه وار کاربران هستم.

نکته: دوستان عزیز از آن جایی که این لیست توسط کاربران مدام در حال تغییر کردن است و عوض می شود باید به اطلاع شما برسانم که ترتیبی که اکنون در این لیست می بینید مربوط به ساعت ۰۰:۳۰ بامداد شب گذشته یعنی تقریبا ۸ ساعت قبل از انتشار مقاله است که تصویر آن را نیز در زیر مشاهده می کنید. همچنین لازم به ذکر است که اگر گاها برخی چیزها در این لیست مسخره است باید بدانید واقعا برای من هم مسخره است که چطور باید شاهکار ویچر ۳ که بیش از ۱۲ هزار نفر به آن رای داده و امتیازش شده ۹٫۳ باید پشت سر اویل ویتین ۲ که کلا ۴۴۵ نفر رای داده اند و امتیازش ۹٫۳ است، قرار بگیرد و یا چگونه باید ونکوئیش نسبت به رزیدنت اویل ۴ و ویچر و ..برتر باشد. راستش را بخواهید با نوشتن این مقاله و دیدن لیست و تغییرات مداومی که می کند به این نتیجه رسیدم که دم منتقدها گرم و واقعا امتیاز متای بازی خیلی خیلی معتبرتر از یوزر اسکور است که گویی یک مشب دیوانه برای رقابت با هم می ریزند اینجا و به بازی های خود ۱۰ می دهند و به رقبا صفر. با این که این موضوع برای یک مطلب ۱۰ برتر جالب است ولی اصلا و ابدا قابل اتکا نیست زیرا هر چند ساعت تغییر می کند!! اگر می گوییم به متا خیلی اعتماد نکنید، باید بگوییم به یوزر اسکور ذره ای هم اعتماد نکنید در برابر متا چون باز متا خیلی قابل اتکاتر است. نه اینه که ونکوئیش بو اویل ویتین ۲ بازی های بدی باشند بلکه خیلی هم خوب هستند ولی واقعا دومین و ششمین بازی برتر تاریخ؟!!! بالاتر از رزیدنت اویل ۴ و ویچر ۳؟!!! الحق که مسخره است.

