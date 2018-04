Razer یکی از شرکت‌های مهم تولید لوازم جانبی گیمینگ برای پلتفرم PC می‌باشد، اما ایندفعه نوبت به گسترش مرزها رسیده و این شرکت از فروشگاه بازی‌های دیجیتالی جدید خود رونمایی کرده که شامل هزاران بازی می‌شود و شما با هر خرید پاداش‌هایی دریافت خواهید کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Wccftech، فروشگاه دیجیتالی Razer شامل محصولاتی می‌شود که در Steam و uPlay هم موجود هستند و فعلا بازی انحصاری‌ای ندارد، اما برای ایجاد انگیزه برای خرید تخفیفاتی را ارائه می‌دهد. همچنین مشترکان سرویس‌هایی که توسط Razer ایجاد شده‌اند، در این فروشگاه از تخفیفاتی برخوردار هستند و شما می‌توانید با خرید از این فروشگاه کدهای تخفیفی برای خرید دیگر بازی‌ها و یا لوازم جانبی این شرکت دریافت کنید.

Razer Game Store تا به حال در 4 کسوز ایالات متحده آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه به طور کامل محلی شده، این یعنی که بازیکنان این 4 کشور می‌توانند به راحتی با پول رایج کشور خود و با حساب بانکی بازی‌های خود را خریداری کنند.

هم اکنون شرکت‌هایی همچون Ubisoft، Bandai Namco، Deep Silver و Bethesda حمایت خود را از این فروشگاه اعلام کرده‌اند و مدتی بعد عناوینی همچون Pillars of Eternity II: Deadfire و The Crew 2 در آن منتشر می‌شوند.

علاوه بر آن، هر هفته 4 بازی انتخاب می‌شوند که تخفیف فوق العاده‌ای را شامل می‌شوند، این هفته بازی‌های Assassin’s Creed: Origins، Far Cry 5، Wolfenstein II: The New Colossus و Ni no Kuni II: Revenant Kingdom انتخاب شده‌اند و هم اکنون با تخفیف 50 درصدی در دسترس هستند.

به مناسب راه اندازی این فروشگاه، شرکت Razer هم اکنون 10 هزار کد بازی Furi را برای Steam هدیه می‌دهد. پس زود به این لینک مراجعه کنید تا بتوانید این بازی را دریافت کنید.

منبع متن: pardisgame