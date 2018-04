احتمال بازگشت پیتر جکسون برای سریال The Lord of the Rings وجود دارد

همان‌طور که می‌دانید چندی پیش بود که اعلام شد سریالی براساس Lord of the Rings آن هم با هزینه‌هایی گزاف در دستور ساخت قرار دارد. تنها حق ساخت سریال براساس کتاب‌های کلاسیک "تالکین" (Tolkien) برای Amazon نزدیک به 250 میلیون دلار هزینه در بر داشته و براساس گزارشات احتمال داشت که با هزینه دو فصل اول این رقم به 500 میلیون دلار نیز برسد. اکنون در گزارشی جدید The Hollywood Reporter ادعا کرده زقم کلی می‌تواند از مرز 1 میلیارد دلار نیز عبور کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot این هزینه زیاد به این خاطر است که طبق قرارداد ناشر آثار "تالکین" یعنی HarperColllins، شرکت Amazon باید حداقل 5 فصل از این داستان‌ها سریال بسازد. علاوه بر این، فصل اول باید تا دو سال آینده در دست تولید باشد.

New Line Cinema که سه‌گانه بسیار موفق و محبوب "The Lord of the Rings" را با کارگردانی "پیتر جکسون" (Peter Jackson) ساخته، حق ساخت هیچ‌گونه اثر تلوزیونی‌ـی از آثار "تالکین" ندارد پس از لحاظ فنی سریال می‌تواند کاملا از فیلم‌ها جدا باشد. اگرچه، New Line صحبت‌هایی با Amazon داشته و "پیتر جکسون" نیز با Amazon وارد گفت‌وگو شده و احتمال استفاده از بعضی از اساس فیلم‌ها در سریال نیز وجود دارد. یک بخش جالب و جذاب دیگر قرارداد این است حق ساخت یک "اسپین‌آف" نیز به Amazon داده شده که یعنی در صورت موفق‌بودن آن در سال‌های آینده شاهد داستان‌های زیادی از سرزمین‌میانه در تلوزیون خواهیم بود.

اولین سه‌گانه "The Lord of the Rings" ساخته "پیتر جکسون" در مجموع نزدیک به 2.9 میلیون دلار درآمد داشتند که سومین فیلم در سال 2003 یعنی The Return of the King به تنهایی بیش از 1 میلیارد دلار درآمد داشت. فیلم سوم 11 اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برنده شد. چندی بعد "جکسون" سه‌گانه "Hobbit" را ساخت که آن‌ها نیز در سراسر جهان به سودی 209 میلیارد دلاری دست یافتند.

در دنیا و اخبار بازی‌های ویدئویی نیز چند روز پیش اعلام شد که بازی Middle-earth: Shadow of War که هم‌اکنون برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC در دسترس است، در آپدیت آینده خود پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای را از بازی حذف خواهد کرد.

منبع متن: pardisgame