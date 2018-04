نقد و بررسی بازی Sea of Thieves

"به قلم کسری کریمی اصل"

در مقام منتقد، در مواجهه با مسئولیت نقد هر بازی، نخستین پرسشی که در ذهنم ایجاد می‎شود مدت زمان تجربه برای اشراف و نقد پذیر شدن بازی‎ست. اینکه در دوره‎ای که وقت طلاست و در ضمن زمان خیلی از بازی‎ها بیش از اندازه کشدار و طولانی شده تا چه حد باید با آثار کلنجار رفت تا مبادا لایه‎های زیرین جا بمانند و مبادا در حق بازی اجحافی صورتی بگیرد.

Sea of Thieves یا دریای دزدان (دوست دارم آن را به "بحر عیاران" هم با وجود نادرستی ترجمه کنم)، آخرین دست‎پخت این بازی‎ساز کهنه‎کار بریتانیایی حتی در میان دنیای پر اعجاب گیم هم مورد عجیبی‎ست برای نقد، اثری که بعد از 15 ساعت کلنجار رفتن و حماسه‎سرایی‎ها در آن اولین نکته‎ای که در باب نقدش در ذهنم گشوده شد این بود که قطعا حتی 15 دقیقه بازی کردن هم برای نقد این بازی کافی بوده، نه که تجربه من در این مدت بد بوده باشد، بلعکس 15 ساعت از وقت من صرف لذت‎بخش‎ترین و یکی از خاص‎ترین موارد موجود در میان بازی‎ها شد، اما خب این حقیقت صرف 15 دقیقه هم برای اشراف بر بازی کافیست، غیر قابل انکار است و تا زمان رفع و رجو نشدن نهایی گریبان بازی را رها نخواهد ساخت.

"باید اثری ساخت که پیش از سودآوری، لذت بخش باشد"

با خط مشی بالا استدیو بریتانیایی "Rare" سال‎ها دست به خلق و تولید انبوهی از بازی‎ها کامپیوتری زد، با کارنامه‎ای درخشان و موفق و اعتباری که حتی بعد از فرمایشات اجباری "ماکروسافت" ( نوشتم ماکروسافت اما شما بخوانید "پدر بد") به رویکرد استدیو ذره‎ای خدشه بدان وارد نشد، هر چند که آن را با انشعاباتی از قبیل جدایی بسیاری از کارمندان و مغزهای متفکر اصلی کوچک‎تر ساخت، ولی در نهایت Rare با همین ایده‎آل گرایی خود باقی ماند و تلاشش برای خلق تجربیات نوینی که پیش از سودآوری، لذت بخش باشند، حتی در سفارشی‎ترین محصولاتش هم ادامه یافت.





امروز Sea of Thieves با تلنباری از ایده و یک فرایند طولانی و پیچیده در ساخت، همراه با آزادی عملی بی‎حد و حصر بعد از مدت‎ها " بازی‎های سفارشی سازی" به دست ما رسیده، به همین اسباب هم انتظار از آن، شاید از بسیاری از بلاک‎باسترهای دیگر بیشتر بود، چرا که از فارغ از ایده‎ها و فضای نابی که وعده می‎داد از قضا شعار و هدف طرح شده در تبلیغاتش هم همان آرمانی بود که سال‎ها در تولیدات و آثار Rare صرفا تداعی می‎شد، "لذت بخشی، پیش از سودآوری"، آرمانی که که باید دید تا چه میزان در بازی برآورده شده و تا چه اندازه هم چون بسیاری از شعارهای قشنگ و دهان پر کن امروزی به فراموشی سپرده شده.

فارغ از شیفتگی بی‎حد و حصر خود به مقوله "دزدان دریایی" و این شکوایه که چرا برای مدتی مدید، صنعت بازی بعد از توجهی که امثال "سید میر" و "تیم شفر" نسبت به این رفقای باحال‎مان داشتند آن‎ها را نادیده گرفت، باید اعلام داشت که ایده و اجرای Sea of Thives بی‎نهایت جذاب، لذت بخش و آرمانی‎ست، در نهایت سادگی "دزد دریایی خود را بسازید، و به همراه تیمی از دوستان یا دیگران، با کشتی خود در دریاها شروع به غارت و دزدی و در ابعادی بالاتر پیدا کردن گنج‎های افسانه‎ای کنید"





"آب و هوای داینامیک در کمال زیبایی، هر چند تقریبا بی‎ اثر در روند بازی"

نکته اولی که باید ذکر کرد و شاید بن‎مایه کل این نقد و بررسی، SoF بی‎نهایت ناقص است اما می‎توان به بهترین و لذت‎بخش‎ترین نحو ممکن آن را بازی کرد.

از همان ابتدا و منوی آغازین مفهوم "ناقص" بودن در SoF بیش از هر عنصر دیگر روی اعصاب رژه می‎رود، از منوی ناقص و بدون هیچ توضیح و آپشنی گرفته (حتی گزینه‎ها حیاتی و بدیهی برای یک تجربه آنلاین ساده) تا بخش طراحی شخصیت‎ها، که با وجود جذاب بودن همه کانسپست‎ها و مدل‎ها بی‎نهایت محدود کار شده، انگار که این قرار است شروع یک برنامه طولانی مدت باشد و سازنده خواسته که ما فعلا با همین محدودیت‎ها سر کنیم.

بازی کاملا آنلاین و مبتنی بر همکاری هست، می‎شود در حالتی بدون یار و هم تیمی به داخل بازی رفت، ولی صرفا برای دید و بازدید! نخستین باری که بازی را اجرا کردم به همین قصد و آشنایی کلی با مکانیک‎ها و فضا به تنهایی داخل بازی شدم و شاید بتوان گفت که ایرادات بازی در همین یک برخورد به طور خلاصه و مسلسل‎وار بر سرم آوار شدند.

دنیای SoF قرار است مبتنی بر یک هاب مرکزی باشد که آنجا خرید و فروش و شخصی‎سازی‎ها صورت می‎پذیرند، اما گویی سازنده همین که در دلش این تصمیم را گرفته کافی دانسته و شروع به توضیح و تکمیل و در نهایت بست ایده نکرده و انگار صرف اینکه که مکانیک‎ها بالاخره کار می‎کنند برایش کافی‎ بوده.

توضیحات بازی در یک کلام ناقص‎اند، سعی شده که به زبان دزدان دریایی نگاشته شوند اما جامع نیستند، خیلی از NPCها که قرار است صرفا مسئولیتی را در بازی انجام دهند، فارغ از صداگذاری نشدن! و در عین حال لیپ سینک بد! گویی در حال معما تعریف کردن و صرفا بیهوده پیچیده کردن ماجرا هستند، از همه چیز میگویند جز آنچه که باید و خلاصه که اگر راهنمای اینترنتی یا دوست و رفیقی نداشته باشید، احتمالا صرفا با چند ساعت آزمون و خطا و بیهوده سر و کله زدن مکانیزم‎ها برایتان روشن می‎شود.

اما زود قضاوت نکنیم! نگین درخشان بازی و شاکله آن همکاری چند نفره و خلاصه سیر و تفحص در دریاهاست، نخست باید حواستان به خودتان باشد، بعد به شرایط کشتی، بعد انجام ماموریت، و بعد هم تازه شیطنت کردن.

شخصیت خود را ساخته‎ایم، وارد یک تیم 4 نفره می‎شویم و در دریا سفر می‎کنیم، هدایت کشتی به چند عنصر بستگی دارد که بازی هیچوقت توضیحش را به شما نمی‎دهد ولی انتظار کار تیمی را باید داشت، هر کس مسئولیتی را بر عهده می‎گیرد، یکی هدایت و ناوبری و نقشه‎خوانی، یکی دیده بانی، دیگری مسئولیت توپخانه و سلاح‎ها و یکی هم بادبان‎ها و لنگر! ایده آل به نظر می‎رسد مگر نه؟ ولی خب در هر ماموریت همه این کارها صرفا شاید 5 دقیقه وقت شما را می‎گیرند و در باقی موارد مجبورید صرفا در دریا کنار هم‎تیمی‎ها سماق بمکید!

ماموریت‎های بازی در یک اکوسیستم زنده تعریف شده‎اند، هر چند که تنوعی به واقع ندارند، اما همین اکوسیستم زنده بازی را از غرق شدن نجات می‎دهد، مثلا نقشه گنجی را دارید و به جزیره‎ای برای یافتنش می‎روید، عده‎ای زودتر از شما به آنجا رسیده‎اند، پیش‎دستی می‎کنید و کشتی آن‎ها را غرق می‎کنید، بعد به سراغ معمای گنج رفته و بعد از حل آن، محموله را به داخل کشتی خود منتقل می‎کنید، حالا تازه استرس رسیدن به هاب مرکزی وجودتان را فرا می‎گیرد، و گاهی از ترس سایر دزدها ناچار می‎شوید گنج خود را در یک جزیره متروک پنهان کنید و منتظر دور شدن کشتی‎های بزرگ و مخوف سایر دزدان شوید و همین منوال!

SoT در همین اکوسیستم زنده خود توانایی خلق عالمی از لحظات جذاب و ماندگار و دوست‎داشتنی را در خود دارد اگر با آن مدارا کنید و تیمی درست و حسابی داشته باشید(امری که تقریبا خیلی محال پیش می‎آید)! بازی از نظر فنی و بصری بسیار رنگارنگ و زیباست، شاید زیباترین دریای خلق شده در دنیای بازی‎ها متعلق به آن باشد، و وضعیت‎های آب و هوایی و چرخه زنده طبیعیت، با وجود اینکه هنوز کارکرد زیادی در بازی ندارند اما به جد که قابل تحسین کار شده‎اند و خوشبختانه سرورهای بازی هم شلوغ و در بالاترین سطح کیفی ممکن قرار دارند و آماده خلق یکی از بدیع‎ترین و ماندگارترین تجربیات گیمی هر فرد هستند که ناقص بودن از آن هر لحظه و هر دم جلوگیری میکند.

همه سیستم‎ها و مکانیزم‎های بازی از ناوبری و کارگروهی گرفته تا درخت ارتقا و شخصی‎سازی و سیستم مبادله، و بعد ماموریت‎ها و سیستم‎های مبارزاتی همه به پهنای کلام در حال فریاد زدن این نقصان هستند و کاری که سازنده برای رفع این مشکلات باید انجام دهد.

با تمام این احوالات عنصر نجات‎بخش بازی، سرخوشی و بدیع بودنی‎ست که در عین نقص، ارزش تجربه‎اش از هزاران بازی کامل اما تکراری امروزی بالاتر است.

بازبینی تصویری

استفاده از مکانیک‎ها به علت ناقص بودن بعد از مدت کوتاهی خسته کننده و تکراری می‎شود

مراقب گنجینه خود باشید!

زیر باران باید Sea of Thieves بازی کرد (به جزئیات خیره کننده دریا بنگرید)

ترجیحا بدون فکر کسی حمله‎ور نشوید!

پیرمرد و دریا

نکات مثبت

طراحی زیبا و رنگارنگ

تجربه خاص و منحصر به فرد

کیفیت فنی خوب

سرورهای شلوغ و روان

زیباترین دریای خلق شده در بازی‎ها

جهان پویا

نکات منفی

بازی ناقص!

مکانیزم‎های نصف و نیمه

عدم تنوع در ماموریت‎ها

هوش مصنوعی بد، و سختی نا به جا

عدم ارائه صحیح محتوی

و در پایان

Sea of Thieves بستری ایده‎آل است که در صورت رفع نواقص میتواند به یکی از برترین تجربیات موجود در بازار تبدیل شود، اما پیش از آن و در برهه فعلی بازی با وجود ارزشمندی و خلق لحظاتی درخشان، هیچگاه به اوج نمی‎رسد و نواقصش همچون سرعت‎گیری مانع از لذت بردن مخاطبان که هدف نهایی استدیو Rare است می‎شود.

Verdict

Sea of Thieves is an ideal base and if the flaws get fixed, it can be one of the most exhilarating games out there. But right now despite its efforts in creating memorable moments, the game never peaks and its flaws are like a speed bump in Rare’s goal: player enjoyment

Score: 7 - Xbox One Version

منبع متن: pardisgame