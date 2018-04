فروش Fac Cry 5 در هفته اول، حدود 5 میلیون نسخه برآورد شده است

به گزارش پردیس گیم و به نقل از vg247، فروش بازی Far Cry 5 در هفته اول عرضه، حدود 5 میلیون نسخه برآورد شده است.

در اینکه Far Cry 5 یک رکورد برای یوبیسافت محسوب می‌شود، هیچ شکی نیست. این نسخه از بازی، بیشترین فروش را تا به الان نسبت به نسخه‌های قدیمی داشته است و برای یوبیسافت یک عرضه‌ی بسیار خوشایند محسوب می‌شود.

یوبیسافت آمار فروش این بازی را تا به الان منتشر نکرده است اما، با توجه به بررسی‌هایی که توسط گروه Jeffries صورت گرفته است، این بازی تابه الان چیزی در حدود 5 میلیون نسخه فروخته است.

"تیم اوشیا" به وبسایت فرانسوی Boursier گفت که Far Cry 5 بیشترین فروش را در زمان عرضه بعد از اینکه Fortnite کل جهان را گرفت، داشته است.

به گفته‌ی "تیم اوشیا"، بسیاری از سرمایه‌ گذاران از Fortnite می‌ترسیدند و دلیل آن هم موفقیت این بازی بود که می‌توانست برای بازی‌های نزدیک به انتشار مانند Far Cry 5 تهدید بزرگی محسوب شود. با یک مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که Far Cry 4 در اولین سال از عرضه، 8 میلیون نسخه فروش رفت که تا به همین الان Far Cry 5 در حال شکست این عنوان می‌باشد.

Far Cry 5 در PC هم فروش بسیار خوبی را تجربه می‌کند که این را می‌توان از بازیکنان همزمان در استیم، متوجه شد.

در انتها می‌توانید نقد و بررسی Far Cry 5 را از این لینک مشاهده فرمایید.

منبع متن: pardisgame