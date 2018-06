5 انیمه برتر فصل بهار

با نزدیک شدن به پایان فصل بهار، شاید یکی از مهم‌ترین سوالاتی که ذهنتان را مشغول کند این باشد که کدام یک از انیمه‌های فصلی را باید تماشا کنم! بسیاری از علاقه‌مندان به انیمه، معمولا صبر می‌کنند که انیمه‌های فصلی ابتدا تمام شوند و سپس به تماشای آن‌ها بپردازند. در این صورت مقاله امروز، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. پس اگر شما هم می‌خواهید بدانید که قبل از شروع فصل بعدی، چه چیرهایی را نباید از دست دهید حتما تا انتهای این مقاله مارا دنبال کنید.

Boku no Hero Academia Season 3

سومین فصل از یکی از دوست داشتنی‌ترین مجموعه‌های سبک Shonen، یعنی Boku no Hero Academia، درحال پخش می‌باشد. فصل حاضر حدود 25 قسمت خواهد بود (که از اوایل بهار شروع به پخش کرده است) و بخش‌های داستانی Forest Training Camp Art و Hero License Exam Arc را پوشش خواهد داد. همچون فصل‌های قبلی و حتی بیشتر، ما شاهد اکشن خالص، رشد و تکامل شخصیتی بی‌نظیر و سبک هنری کاملا درخور یک شونن می‌باشیم. قهرمانان ما به کمپ تمرینی تابستانی خواهند رفت تا در آنجا به تقویت مهارت‌های خود و بدست آوردن امادگی بیشتر به منظور مبارزه با شرارت، با قهرمان‌های حرفه‌ای تمرین کنند، اما این کمپ قرار است به یکی از بدترین کابوس‌هایشان تبدیل شود! معرفی آنتاگونیست‌های جدید، لحظات احساسی و حماسی در رابطه با Deku و فریاد های SMASH وی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا باری دیگر مخاطبان BnH Academia را به وجد بیاورند. اگر از علاقه مندان و مخاطبین فصل‌های قبلی این انیمه هستید، به هیچ وجه فصل جدید را از دست ندهید و اگر تا به حال به سراغش نرفته‌اید، بهتر است از همین حالا شروع کنید!

Shokugeki no Souma: San no Sara

هیچکس از دیدن بشقاب‌های مختلف با غذاهای رنگین ناراحت نمی‌شود و مطمئنا کسی هم نیست که از دیدن Shokugeki no Souma، لذت نبرد. با شروع جشن ماهانه، فرصتی برای دانش‌اموزان پیش آمده که به رقابت با یکدیگر بپردازند و بتوانند از طریق فروش غذای خود، سودی بگیرند، اما برای Souma این مسئله مطرح نیست زیرا وی این را بهترین فرصت برای دعوت Elite Ten به یک مبارزه جانانه می‌داند! و مبارزات اصلی، البته در غالب خوش‌مزه ترین غذاها، حال شروع می‌شوند! اما درنهایت چه کسی پیروز میدان خواهد بود و چه قوانینی بر آکادمی محبوب آشپزها، حکم‌رانی خواهد کرد؟ استودیوی J.C.Staff باری دیگر بازگشته تا با یک اقتباس کاملا وفادار، ذهن های مخاطبین خود را سیراب کند، این بار بهتر از همیشه.

Darling in the FranXX

در روزگاری که دیگر اثری از انیمه‌های Mecha جذاب چون Code Geass، Neon Genesis Evangelion یا Gurren Lagann نیست، یک همکاری 2 طرفه میان A-Pictures و Trigger نتیجه‌اش اثری شجاعانه و زیبا به اسم Darling in the FranXX می‌شود. در آینده‌ای آخرالزمانی، موجودات عظیم الجثه‌ای که با نام Klaxosaurs شناخته می‌شوند، انسانیت را به مرض انقراض برده‌اند. در این بین گروهی به اسم APE بقایای انسانیت را نجات داده و به شهرهای مستقلی که به آن‌ها "مزرعه" یا Plantation می‌گویند می‌برد. برای دفاع از این منطقه‌ها، ربات‌هایی به نام FranXX ساخته شده‌اند که توسط یک پسر و یک دختر هدایت می‌شود. داستان انیمه حول Hiro رخ می‌دهد، پسر جوانی که زمانی نابغه به حساب می‌آمد اما به دلایلی، توانایی کنترل FranXX هارا از دست داده است، اما همه چیز بزودی تغییر خواهد کرد. انیمه یاد شده، در ابتدای کار روندی کمی کند دارد اما به مرور زمان، هم شاهد رشد شخصیت‌ها و تکامل رویه فکری آن‌ها به نحوه احسنت می‌باشیم و هم داستان، نیمه تاریک خود را نشان می‌دهد، می‌شود گفت روندی مشابه انیمه‌هایی چون STEINS;GATE را داراست. اگر خیلی وقت است که هوس یک Mecha کرده‌اید و درعین حال، یک اثر جذاب را می‌طلبید، Darling in the FranXX خواسته‌های شمارا براورده خواهد کرد.

Tokyo Ghoul; Re

فکرنکنم نیازی به معرفی باشد زیرا که بطور حتم 99% کسانی که انیمه می‌بینند، Tokyo Ghoul را هم دیده‌اند. فصل جدید، که به لطف استودیوی جدید دیگر داستانی اوریجینال و جدای از مانگا ندارد (!)، درباره ماجرای بعد از جنگ بزرگ میان CCG و Aogiri می‌باشد (Post Aogiri Arc). متاسفانه، فصل دوم انیمه آنقدر پرت و متمایز از داستان اصلی بود که بینندگان فصل فعلی در ابتدای کار یا حتی جلوتر، بطور متعدد احساس گم بودن خواهند کرد. بعد از مبارزه Kaneki و Arima، پروتاگونیست داستان طی وقایع متعددی که از گفتن آن ها پرهیز می‌کنم (به دلیل اسپویل نکردن)، دچار فراموشی شده و حال تحت شناسه جدید خود یعنی Haise Sasaki، به شکار Ghoulها در سازمان CCG می‌پردازد. فصل جدید، علاوه بر وفاداری به داستان اصلی، از سبک هنری‌ای نزدیک‌تر به مانگا در مقایسه با فصل‌های قبلی بهره می‌برد و با صداگذاری مناسب و طراحی صحیح، به خوبی از پس زنده‌کردن صحنه های مانگا بر امده است. تنها نکته منفی ماجرا، حذف شدن برخی از جزئیات داستانی و کمی با عجله پیش‌رفتن داستان است که البته ضربه آنچنانی به انیمه نخواهد زد. طبق اعلام‌های قبلی، فصل جدید 24 قسمت خواهد که به 2 بخش تقسیم می شود.

0 Steins;Gate



S;G 0 در نسخه‌ای متناوب از خط زمانی بتا (1.129848) رخ می‌دهد که درآن، به جای آنکه "اکابه" در نهایت به پیروزی و راه رسیدن به دنیای STEINS;GATE دست یابد، شکست را پذیرفته و از امتحان مجدد برای نجات دنیا و معشوق خویش دست می‌کشد. حال، افسرده و درمانده، وی درکنار دست و پنجه نرم کردن با بیماری روحی‌اش (اختلال استرس پس از ضایعه روانی) سعی می‌کند همچون یک جوان عادی به زندگی خود ادامه داده و از باقی دوران بلوغش لذت ببرد. دیگر اثری از "دانشمند دیووانه" نیست و آزمایشگاه از وجود "هوئوئین کیوما" بی‌بهره مانده است. واقعیت آن است که "اکابه" دیگر نمی‌تواند به راحتی با گذشته خود مواجه شود و کماکان سعی در گریختن از آن را دارد. اما این مسیر قرار نیست تا ابد ادامه یابد و با فناوری تازه رونمایی شده‌ی "آمادئوس" (Amadeus)، که به دست خود شخص "کوریسو ماکیسه" (Kurisu Makise) به این مرحله از توسعه رسیده است، همه چیز عوض خواهد شد. این داستان بازگشت "دانشمند" دوست داشتنی ما می‌باشد و راهی که برای رسیدن به آرمان شهر ابدی‌اش، طی می‌کند.

فصل جدید که پیش درآمدی بر وقایع فصل اول است، دنیایی تاریک‌تر و بی‌رحم‌تر را به نمایش خواهد گذاشت. صداگذاران اصلی باری دیگر بازگشته‌اند تا شخصیت‌های انیمه را زنده کنند و بطور کلی، S;G0 به آسانی به گل سرسبد فصل بهار تبدیل شده است، به هیچوجه از دستش ندهید!

عملکرد کلی فصل بهار

بطور خلاصه، فصل بهار، فصلی پربارتر و جذاب‌تر نسبت به پاییز و زمستان بود، شاهد دنباله‌های زیبایی بودیم چون امثال یاد شده، کمتر انیمه‌های به قولی "فضا پرکن" داشتیم و آثار داستان محور بیشتری را مشاهده نمودیم. امید می‌رود که تابستان هم از جذابیت فصل فعلی بهره ببرد، اما حال، بهتر است که به سراغ گلچینی از آثار بهاری برویم و با دلی خوش، وارد تابستان شویم. امیدوارم که از مقاله فوق لذت کافی را برده باشید.

نویسنده: علی رجبی

منبع متن: pardisgame