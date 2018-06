کمتر از یک هفته به آغاز بزرگترین رویداد بازی‌های ویدیویی یعنی E3 2018 باقی مانده و به مانند همیشه برنامه‌ی کامل این کنفرانس همراه با جزییات کامل آن را برای شما آماده کرده‌ایم. پس با گیمفا همراه باشید. رویداد E3 2018 از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ( ۱۲ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸) در […]

کمتر از یک هفته به آغاز بزرگترین رویداد بازی‌های ویدیویی یعنی E3 2018 باقی مانده و به مانند همیشه برنامه‌ی کامل این کنفرانس همراه با جزییات کامل آن را برای شما آماده کرده‌ایم. پس با گیمفا همراه باشید.

رویداد E3 2018 از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ( ۱۲ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸) در شهر لس آنجلس برگزار می شود. مطابق هر ساله ناشران بزرگ بازی‌های ویدیویی قبل از آغاز نمایشگاه، کنفرانس‌های خود را برگزار کرده و به معرفی و نمایش بازی‌های جدید می‌پردازند. برای اطلاع بهتر شما کاربران گیمفا، ساعات و جزئیات برگزاری کنفرانس شرکت های حاضر در رویداد E3 2018 را در یک پست قرار داده‌ایم.

به غیر از شرکت الکترونیک آرتس که کنفرانس جداگانه‌ی خود با نام رویداد EA Play را برگزار می‌کند، شرکت‌های سونی، مایکروسافت، نینتندو، بتزدا، یوبی‌سافت و اسکوئر انیکس در رویداد E3 2018 حضور خواهند داشت که به ترتیب زمان برگزاری، مروری بر آن‌ها خواهیم داشت:

کنفرانس شرکت الکترونیک آرتس ( EA Play )

شنبه ۱۹ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به وقت تهران

شرکت الکترونیک آرتس در سالن برگزاری رویداد E3 2018 حضور نداشته بلکه چند سالی است کنفرانس اختصاصی خود را برگزار می کند. این کنفرانس که EA Play نام دارد، شنبه ۱۹ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران آغاز می شود. می توان انتظار داشت الکترونیک آرتس در این رویداد به معرفی بازی هی ورزشی جدید به مانند FIFA 19 بپردازد اما احتمالا بخش اعظمی از این کنفرانس به دو عنوان Battlefield V و Anthem اختصاص خواهد داشت. الکترونیک آرتس احتمالا به نمایش گیم پلی این دو عنوان خواهد پرداخت و حتی به نظر می رسد نمایش زنده عنوان Anthem بر روی سیستم مبارزات این عنوان تمرکز خواهد داشت.

به علاوه نباید فراموش کرد که ممکن است الکترونیک آرتس سورپرایزهایی را نیز برای E3 2018 آماده کرده باشد و شاهد معرفی آی پی جدیدی باشیم؛ دقیقا به مانند سال گذشته که عنوان A Way Out توسط الکترونیک آرتس معرفی شد.

کنفرانس شرکت مایکروسافت

دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد به وقت تهران

شرکت مایکروسافت امسال کنفرانس خود را در سالن دیگری نزدیک به سالن اصلی برگزاری رویداد E3 2018 و تحت نظر برگزار کنندگان این رویداد برگزار خواهد کرد. مایکروسافت اعلام کرده از این طریق فضای بیشتری برای معرفی و نمایش بازی‌های خود خواهد داشت. مایکروسافت این روز‌ها در مقایسه با رقیب سنتی خود یعنی شرکت سونی بسیار تحت فشار است. در مقاله‌ای جداگانه در این رابطه مفصل صحبت کرده‌ایم که این شرکت نیاز مُبرمی به معرفی عناوین انحصاری جدید دارد؛ از این روی شاید طی رویداد E3 2018 شاهد معرفی نسخه‌ی جدیدی از سری Halo یا Gears Of War باشیم. به علاوه علی‌رغم این که شایعات مختلفی در ارتباط با عنوان Forza Horizon 4 شنیده می‌شود، این عنوان هنوز به طور رسمی معرفی نشده است. بنابراین احتمالاً بخشی از کنفرانس مایکروسافت به معرفی این عنوان اختصاص خواهد داشت.

کنفرانس شرکت بتزدا

دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران

بر خلاف سال‌های گذشته بتزدا قرار نیست ما را تا نیمه های شب بیدار نگه دارد بلکه کنفرانس این شرکت ساعت ۶:۳۰ بامداد آغاز می‌شود. این زمان‌بندی جدید برای منطقه‌ی خاورمیانه زمان مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته خواهد بود. پس از معرفی بازی Rage 2 گمان می کردیم بتزدا سوپرایز دیگری نخواهد داشت اما معرفی Fallout 76 تمام معادلات را به هم زد؛ عنوانی که اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست و تنها می‌دانیم علی رغم آنلاین بودن به مانند نسخه‌های گذشته بر‌روی بخش داستانی تمرکز خواهد داشت. به نظر می‌رسد کنفرانس شرکت بتزدا در E3 2018 به رونمایی کامل از دو عنوان Rage 2 و Fallout 76 اختصاص خواهد داشت.

به علاوه شایعاتی مبنی بر معرفی نسخه‌ی جدیدی از سری Doom و یا بسته‌ی الحاقی عنوان Prey نیز شنیده می‌شود. البته سری The Elder Scrolls را نیز نباید فراموش کنیم. بتزدا در گذشته اعلام کرده بود که بر‌روی دو پروژه‌ی بزرگ کار می‌کند و سری The Elder Scrolls در اولویت آن‌ها قرار ندارد. حال سوال این جا است که آیا با توجه به معرفی دو عنوان Rage 2 و Fallout 76، می‌توان به معرفی عنوان The Elder Scrolls VI در رویداد E3 2018 امیدوار بود یا این‌که این انتظار همچنان ادامه خواهد داشت.

کنفرانس شرکت اسکوئر انیکس

دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه به وقت تهران

شرکت اسکوئر انیکس تا به حال در سال‌های گذشته در رویداد E3 کنفرانس اختصاصی نداشته و این خبر بسیار خوبی است که این شرکت برای نخستین بار در E3 2018 کنفرانس اختصاصی خواهد داشت. مطمئناً بخش اعظمی از کنفرانس این شرکت به معرفی و رونمایی کامل از عنوان محبوب و مورد انتظار Shadow of The Tomb Raider اختصاص خواهد داشت و بازی‌بازان نیز بی‌صبرانه منتظرند تا گیم‌پلی این عنوان را مشاهده کنند.

اما این ناشر ژاپنی لاین‌آپ بسیار متنوعی را برای E3 2018 در اختیار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به Kingdom Hearts III و Dragon Quest XI اشاره کرد. در رابطه با دو عنوان Final Fantasy VII remake و Avengers نیز اطلاعات زیادی در دسترس نیست و شاید شرکت اسکوئر انیکس اطلاعات و جزئیات جدیدی از این دو عنوان به خصوص نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Final Fantasy 7 را به اشتراک بگذارد. به علاوه، آیا زمان معرفی Final Fantasy XVI فرا نرسیده است؟ از این روی مطمئناً شاهد برنامه‌های ویژه و هیجان انگیزی از سوی شرکت اسکوئر انیکس خواهیم بود.

کنفرانس شرکت یوبی سافت

سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران

یوبی‌سافت همیشه نمایش بسیار خوبی در رویداد E3 2018 داشته و هر ساله کنفرانس این شرکت با معرفی بازی‌های بزرگی همراه بوده است. مطمئنا اولین عنوانی که بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر نمایش آن هستند Assassins Creed Odyssey است. یوبی‌سافت طی روزهای گذشته با انتشار تیزر کوتاهی رسماً این عنوان را معرفی و اعلام کرد که در E3 2018 به معرفی کاملی از این عنوان خواهد پرداخت. بی‌صبرانه منتظریم تا ببینیم نسخه‌ی جدید این سری محبوب قرار است چه تجربه‌ای را برای بازی‌بازان به ارمغان آورد.

از Assassins Creed Odyssey که بگذریم، یوبی‌سافت تا به حال تایید کرده است که در کنفرانس خود به رونمایی رسمی از عنوان The Division 2 و انتشار اطلاعات و جزییاتی از دو عنوان Beyond Good and Evil 2 و Skull and Bones خواهد پرداخت. به علاوه شایعاتی در مورد معرفی نسخه‌ی جدید Splinter cell و عنوان Watch Dogs 3 نیز شنیده می‌شود که همه‌ی این موارد می‌توانند بار دیگر نمایش فوق العاده‌ای را برای یوبی‌سافت رقم بزند

کنفرانس PC Gaming Show

سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۲:۳۰ صبح به وقت تهران

اخبار مربوط به رایانه‌های شخصی در میان بازی‌بازان جذابیت خاص خودش را داراست. معمولا در این کنفرانس بازی‌های جدیدی برای رایانه‌های شخصی و یا سخت افزارهای جدید معرفی می‌شوند. به گفته وب‌سایت PC Gamer در کنفرانس امسال شاهد معرفی بازی‌های معرفی نشده‌ی بیشتری بوده و رویداد PC Gaming Show مطمئناً کاربران را هیجان زده خواهد کرد. از ناشران بازی‌های ویدیویی که حضور آن‌ها در این کنفرانس تایید شده است می‌توان به اسکوئر انیکس، کرایتک، سگا و ۵۰۵ گیمز اشاره کرد. احتمال معرفی بازی جدیدی توسط استودیوی کرایتک یا انتشار اطلاعاتی از عنوان Hunt: Showdown (با توجه به کاهش تعداد پلیر های این بازی)، انتشار جزییاتی از عناوین Star Citizen و Squadron 42 و همچنین اطلاعات جدید از عنوان Overkill’s The Walking Dead از جمله برنامه‌هایی است که انتظار می‌رود در PC Gaming Show امسال شاهد آن‌ها باشیم.

کنفرانس شرکت سونی

سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح به وقت تهران

در حالی که گمان می‌کردیم سونی عنوان فرست پارتی ( انحصاری) جدید دیگری را تا قبل از E3 2018 معرفی نخواهد کرد به تازگی برنامه‌های منتشر شده حاکی از این است که سونی قصد دارد تا قبل از برگزاری رویداد E3 2018 هر روز بازی‌های انحصاری جدیدی برای کنسول پلی استیشن ۴ و پلی استیشن وی آر معرفی کند. لاین‌آپ شرکت سونی در رویداد E3 2018 آن‌قدر متنوع است که کنفرانس این شرکت را به هیچ عنوان نمی‌توان از دست داد.

احتمالاً بخشی از کنفرانس شرکت سونی به نمایش عنوان The Last of Us: Part II و نمایش گیم پلی این عنوان اختصاص خواهد داشت. به علاوه احتمالاً شاهد نمایش دیگر عناوین انحصاری این شرکت از جمله Death Stranding ،Spider-Man و Ghost of Tsushima به همراه اطلاعات و جزییات جدیدی از عنوان جدید استودیوی فرام سافتور یعنی Shadows Die Twice نیز خواهیم بود. البته شایعاتی در ارتباط با معرفی بازی‌های DMC V و Bloodborne 2 نیز شنیده می‌شود که برای پی بردن به صحبت این شایعات باید تا E3 2018 منتظر بمانیم.

کنفرانس شرکت نینتندو

سه شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۲۰‌:۳۰ دقیقه به وقت تهران

نینتندو از ابتدا برنامه‌ی خود برای E3 2018 را مشخص کرده است. نینتندو اخیراً اعلام کرد که کنفرانس این شرکت در E3 2018 فقط بر‌روی بازی‌هایی تمرکز خواهد داشت که در سال ۲۰۱۸ عرضه می‌شوند. نینتندو تایید کرده بخش اصلی کنفرانس این شرکت به Super Smash Bros اختصاص داشته و به علاوه احتمالا شاهد نمایش عنوان Fire Emblem نیز خواهیم بود که در سال ۲۰۱۸ عرضه می‌شود. شایعات بسیاری در ارتباط با انتشار عنوان Fortnite برای کنسول نینتندو سوییچ نیز به گوش می‌رسد که احتمالاً این موضوع در E3 2018 توسط شرکت نینتندو رسماً تایید می‌شود.

البته علاوه بر شرکت‌های یاد شده، شرکت‌های دیگری نیز در رویداد E3 2018 حضور خواهند داشت و در این رویداد شاهد معرفی و نمایش بازی های دیگری چون Call of Duty: Black Ops 4 ،Cyberpunk 2077 ،Serious Sam 4 و بسیاری از عناوین دیگر خواهیم بود.

به مانند همیشه با آغاز رویداد E3 2018 وب سایت گیمفا این رویداد را به طور زنده پوشش خواهد داد. پس هفته‌ی آینده با ما همراه باشید.

منبع متن: gamefa