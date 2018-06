در چند روز آینده 3 عنوان جدید از سمت Sony معرفی خواهند شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Sony، GameSpot تصمیم دارد تا یک سری عنوان جدید را پیش از مراسم E3 معرفی کند.

همایش E3 در کمتر از چند روز دیگر شروع می‌شود و درمیان این همه عنوان در انتظار معرفی، Sony اخیرا در بلاگ رسمی خود، برنامه‌اش را برای معرفی چندین بازی قبل از کنفرانس مربوطه را اعلام کرده است. از تاریخ 6 جوئن، یعنی فردا، Sony سه بازی جدید را معرفی خواهد کرد (که احتمالا انحصاری خواهند بود) و یکی از ان‌ها، یکی از عناوین مورد انتظار PS VR می‌باشد. این 3 عنوان طی 4 روز آینده، هر یک در یک روز، معرفی خواهند شد.

گفتن اینکه این عناوین چه هستند کمی سخت است زیرا اکثر استودیوهایی که ما می‌شناسیم همین حالا هم مشغول به کارند، برای مثال Bend Studio وظیفه ساخت Days gone را بر عهده دارد، Japan Studio درحال کار بر روی Astro Bot: Rescue Mission است، London Studio بر روی Blood & Truth کار می‌کند و البته عنایوینی چون Dreams، The Last of Us Part II و غیر که از استودیوهای آن‌ها قبلا خبردار شده‌ایم.

ناگفته نماند که Sony در سالیان اخیر، 4 استودیو جدید تاسیس کرده است: PixelOpus، Manchester Studio، ForwardWorks و San Mateo Studio. در این بین PixelOpus درحال کار بر روی Concrete Genie است که امسال قرار است عرضه شود، اما از کار دیگر استودیوها کماکان خبری نیست.

لازم به ذکر است که کنفرانس خبری سونی، در تاریخ 11 جوئن مطابق با 22 خرداد، برگذار خواهد شد. شما می‌توانید با دنبال کردن کانال پردیس‌گیم در شبکه تلگرام، از آخرین اخبار و رویدادهای E3 در روزهای آینده خبردار شوید.

منبع متن: pardisgame