کم و بیش می‌دانیم که شرکت سونی در کتفرانی E3 2018 به نمایش عنوان The Last of Us: Part II خواهد پرداخت. حال استودیوی ناتی داگ با انتشار تصویری در توییتر به بازی‌بازان یاد آوری می‌کند که تنها یک هفته تا شروع کنفرانس شرکت سونی در E3 2018 باقی مانده است.

کنفرانس شرکت سونی در رویداد E3 2018 سه شنبه‌ی هفته‌ی آینده برگزار می‌شود و پیش‌تر در رابطه با برنامه این شرکت صحبت و به این نکته اشاره کرده‌ایم که بخشی از کنفرانس سونی به نمایش عنوان محبوب و مورد انتظار The Last of Us: Part II اختصاص خواهد داشت. حال استودیوی ناتی داگ به تازگی با انتشار تصویری در توییتر به استقبال این رویداد رفته و به بازی‌بازان یاد آوری می‌کند که تنها یک هفته تا برگزاری رویداد ۲۰۱۸ شرکت سونی و نمایش عنوان The Last of Us: Part II زمان باقی است. شما می‌توانید تصویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:

رویداد E3 2018 از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ( ۱۲ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸) در شهر لس آنجلس برگزار می‌شود. زمان دقیق و جزییات کنفرانس شرکت های حاضر در این رویداد را می‌توانید در وب سایت گیمفا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa