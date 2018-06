پیش به سوی‌ E3 | انتظاراتمان از بازی Battlefield V

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Days Gone در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید. با توجه به اطلاعات به دست آمده از حضور شرکت‌های بزرگ ‌بازی‌سازی همچون ناتی داگ (Naughty Dog) با بازی Last of Us Part 2 و کوجیما پروداکشن […]

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Days Gone در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید.

با توجه به اطلاعات به دست آمده از حضور شرکت‌های بزرگ ‌بازی‌سازی همچون ناتی داگ (Naughty Dog) با بازی Last of Us Part 2 و کوجیما پروداکشن (Kojima Production) با پروژه‌ی Death Stranding از سونی و ری‌ایجنت گیمز (Reagent Games) با بازی Crackdown 3 و حضور احتمالی نسخه‌های جدید Halo و Gears of War از مایکروسافت در کنار بازی‌های مولتی پلتفرمی همچون Cyberpunk 2077 از CD Project Red و بازی جدید Remedy خالق Max Payne و Alan Wake در E3 2018، به نظر می‌رسد امسال شاهد E3 باشکوه و پرمحتوایی خواهیم بود. یکی از بازی‌هایی که در E3 حضور قطعی خواهد داشت، Battlefield V است که با تریلر زیبا . پرزرق و برقی که نشان داد عده‌ی زیادی را مجذوب خود کرد. پس از معرفی بازی با این تریلر حالا الکترونیک آرتس (Electonic Arts) و استودیو‌‌ی سازنده‌ آن، دایس (DICE)، اعلام کرده‌اند که اطلاعات خیلی بیشتری از آن در E3 نمایش خواهند داد و حول جزِئیات بیشتری از آن صحبت خواهند کرد. در این راستا ما جزئیات زیادی شامل تمام اطلاعاتی که تا به حال از آن می‌دانیم، برنامه‌هایی که از سوی دایس و الکترونیک آرتس برای E3 تایید شده و همچنین انتظاراتمان از از این بازی را به همراه شما عزیزان در این مطلب بررسی خواهیم کرد.

تا به این لحظه از بازی Battlefield V چه می‌دانیم؟

پس از ماه‌ها انتظار و شایعه حول Battlefield V، الکترونیک آرتس طی پوشش خبری زنده‌ای در ماه می به طور رسمی از آن رونمایی کرد. همان‌ طور که گمانم می‌رفت این بازی در جنگ جهانی دوم روایت می‌شود. طبق اطلاعات حاکی از تریلر، Battlefield V نیز بربایه‌ی المان‌های موفقی که دایس از آ‌ها در بازی قبلی سری یعنی Battlefield 1 به کار برده بود در کنار جزئیات و المان‌های جذاب جدید بنا شده است. با توجه به موج اخیری که به علت لوت‌باکس‌های فراوان و غیرمنصفانه‌ی آن علیه الکترونیک آرتس به راه افتاده بود و تلاش این شرکت در راستای بهبود تصویر تخریب شده‌ی خود در صنعت بازی‌های ویدئویی، Battlefield V دارای هیچ گونه لوت‌باکس و پرمیوم پسی نخواهد بود و بازی و تمام نقشه‌های آن، چه آن‌هایی که هم‌زمان با بازی عرضه می‌شوند و چه نقشه‌های اضافه شده در ادامه و پس از انتشار به علاوه‌ی تمامی بسته‌های الحاقی و محتویات اضافی آن به صورت رایگان، در اختیار تمامی خریداران نسخه‌ی عادی بازی قرار خواهد گرفت که همه‌ی این‌ها بخشی از سرویس در حال پیشرفتی به نام Turning Tides می‌باشند. این خبر بسیار عالی‌ای است چرا که دیگر بازیکنان بخش مولتی پلیر دیگر بر حسب مالکیت و یا عدم مالکیت DLC از هم‌دیگر تفکیک نمی‌شوند. این واقعه برای الکترونیک آرتس نیز امری کثبت محسوب می‌شوند زیرا تعداد بازی‌بازان بیشتری و به مدت طولانی‌تری را با این ایجاد برابری در سرورهای خود نگه می‌دارد. البته برای خرید لباس و آیتم‌های ظاهری برای ساخت یک سرباز با ظاهر منحصر به فرد، در کنار پول رایج بازی امکان اسفاده از پول واقعی نیز هست ولی تنها در ظاهر خلاصه می‌شود. در کنار این موارد به Battlefield V ویژگی‌های مربوط به گیم‌پلی از جمله امکان شلیک به نارنجک در تمامی حالات و نه فقط درهنگام تعلیق هوا و امکان کشیدن سربازان زخمی به جای امن اشاره کرد.

یکی از المان‌هایی که سری Battlefield همواره در آن موفق عمل کرده، تخریب پذیری محیط است و این ویژگی در Battlefield V نیز به شکل مناسبی به کار گرفته شده است. به علاوه ویژگی‌هایی برای استحکام بیشتر پایگاه‌های خودی نظیر استفاده از کیسه‌های شن برای سنگیر گیری و استحکام و نصب تفنگ رگبار ساکن در قرارگاه در بازی به کار رفته است. یکی از مودهای جدیدی که Battlefield V خواهد داشت، مود Grand Operation است که برپایه‌ی مود Operation در Battlefield 1 ساخته شده اما بسیار بزرگ‌تر از آن و شامل جنگ‌های خشن و وسیع‌تری و همچنین حالات متفاوتی می‌باشد. در کنار تمام ویژگی‌های اضافه شده به بخش مولتی پلیر و تغییرات آن، دایس برروی بخش کمپین و داستانی Battlefield V متمرکز خواهد ماند. اطلاعات زیادی از این بخش در دسترس نیست. تنها می‌دانیم که این بخش به صورت همکاری چندنفره قابل بازی خواهد بود (از زمان Battlefield 3 شاهد ویژگی Co-Op نبوده‌ایم) و روایت‌گر داستان‌هایی است که برخلاف Battlefield 1942، برای مخاطبین ناآشنا هستند. طبق اطلاعات به دست آمده میدانیم که حداقل یکی از داستان‌های بخش کمپین در نروژ اتفاق می‌افتد و بازی‌باز در نقش سربازی نروژی خواهد بود که تلاش می‌کند در جریان اشغال آلمان‌ها زنده بماند. به عنوان حرکتی نو و منحصر به فرد، Battlefield V بیشتر به جریان نجات اعضای خانواده‌ی خود طی جنگ جهانی دوم به جای داستان‌های مربوط به نجات جهان در داستان‌های بازی‌های مشابه می‌پردازد.

چه مواردی برای E3 تائید شده است؟

به عنوان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های شرکت بزرگ الکترونیک آرتس، Battlefield V در E3 امسال باید حضور درخور و شایسته‌ای طی کنفرانس این شرکت که به عنوان EA Play شناخته می‌شود داشته باشد. این بازی در کنفرانس الکترونیک آرتس قابل بازی خواهد بود. این برای طرفداران آن خبر خوبی محسوب می‌شود چرا که برای مشاهده‌ و ارزیابی گیم‌پلی بازی، آن‌ها مجبور به صبر کردن تا ماه اکتبر برای تجربه‌ی نسخه‌ی آزمایشی آن نخواهند بود. کنفرانس EA Play در بازه‌ی ۱۹ تا ۲۱ خرداد (۹ تا ۱۱ ژوئن) در خانه‌ی تئاتر Hollywood Palladim در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد. وبسایت گیمفا از این کنفرانس و همچنین بخش Battlefied V اخبار، نقدها و ویدئوهای نمایش داده شده از گیم‌پلی آن را بلافاصله در اختیار شما عزیزان خواهد گذاشت. با ما همراه باشید.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

الکترونیک آرتس و دایس طی انتشار تریلر اولیه، اطلاعات جزئیات محدودی از بازی اراعه دادند. حال ما امیدواریم که جزئیات بیشتری از جنگ‌های جنگ جهانی دوم و نحوه‌ی به تصویر کشیدن آن توسط دایس در ۲۰۱۸ E3 باشیم. الکترونیک آرتس می‌تواند در حرکتی هوشمندانه بخش‌هایی از گیم‌پلی بازی و نحوه‌ی شلیک به نارنجک خارج از تعلیق و انتقال سرباز مجروح به پشت سنگر را نمایش دهد تا به مخاطبان فرصت ارزیابی و مشاهده‌ی برجستگی‌ها و تغییرات مثبت آن باشد. همچنین انتظار داریم تا تخریب پذیری پرجزئیات و گرافیک بالای بازی در کنار موسیقی و افکت‌های صوتی آن را به بهترین شیوه نمایش دهند تا شاهد قدرت دایس در این زمینه باشیم.

در Battlefield V هیچ گونه لوت‌باکسی وجود نخواهد داشت. انتظارمان از الکترونیک آرتس این است که عدم وجود این‌گونه حرکات زشت در بازی را برایمان خاطر نشان کند و همچنین بازی‌بازان شاهد هیچ‌گونه سیاست‌های پول پرستانه‌ای که طی آن استفاده از پول واقعی عامل برنده شدن و پیشرفت می‌شود (Pay to Win)، مشابه اتفاقی که در Star Wars: Battlefront 2 افتاد، از سوی این شرکت نباشند. امیدواریم الکترونیک آرتس نه فقط در این بازی بلکه در هیچ کدام از پروژه‌های بعدی خود، چنین سیاست‌هایی که موجب آلوده شدن صنعت بازی‌های ویدئویی می‌شود، به کار نبرد.

با توجه به نبود بخش داستانی در نسخه‌ی جدید سری Call of Duty یعنی Black Ops 4، چشمان بسیاری به کمپین Battlefield V خیره شده است و انتظارات از آن بسیار بالا است. امید داریم که الکترونیک آرتس و دایس بتوانند به بخش داستانی این سری نوری تازه بتابانند و با نمایش کمپینی قدرتمند و داستانی متفاوت و زیبا در E3 حاضر شوند چون این سبک بدون شک نیازمند داستانی قوی و بی نقص برای احیای دوباره‌ی بخش تک‌نفره‌ در این‌گونه بازی‌ها است. بدیهی است که یک کمپین خوب می‌تواند علاوه بر تلنگری بر اکتیویژن، عاملی مهم در فروش بالای Battlefield V باشد. این بخش در Batlefield V در نشان دادن زوایایی از جنگ جهانی اول که تا به حال، در رسانه‌ها و مطبوعات، کمتر به آن پرداخته شده بود بسیار خوب عمل کرد اما عواملی از جمله کوتاه بودن آن و وجود چند نفر و پرداختن مختصر به سرگذشت و معرفی آن‌ها، باعث شد تا بیشتر به عنوان بخشی آموزشی برای بخش مولتی‌پلیر شناخته شود. جنگ جهانی دوم به عنوان واقعه‌ای تاریخی تا به حال به طور گسترده‌ای در فیلم‌ها و بازی‌های ویدئویی حاضر شده است و به طور گشترده‎ای به آن پرداخته شده. با این وجود بیشتر این آثار دارای زمینه‌ای سرد و تاریک با حضور مردان جنگجو و کشمکش‌های آن‌ها در میدان جنگ است و حضور زنان در این واقعه‌ی تلخ، کمتر موضوع قرار گرفته است. حال دایس تصمیم گرفته تا تاثیر این جنگ بر تمام انسان‌ها و نه فقط مردان، بلکه زنانی که جنگیده‌اند نیز به همراه کشمکش‌های آن‌ها و اثرات این واقعه‌ی تاریک بر روحشان، به تصویر کشیده شده است. دایس معتقد است این موضوع روح تازه‌ای به این سبک خواهد بخشید. با این حال عده‌ای معتقد به تحرف تاریخ توسط این استودیو و مدعی عدم حضور زنان در آن هستند که موضوعی کاملا غلط است. زنان شجاع بسیاری از جمله نانسی ویک (Nancy Wake)، جاسوس و قهرمان گروه مقاومت فرانسه و یا گروه The Night Witches که متشکل از زنان مبارز شوروی بود در خطوط مقدم طی این جنگ، مبارزه کردند. انتظار ما از دایس در این بخش این است که اطلاعات بیشتری از داستان‌هایی که در این بخش روایت خواهند شد و مکان‌های داستان را در E3 به اشتراک بگذارد.

یکی از امضاهای این سری از بازی‌ها قرار دادن بازی‌بازان در مقیاس بزرگی از جنگ و نمایش عالی آن است. حال به نظر می‌رسد با مود grand Operation این مقیاس بسیار بزرگ‌تر نیز خواهد شد. انتظار ما در این بخش این است که دایس مفصل‌تر حول آن صحبت کند و اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن اراعه کند تا طرفداران درک بهتری از آن پیدا کنند.

منبع متن: gamefa