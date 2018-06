پیش به سوی E3 2018 | انتظاراتمان از بازی Days Gone

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Days Gone در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید. اینجا شمال غربی پسیفیک (شامل ایالت‌های اورگن، واشینگتن در آمریکا و استان بریتیش کلمبیا در کانادا) است. فریکرها (Freakers) آزادانه پرسه می‌زنند و این موتورسواران هستند که تا پایان دنیا می‌رانند. […]

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Days Gone در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید.

اینجا شمال غربی پسیفیک (شامل ایالت‌های اورگن، واشینگتن در آمریکا و استان بریتیش کلمبیا در کانادا) است. فریکرها (Freakers) آزادانه پرسه می‌زنند و این موتورسواران هستند که تا پایان دنیا می‌رانند. این Days Gone است، جدیدترین بازی ساخته شده توسط استودیو بِند (Bend). استودیویی که سابقه‌ی کار برروی سری بازی‌های Syphon Filter و نسخه‌های مخصوص به کنسول‌های دستیِ مجموعه‌های Resistance و Uncharted در کارنامه‌اش دیده می‌شود. البته Days Gone از تمام عناوینی که استودیو بند روی آن کار کرده بزرگ‌تر است؛ یک عنوان بلندپروازانه‌ی جهان‌باز که در آن باید مسافت‌های طولانی را طی کنید و در این میان از انبوه زامبی‌هایی که به خون شما تشنه هستند جان سالم به‌در ببرید. در ادامه به تمام چیزهایی که از Days Gone می‌دانیم و تمام چیزهایی که می‌خواهیم از این بازی در E3 2018 ببینیم می‌پردازیم.

تا به این لحظه از Days Gone چه می‌دانیم؟

اولین باری که چشممان به جمال Days Gone روشن شد، E3 2016 بود که سونی پس از نمایش‌ تریلری از بازی در اوایل کنفرانس، در اواخر کنفرانس نیز گیم‌پلی نسبتاً طولانی از آن به نمایش گذاشت تا تماشاچیان شاهد یک بازی تاریک درباره‌ی موتورسواری شکارچی به نام دیکن سنت جان (Deacon St. John) باشند که پس از فروپاشی تمدن انسانی، همواره در حال سفر در دنیای آخرالزمانی بازی است.

هرچند سازندگان عاملی که باعث اتفاق افتادن آخرالزمان در دنیای Days Gone شده است را هنوز به صورت راز مخفی نگه‌داشته‌اند ولی احتمالا این عامل نیز مانند همه عوامل دیگر در بازی‌های هم سبک، نوعی ویروس همه گیر مسری باشد. هرچند که دشمنان حاضر دربازی شبیه به زامبی هستند اما سازندگان سوگند یاد کرده‌اند که آن‌ها زامبی نیستند و در عوض انسان‌ها و حیواناتی هستند که عقل خود را از دست داده و وحشی شده‌اند. آن‌ها تشنه‌ی خون هستند و مانند زامبی‌هایی که پیشتر در فیلم World War Z شاهدشان بوده‌ایم، علاقه‌ی زیادی به حرکت گروهی با سرعت بالا دارند.

اگرچه Days Gone قرار بود در سال ۲۰۱۸ منتشر شود، اما مدتی قبل سونی اعلام کرد که این بازی تا سال ۲۰۱۹ تاخیر خورده است.

چه مواردی برای E3 تائید شده است؟

فعلا هیچ چیز! مدتی پیش بود که رئیس بخش استودیوهای سرگرمی‌های تعاملی شرکت سونی، آقای شاون لیدن (Shawn Layden) اعلام کردند که کنفرانس امسال این شرکت برروی چهار بازی انحصاری Death Stranding، Ghost of Tsushima، Spider-Man و The Last of Us Part II متمرکز خواهد بود، اما نامی از بازی Days Gone نبردند. البته احتمال حضور این بازی در E3 امسال وجود دارد، اما هنوز چیزی توسط سونی تائید نشده است. کنفرانس شرکت سونی ساعت ۵:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد برگزار می‌شود که می‌توانید پوشش زنده این رویداد را توسط گیمفا دنبال کنید.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

تاریخ‌های مشخص انتشار همیشه خوب هستند، پس این عالی خواهد بود که سونی یکی از این تاریخ‌ها را برای Days Gone اعلام کند.

سونی اعلام کرده که Days Gone یک بازی داستان محور خواهد بود و شما در این بازی قرار است به جای این‌که مانند دیگر بازی‌های سبک جهان باز که بازی‌باز را درون ده‌ها ماموریت جانبیِ بعضاً وقت تلف کن پرتاب می‌کنند، تنها مسیرهای اصلی را طی کنید. به هر صورت این عالی خواهد بود اگر بدانیم که طرح کلی Days Gone در پیشبرد بازی به چه شکل است و اصلاً هدف دیکِن در این دنیای مخروبه چیست.

بحث‌های زیادی درباره‌ی کلیشه‌ای شدن بازی‌های زامبی محور و وجود این موجودات در عنوان Days Gone وجود دارد، تا جایی که سازندگان حتی قسم خورده‌اند که “فریکرها” موجوداتی متمایز از زامبی‌های کلیشه‌ای هستند. به هر صورت سازندگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا متقاعدمان کنند که برای چه باید یک بازی زامبی محور دیگر که این سال‌ها به‌شدت زیاد شده‌اند را تجربه کنیم. موضوع دیگری که باید نگرانش باشیم این است که استودیو بند از سال ۲۰۱۲ که بازی Uncharted: Fight for Fortune را برای کنسول پلی‌استیشن ویتا توسعه داد، تاکنون هیچ بازی جدیدی عرضه نکرده است. این استودیو قبل از Uncharted: Fight for Fortune روی چهار بازی دیگر برای کنسول‌های دستی شرکت سونی کار کرده بود که البته بازی‌های خوبی نیز بودند، اما به طور قابل ملاحظه‌ای کوچک‌تر از عنوان جهان بازِ عظیمِ جدید این استودیو یعنی Days Gone بودند. آیا استودیو بند می‌تواند به خوبی از پس یک بازی جهان باز با این وسعت برآید؟ این طور که از تریلرها و نمایش‌های منتشر شده از بازی برمی‌آید، به نظر می‌رسد این استودیو موفق خواهد شد، اما بیایید امیدوار باشیم که استودیو بند در E3 پیش رو ما را بیشتر از پیش متقاعد به تجربه‌ی Days Gone کند. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری از این عنوان به دست آورید، می‌توانید اولین نگاه گیمفا به Days Gone که به قلم آقای حسین غزالی به رشته تحریر درآمده را در اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa