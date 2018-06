سال گذشته هنگامی که بازی‌های موفق Horizon Zero Dawn و Zelda: Breath of the Wild منتشر شدند و امسال هنگامی که بازی God of War عرضه شد، هر مرتبه مایکروسافت اعلام کرده است که آن‌ها به‌دنبال سرمایه‌گذاری برروی عناوین تک‌نفره می‌باشند که البته عملکرد این شرکت همواره خلاف این موضوع را نشان داده است. اما […]

سال گذشته هنگامی که بازی‌های موفق Horizon Zero Dawn و Zelda: Breath of the Wild منتشر شدند و امسال هنگامی که بازی God of War عرضه شد، هر مرتبه مایکروسافت اعلام کرده است که آن‌ها به‌دنبال سرمایه‌گذاری برروی عناوین تک‌نفره می‌باشند که البته عملکرد این شرکت همواره خلاف این موضوع را نشان داده است. اما از زمانی که اعلام شد آقای مت بوتی (Matt Booty) به عنوان رئیس جدید بخش بازی‌های فرست پارتی مایکروسافت منصوب شده‌اند، امیدها دوباره به سمت مایکروسافت و پلتفرم‌ ایکس‌باکس وان بازگشت.

درحالی که خیلی از هواداران امیدوار هستند روندی که مایکروسافت در زمینه‌ی عناوین تک‌نفره گرفته است تغیر کند، آقای مت بوتی در مصاحبه‌ای که به تازگی با MCV انجام داده‌اند امید این افراد را دوباره کم‌رنگ کردند:

همیشه بازی‌های تک‌نفره با ۲۰ الی ۳۰ ساعت گیم‌پلی وجود خواهند داشت و ما این نوع بازی‌ها را دوست داریم. این روزها این بسیار سخت است که به ساخت بازی‌های با مقیاس بالای AAA فکر کنید در حالی که برنامه‌ای برای محتوا و سرویس‌هایی که قرار است در بازی‌ خود تولید کنید در ذهن نداشته باشید. بازی‌های ویدئویی بسیار اجتماعی‌تر و فراگیرتر شده‌اند. ما می‌دانیم که صنعت‌ بازی‌های ویدئویی درحال رشد است و این بدین معنی نیست که بازی‌های داستانی تک‌نفره کنار خواهند رفت، اما ما شاهد علاقه‌ی زیاد بازی‌بازانمان به بازی‌های آنلاینِ اجتماعی محور هستیم. من فکر می‌کنم به طور کلی این در هماهنگی با گرایش‌های زیادی است که امروزه در بازی‌های ویدئویی وجود دارند.

با احتساب اظهارات اخیر آقای بوتی، به‌نظر نمی‌رسد مایکروسافت مسیر جدیدی در رابطه با عناوین تک‌نفره‌ی داستانی در پیش بگیرد یا دست‌کم بازی‌های تک‌نفره‌ی آینده‌ی این شرکت به همراه سرویس‌ها و عناصر آنلاین عرضه خواهند شد. البته پافشاری مایکروسافت روی چنین بازی‌هایی عجیب است چراکه شرکت‌های سونی و نینتندو در کنار عناوین داستان محور موفقی که عرضه می‌کنند، بازی‌هایی با تمرکز برروی بخش آنلاین نیز توسعه می‌دهند که به عنوان نمونه می‌توان به Gran Turismo Sport و Splatoon اشاره کرد. به هرصورت تمام نگاه‌ها به E3 امسال و کنفرانس شرکت مایکروسافت خواهد بود تا مشخص شود برنامه‌های این شرکت برای آینده‌ی پلتفرم ایکس‌باکس وان چیست.

منبع متن: gamefa