تاریخ عرضه عنوان State of Mind + سیستم مورد نیاز بازی

استودیوی Daedalic Entertainment اعلام کرد که عنوان جدید و ماجراجویی State of Mind در تاریخ 25 مرداد برای PS4، Xbox One، Switch و PC عرضه خواهد شد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از dsogaming، این بازی در شبکه Steam و GOG در دسترس خواهد بود. به علاوه تاریخ انتشار بازی، سیستم مورد برای اجرای این عنوان در PC هم اعلام شد.

در State of Mind دنیا در آستانه نابودی قرار دارد. کمبود منابع، بیماری‌ها توسط هوا و آب آلوده زیاد شده و جرم و جنایت افزایش پیدا کرده است. دولت و کمپانی‌ها از طریق پیشرفت تکنولوژی قول داده‌اند که درمان و چاره این مشکلات را پیدا کنند. هواپیماهای بدون سر نشین و انسان‌های رباتیک جای انسان‌ها را در محیط عمومی گرفته‌اند و همه چیز به هم پیوسته است.

در انتها شاهد سیستم مورد نیاز بازی باشید.

MINIMUM:

OS: Win 7, 8, 10, 32bit

Processor: 2.8 Ghz Dual Core CPU

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 560 / AMD Radeon 7770 or similar, at least 2 GB of VRAM

DirectX: Version 11

Storage: 23 GB available space

Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers

RECOMMENDED:

OS: Win 7, 8, 10, 64bit

Processor: 3 Ghz Quad Core CPU

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 370 or similar, at least 4 GB of VRAM

DirectX: Version 11

Storage: 23 GB available space

Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers

منبع متن: pardisgame