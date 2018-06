تصاویر دو عنوان شرکت سونی در لیست Entertainment Software Association

امروز Entertainment Software Association (انجمن تجارت بازی‌های ویدئویی) تصاویر هنری برگزیده‌های بخش Into the Pixel سال ۲۰۱۸ میلادی را اعلام کرد که در میان آن‌ها دو تصویر از بازی‌های Ghost of Tsushima و Days Gone به چشم می‌خورد. انجمن تجارت بازی‌های ویدئویی ایالات متحده یا به اختصاص ESA هر سال از میان بازی‌های ویدیویی شرکت‌های حوزه سرگرمی بهترین و زیباترین […]

امروز Entertainment Software Association (انجمن تجارت بازی‌های ویدئویی) تصاویر هنری برگزیده‌های بخش Into the Pixel سال ۲۰۱۸ میلادی را اعلام کرد که در میان آن‌ها دو تصویر از بازی‌های Ghost of Tsushima و Days Gone به چشم می‌خورد.

انجمن تجارت بازی‌های ویدئویی ایالات متحده یا به اختصاص ESA هر سال از میان بازی‌های ویدیویی شرکت‌های حوزه سرگرمی بهترین و زیباترین تصاویر مفهومی و هنری را انتخاب می‌کند. این تصاویر هنری در مجموعه‌های پیکسلی (Into the Pixel collection) به حراج در می‌آیند و درآمد حاصل از حراج که توسط ESA و آکادمی هنر و علوم تعاملی (AIAS) اسپانسر می‌شود به حمایت و ترویج مجموعه‌های پیکسل کمک می کند. بودجه افزایش یافته نیز به بنیاد ESA، بازوی خیریه صنعت بازی‌های ویدئویی و بنیاد AIAS کمک خواهد کرد.

در میان تصاویر برگزیده‌های امسال دو سورپرایز برای طرفداران شرکت سونی وجود دارد؛ یکی از تصاویر متعلق به بازی Ghost of Tsushima و دیگری از عنوان Days Gone است که هر دوی آن‌ها بازی‌های بسیار مورد انتظاری هستند. تصویر مربوط به عنوان Ghost of Tsushima توسط آقای رومن جونوندو (Romain Jouandeau) خلق شده و نشانگر یک خلیج کوچک است که احتمالا یکی از محیط‌ های جهان بازی را شامل می‌شود. تصویر هنری مربوط به عنوان Days Gone به قلم آقای جول مندیش (Joel Mandish) خلق شده و تحت عنوان <<غارت بزرگراه>> به نمایش درآمده است.

در مجموع ۱۵ تصاویر از سوی این بنیاد برگزیده شده که همه‌ی آن‌ها از تاریخ سه‌شنبه ۲۲ خرداد مصادف با ۱۲ ژوئن میلادی و به مدت پنج روز در خرده فروشی eBay به حراج گذاشته می‌شوند.

اگر تا به امروز فرصت نکرده‌اید تا با این عناوین آشنا شوید و یا قصد دارید در مورد آن‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنید، با کلیک روی نام هر عنوان <<Ghost of Tsushima>> ، <<Days Gone>> به تمام اخبارهای مربوط به آن‌ها که تاکنون در وب‌سایت قرار گرفته است، دسترسی پیدا خواهید کرد. هنوز اعلام نشده که بازی Ghost of Tsushima در چه سالی برای پلتفرم پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد و همچنین عنوان Days Gone در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ میلادی به صورت انحصاری برای کنسول نسل هشتمی سونی عرضه و منتشر می‌شود. در ادامه دو تصویر مربوط به عناوین انحصاری شرکت سونی را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa