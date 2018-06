نقد و بررسی بازی 41148

"به قلم پرهام آقاخانی"

چند سال پیش، وضعیت بازی‌های ایرانی اصلا در سطح خوبی قرار نداشت. اکثر عناوین بسیار ضعیف و نهایتا متوسط بودند و اوضاع تا جایی پیش رفت که خیلی‌ها عنوان می‌کردند که هیچ بازی ایرانی‌ای نمی‌تواند حتی در سطح داخلی خوب ظاهر شود؛ چه برسد به سطح جهانی. خوشبختانه مدتی بعد، عنوانی به نام 41148 عرضه شد؛ عنوانی که در ابتدا به خاطر وجود یک سری از نمادها و نشانه‌ها در اولین ایپزودش، به میدانی برای بمباران شدن توسط افراد، محافل و رسانه‌های گوناگون تبدیل شد، ولی پس از رفع اتهامات وارد بر آن و عرضه شدن ایپزودهای بعدی، توانست خط بطلانی بر عقاید غلط و مضحکی که درباره‌ی بازی‌های ایرانی وجود داشتند، بکشد و بالاخره نشان دهد که اگر بخواهیم و اگر بدانیم که داریم چه کاری می‌کنیم، قطعا موفق خواهیم شد.

داستان بازی در ابتدای کار، خیلی گنگ و مرموز روایت می‌شود. کارکتر اصلی در یک محیط عجیب و پر از افراد زخمی و مرده به هوش می‌آید و متوجه می‌شود که به فراموشی دچار شده است و چیزی را به یاد نمی‌آورد. بنابراین تصمیم می‌گیرد تا از ساختمانی که در آن قرار دارد، خارج شده و به دنبال سرنخ‌هایی در مورد اتفاقات رخ داده و همچنین هویتش بگردد. داستان بازی در ابتدا خیلی کلیشه‌ای و تکراری به نظر می‌رسد، اما در ادامه بهتر می‌شود و شروع به بیان کردن موضوعاتی می‌کند که به خاطر ارتباط داشتن آن‌ها به وقایعی که واقعا شاهدشان هستیم، می‌توانند کاملا برای مخاطبان آشنا باشند. از این لحاظ، داستان بازی می‌تواند تا خودش را در سطح خوبی بالا ببرد؛ هرچند که می‌توان شاهد مشکلاتی در آن بود. به عنوان مثال، سرعت روایت داستان یا همان Pacing، چندان متعادل نیست و در ایپزودهای سوم و مخصوصا چهارم، به شدت زیاد می‌شود که باعث بمباران شدن بازیکن با اطلاعات فراوان می‌شود. یا این که یک سری از دیالوگ‌ها، چندان خوب نوشته نشده‌اند و در مواردی مثل دیالوگ‌های طنز، می‌توانند اضافه به نظر برسند.

همچنین می‌توان شاهد یک سری وقایع در طول بازی بود که هیچ نقشی در خط داستانی ایفا نمی‌کنند و در صورت حذف شدن، تاثیر خاصی بر روی داستان بازی نمی‌گذاشتند. از طرفی دیگر نیز این مشکل داستانی همیشگی عناوین ایرانی است که باری دیگر خودش را نشان می‌دهد: داستان بازی علیرغم داشتن یک پلات جالب، باز هم نمی‌تواند تمام گره‌های داستانی و نکات مبهم را برایتان تفهیم کند و بعد از اتمام داستان بازی، باز هم سوالات بی جواب بسیاری باقی می‌مانند. ولی نکته جالب اینجاست که این مشکل تا حدی در نسخه‌ی موبایل رفع شده است! نسخه‌ی موبایل بازی نسبت به نسخه‌ی کامپیوتر، حاوی چند بخش اضافه است که خاطرات کارکترهای اصلی بازی را شامل می‌شود و با مطالعه‌ی آن‌ها می‌توان به یک سری وقایع قبل و پس از اتمام بازی اصلی پی برد و دلیل وقایع مختلف رخ داده در طول بازی را درک کرد. ولی این که چرا چنین بخشی به نسخه‌ی کامپیوتر اضافه نشده است تا این نسخه را هم از لحاظ داستانی تقویت کند، معلوم نیست.

همانطور که احتمالا می‌دانید، معماها یکی از قسمت‌های مهم بازی‌های ماجرایی هستند و بد بودن آن‌ها، می‌تواند تا کل تجربه‌ی بازیکن را نابود کند. خوشبختانه معماهای 41148 اکثرا خوب طراحی شده‌اند و می‌توان با کمی گشت و گذار در محیط و آشنایی با عبارات متداول استفاده شده در سطح وب یا همان زبان لیت "Leet" آن‌ها را به راحتی حل کرد. ولی در بعضی از مواقع، این معماها دیگر خیلی عجیب و یا اسکریپت شده می‌شوند (مخصوصا در ایپزود 3) و ممکن است هر چقدر که تلاش کنید، هیچ راهی برای حل آن‌ها پیدا نکنید و حتی خود بازی هم نتواند راهنمایی‌های مناسبی به شما بدهد. اینجاست که مجبور می‌شوید به گوگل متوسل شوید؛ چون که راهنمای بازی در نسخه‌ی موبایل این عنوان، به طور کامل در نسخه‌ی کامپیوتر با گزینه‌ی "گرفتن راهنمایی از کاربران" تعویض شده است که به خاطر هدایت کردن کاربر به صفحه اصلی فروشگاه آریو و نبود یک پلتفرم خوب برای پرسش و پاسخ در آن (و حتی سایر فروشگاه‌های دیجیتالی فعلی)، هیچ سودی برای بازیکن ندارد.

جدا از جمع آوری آیتم‌ها و حل کردن معما، در طول بازی همچنین با چند نوع دیگر از گیم پلی یعنی سکانس‌های QTE و کنترل سایر کارکترها نیز روبرو می‌شوید که بازی را از یکنواختی در آورده‌اند. ولی متاسفانه اینجاست که یکی دیگر از مشکلات بازی یعنی نبود راهنمایی‌های مورد نیاز، خودش را نشان می‌دهد. هنگامی که در طول بازی مجبور می‌شوید تا کارکترهای دیگری را کنترل کنید، بازی هیچ گونه راهنمایی و یا کمکی در مورد چگونگی کنترل آن‌ها به شما نمی‌گوید و باید خودتان به این موضوع پی ببرید. این مسئله همچنین در هنگام نمایش دیالوگ‌ها و یک سری از صحنه‌های سینمایی بازی نیز رویت می‌شود؛ چون برخی از آن‌ها به صورت خودکار نمایش داده می‌شوند و برخی دیگر نیز باید به صورت دستی و با کلیک کردن، پشت سر گذاشته شوند. ولی بازی هیچ وقت به شما نمی‌گوید که چه زمانی باید برای پیشبرد دیالوگ‌ها کلیک کنید یا این که آیا اطلاعات بیشتری در مورد یک آیتم قابل دریافت است یا نه. نکته‌ی عجیب اینجاست که این مشکل هم تقریبا در نسخه‌ی موبایل بازی حل شده است و بازی با نمایش یک سری آیکون‌های خاص، بازیکن را نسبت به وجود اطلاعات اضافه در مورد یک آیتم و یا چگونگی هدایت کردن کارکترهای دیگر، مطلع می‌کند و باز هم این سوال را به وجود می‌آورد که چرا نسخه‌ی کامپیوتر، به روز رسانی نشده است.

در بحث صداگذاری شاهد موسیقی‌های زیادی در طول بازی نیستیم و بیشتر روی پخش اصوات مختلف و مخصوصا نوع Ambient تمرکز شده است. ولی درست برخلاف چیزی که ممکن است تصور کنید، این موضوع کاملا در خدمت بازی قرار گرفته و فضاسازی و اتمسفر بسیار خوبی را در آن پدید آورده است. هرچند که ایراداتی در این بخش وجود دارد و مثلا در یکی از صحنه‌های سینمایی بازی، یکی از موسیقی‌ها به جای پخش به صورت استریو، به صورت مونو و فقط از سمت چپ پخش می‌شود که قطعا برای کاربرانی که از هدفون استفاده می‌کنند، گوش خراش خواهد بود.

در بحث گرافیکی نیز با یکی از بهترین عناوین دو بعدی چند سال اخیر روبرو هستیم. انیمیشن‌های بازی به خوبی طراحی شده‌اند و استفاده‌ی هوشمندانه از افکت‌های گرافیکی و نورپردازی‌ها، باعث شده است که بازی مخصوصا در ایپزودهای پایانی که نسبت به ایپزودهای اولیه کیفیت بالاتری دارند، بسیار زیبا و چشم نواز به نظر برسد. ولی متاسفانه با وجود این استایل گرافیکی ساده و سبک، نبود تنظیمات مخصوص V-Sync و FPS Cap باعث شده تا بازی با نرخ فریم بالایی اجرا شود (منظور ما چیزی در حد 200 فریم است!) که طبیعتا فشار زیادی را نیز بر سیستم کاربران وارد خواهد کرد و متاسفانه راهی برای فعال کردن این ویژگی از طریق نرم افزارهای مختلف و یا دستورهای موتور یونیتی، بر روی نسخه‌ی فروشگاه هیولا (به خاطر سیستم حفاظتی خاص این فروشگاه) مشاهده نشد.

از طرفی دیگر، بازی تقریبا فاقد باگ و گلیچ است؛ ولی فقط کافیست به یکی از آن‌هایی که همچنان در بازی وجود دارند بر بخورید تا در ادامه دادنش با مشکل مواجه شوید. در طول نقد بازی، دو باگ مشاهده شد که اولی مختص به هر دو نسخه بازی بوده و باعث می‌شود که کارکتر بعد از بررسی یک آیتم، همچنان به راه رفتن ادامه داده و در مواردی، وارد بخش‌های خارج از دسترس بازیکن شود. باگ دوم نیز که فقط در نسخه کامپیوتر وجود دارد، ممکن است در مواردی با استفاده از گزینه‌ی فعال سازی/غیرفعال سازی افکت‌های گرافیکی رخ دهد. این باگ باعث می‌شود که رزولوشن بازی با هر بار پخش صحنه‌های سینمایی، تغییر وضعیت افکت‌ها و یا حتی اجرای دوباره‌ی آن، مداوما به کاهش ادامه دهد و بعد از رسیدن به مقادیر دیوانه واری همچون 6x3، به صورت مداوم کرش کند که متاسفانه با هیچ روشی جز دستکاری رجیستری، قابل حل نبود.

بازبینی تصویری:

همان باگ مذکور!

OMAE WA MOU SHINDEIRU

نسخه‌ی کامپیوتر هیچ کدام از محتویات داستانی اضافه‌ی نسخه‌ی موبایل را ندارد

نسخه کامپیوتر بعضی اوقات در تشخیص زبان انتخابی متون و یا پخش برخی افکت‌ها، دچار مشکل می‌شود

جای خالی را با استفاده از دانش خود پر کنید...

نکات مثبت:

- داستان و موارد مخفی جالب

- اتمسفر و فضاسازی بسیار خوب

- جلوه‌های گرافیکی چشم نواز

- صداگذاری بسیار مناسب

نکات منفی:

- نسخه‌ی کامپیوتر به شدت ناقص‌تر از نسخه‌ی موبایل است

- برخی از معماها

- مشکلات متعدد در داستان (وقایع اضافه، نکات مبهم و غیره)

- مشکلات فنی و باگ‌ها

سخن آخر

در کل، 41148 یکی از عناوین بسیار خوب در ژانر ماجرایی محسوب می‌شود؛ عنوانی که علیرغم محدودیت‌هایش، قادر است تا کیفیت بسیار خوبی ارائه دهد. ولی نسخه‌ی کامپیوتر این عنوان را به هیچ وجه نمی‌توان به بازیکنان پیشنهاد داد، چرا که محتویات کمتر و مشکلات بیشتری نسبت به نسخه‌های موبایل در آن وجود دارد.

Verdict

Overall, 41148 is one of the very good titles in the adventure genre; a title which despite its limitations, is able to offer great quality. But the computer version cannot be recommended to the players, as it has less content and more issues than the mobile versions

Score: 7.5/10

منبع متن: pardisgame