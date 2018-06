پیش به سوی E3 2018 | انتظاراتمان از بازی Ghost of Tsushima

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Ghost of Tsushima در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید. اولین بار در مراسم Paris Games Week 2017 بازی تحت عنوان Ghost of Tsushima از سوی استودیو ساکر پانچ (Sucker Punch) معرفی شد. از آن زمان تاکنون هیجان […]

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Ghost of Tsushima در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید.

اولین بار در مراسم Paris Games Week 2017 بازی تحت عنوان Ghost of Tsushima از سوی استودیو ساکر پانچ (Sucker Punch) معرفی شد. از آن زمان تاکنون هیجان بسیاری در رابطه با این عنوان جهان باز به وجود آمده، زیراکه فرضیه آن به عنوان یک بازی اکشن سامورایی، یکی از جنبه‌های منحصر به فرد آن است. در این مقاله به تمام اطلاعاتی که از Ghost of Tsushima می‌دانیم و آنچه که انتظار داریم در E3 امسال در رابطه با آن ببینیم، صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

تا به این لحظه از Ghost of Tsushima چه می‌دانیم؟

ساکر پانچ یکی از استودیوهای شرکت سونی است که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد. از زمان آغاز به کار این استودیو تاکنون عناوین بزرگی را برای کنسول‌های سونی عرضه کرده است؛ از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سه گانه Sly و مجموعه بسیار پرطرفدار و محبوب Infamous اشاره کرد که آخرین نسخه از این سری در سال ۲۰۱۴ میلادی تحت عنوان Infamous First Light به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه و منتشر شد. سونی در ۲۰۱۵ میلادی اعلام کرد که ساکر پانچ در حال توسعه یک آی پی کاملا جدید است، سرانجام پس از دو سال از گفته‌‍‌های سونی، جدیدترین ساخته‌ی این استودیو خلاق در رویداد Sony Paris Games Week 2017 برای اولین بار رونمایی شد. تا به امروز اطلاعات اندکی از سوی شرکت سونی در رابطه با این عنوان منتشر شده که ظاهر سونی قصد دارد همانند رویکرد خود با بازی God of War، این عنوان نیز در سکوت کامل مراحل توسعه خود را طی کند.

داستان این عنوان در قرن ۱۳ (۱۲۹۴ میلادی) میلادی در کشور ژاپن جریان دارد و روایت مردی را بیان می‌کند که باید برای آزادی کشورش با دشمنان مغولی که سرزمین آفتاب تابان را اشغال کرده‌اند، به مبارزه بپردازد. روند بازی در محیط بسیار وسیع توشیما (Tsushima) که شامل روستاها، جنگل‌های بامبو، و زمینه‌های پهناور است، جریان دارد. در آخر تریلر این عنوان توانایی پرتاب بمب و حمله به دشمنان از بالا به چشم می‌خورد که پاره‌ای از ویژگی‌های شخصیت اصلی را به نمایش در می‌آورد. این تمام اطلاعاتی بود که تا به امروز در رابطه با Ghost of Tsushima دستگیرمان شده است.

چه مواردی برای E3 تائید شده است؟

شرکت سونی تایید کرده که در کنفرانس مطبوعاتی خود در E3 2018 اطلاعات جدیدی از Ghost of Tsushima در کنار بازی‌های Death Stranding ،Spider-Man و The Last of Us Part II منتشر خواهد کرد، بنابراین برای دریافت اطلاعات بیشتر از سیستم گیم‌پلی، داستان و ویژگی‌های بازی باید تا تاریخ دوشنبه ۱۱ ژوئن مصادف با دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ منتظر بمانیم.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

در تریلری که در Sony Paris Games Week 2017 منتشر شد، نگاه کوتاهی به مناطقی که قرار است در آن گشت و گذار کنید و همچنین سیستم مبارزه و کامبو‌های شخصیت اصلی شد. امیدواریم که سونی در کنفرانس خود با نمایش اولین گیم‌پلی از این عنوان ما را هر چه بیشتر خوشحال کند. اگر در گیم‌پلی شاهد انجام یکی از ماموریت‌های بازی باشیم، مطمئنا جزئیاتی از کامبو‌ها و جهت یابی آن دستگیرمان خواهد شد.

صحبت از مبارزه شد، به عنوان یک بازی اکشن سامورایی، فرض اینکه Ghost of Tsushima از سیستم مبارزات با سلاح‌های سرد و تبردهای تن به تن و گروهی نزدیک پیروی می‌کند، بسیار دور از ذهن نیست زیراکه سامورایی‌ها به خاطر مهارت و تسلط به شمشیر شناخته شده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد شخصیت اصلی نه تنها یک شمشیرزن قاهر، بلکه یک قاتل نینجا بسیار ماهر نیز است. بر اساس ظاهر شخصیت اصلی و مهارت استفاده از مواد منفجره، این بازی احتمالا از عناصر مخفی کاری نیز بهره خواهد برد. اگر این احتمالاتی که به آن‌ها اشاره کردیم درست باشند، دوست داریم ببینیم که چگونه این دو سبک در بازی گنجانده شده و اینکه آزادی عمل ما در انتخاب یکی از این سبک‌ها در طی وضعیت‌های خاص به چه میزان خواهد بود. صرف نظر از فرضیه‌های کلی Ghost of Tsushima، جزئیات صریح و واضح از روایت آن کاملا مبهم مانده است. علاوه بر جزئیاتی در رابطه با روایت بازی، شنیدین در مورد پروتاگونیست اصلی و شخصیت‌های فرعی و کمکی بازی نیز خالی از لطف نیست. همچنین گفته‌هایی در رابطه با آنتاگونیست بازی که در اولین تریلر آن قابل مشاهده است، می‌تواند بسیار مفید باشد.

در نهایت، ما امیدواریم سونی قادر به ارائه تاریخ انتشار دقیق Ghost of Tsushima در کنفرانس خبری خود باشد. این امر که بازی‌های فرست پارتی (The Last of Us Part II، Days Gone) این شرکت تاریخ انتشار دقیقی دریافت کنند قطعا به سود سونی خواهد بود. عنوان Ghost of Tsushima در تاریخ نامشخصی به صورت انحصاری برای پلتفرم پلی‌استیشن ۴ عرضه و منتشر خواهد شد. شما کاربران عزیز در رابطه با این بازی چه انتظاراتی دارید؟ آیا به نظر شما Ghost of Tsushima می‌تواند به آرشیو بهترین بازی‌های سونی اضافه شود؟

منبع متن: gamefa