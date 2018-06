اطلاعات جدیدی از فصل نهایی عنوان The Walking Dead لو رفت

امسال فصل آخر از سری‌بازی The Walking Dead منتشر می‌شود و ما شاهد پایانی بر داستان کلمنتاین و رفقا خواهیم بود!

امروز اطلاعاتی از چندین منبع راجع‌ به فصل نهایی این بازی به بیرون نشر کرد که البته خیلی زود از فضای مجازی پاک شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، بر اساس اطلاعات لو رفته اولین قسمت از بازی The Walking Dead-Final Season در تاریخ 23 مرداد بر روی PS4، Xbox One و PC منتشر می‌شود. نسخه نینتندو سوییچ بازی نیز با تاخیر منتشر خواهد شد. پیش‌خرید این بازی در تاریخ 18 خرداد شروع شده و کسانی که اقدام به پیش‌خرید کنند به تمامی عناوین قبلی سری‌بازی The Walking Dead دسترسی پیدا می‌کنند.

همچنین فصل نهایی بازی دارای ویژگی‌های منحصر به فرد نسبت به نسخه‌های قبلی است که از جمله آن می‌توان به زاویه دوربین جدید، مبارزات بهبود‌ یافته، پشتیبانی از وضوح تصویر 4K و قابلیت HDR اشاره کرد. به علاوه شما قادر خواهید بود تا اطلاعات ذخیره خود از نسخه قبلی بازی را به این نسخه انتقال دهید.

در هر صورت باید منتظر تایید نهایی شرکت Telltale Games و انتشار جزئیات جدید آن بمانیم. در پایان لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید...

منبع متن: pardisgame