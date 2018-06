مدتی از عرضه‌ی عنوان God of War می‌گذرد و از نظر خیلی‌ها این بازی توانسته تا یک استاندارد جدید را برای بازی‌های اکشن و Hack & Slash ایجاد کند و حتی می‌توان آن را از همین الان یکی از بهترین بازی‌های نسل هشتم دانست. هنوز زود است تا از ادامه‌ی این عنوان صحبت کنیم، اما سازندگان از همین الان وعده‌‌‌های امیدوارکننده‌ای به ما می‌دهند و می‌توان در نسخه‌های آینده‌ God of War نیز انتظار این چنین تحولاتی را داشته باشیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از ComicBook، اخیرا Nate Stephens که طراح محیط بازی God of War می‌باشد از نسخه‌های آینده‌ی این سری صحبت کرد. او به طور رسمی شروع ساخت نسخه‌ی بعدی را تائید نکرد، اما کمی از آن صحبت کرد. او گفت: "ما همچنان مایل هستیم تا بر روی سری God of War کار کنیم. در نسخه‌ی آخر این بازی شاهد نبردهای بسیار حماسی و عظیمی بودیم که آن‌ها منجر به نابودی بسیار زیاد محیط اطراف شدند. خود من شخصا مسئول طراحی نورپردازی در این بازی بودم و باید بگویم که انجام تنظیمات آن در محیط بسیار دشوار بود. حال فکر می‌کنم که در آینده شاهد نبردها و اتفاقات بزرگتر و همچنین ملاقات با افرادی همچون "ثور" و "اودین" هستیم که مطمئنا باید بزرگتر و بهتر از قبل باشند. از نظر ما God of War از لحاظ کیفی بسیار خوب است، اما معتقدیم که ما توانایی ساخت ادامه‌ این بازی با کیفیتی بهتر را داریم و می‌توانیم آن را حتی با هزینه‌ی کمتری بسازیم. پس در مجموع می‌توان بگویم که نسخه‌های آینده‌ی سری بسیار بزرگتر و بهتر از قبل هستند، هر چند هنوز هیچ کس شروع ساخت آن‌ها را تائید نکرده است."

منبع متن: pardisgame