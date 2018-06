با عنوان هنری و داستان-محور Memories Retold آشنا شوید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dsogaming، کمپانی Bandai Namco اخیرا اطلاعات جدیدی از عنوان داستان-محور خود یعنی Memories Retold منتشر کرده است. از قرار معلوم، این بازی در تاریخ 9 نوامبر (18 آبان) بصورت رسمی بر روی PC، Xbox One و PS4 عرضه خواهد شد و داستان آن حول محور دو شخصیت اصلی با نام‌های "Kurt"، "Harry" و دو حیوان همراه آن‌ها میچرخد.

گفتنی‌ست که برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر شخصیت‌ها، شرکت Bandai Namco از دو بازیگر مطرح یعنی "اِلایژا وُد" و "سباستین کوچ" به عنوان صداگذاران این پروژه استفاده کرده است. حال، اگر به خوبی با این بازیگران آشنایی ندارید، باید به عرضتان برسانیم که آقای "وُد" به عنوان مثال، در آثاری همچون سه‌گانه The Lord of the Rings نقش آفرینی کرده و اینجا در بازی Memories Retold، ایشان نقش "Harry"، عکاسی کانادایی-آمریکایی را بر عهده گرفته است که به تازگی به جنگ جهانی اول ملحق شده تا وقایع تلخ خط مقدم را به وسیله لنز دوربینش ثبت کند.

به گفته سازندگان این عنوان، یعنی استودیو‌های DigixArt و Aardman، بازی Memories Retold برگرفته از رویداد‌های حقیقی می‌باشد و به طور کلی، بازیکنان قادر خواهند بود تا با تجربه کردن اتفاقات دو سوی این واقعه بزرگ تاریخی، حقایق آزاردهنده‌ی جنگ را با روح خود احساس کنند.

در ادامه، شما را به دیدن این تریلر جالب و زیبا از بازی Memories Retold دعوت می‌کنیم و خوشحال می‌شویم که دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید.

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

تماشا بصورت تمام‌صفحه

منبع متن: pardisgame