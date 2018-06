فروش The Legend of Zelda: Breath of the Wild تنها روی سوییچ در ژاپن از مرز ۱ میلیون نسخه گذشت

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از موفق‌ترین و بهترین عناوین سال ۲۰۱۷ میلادی توانست از مدت زمان عرضه خود تا به امروز از مرز ۱ میلیون نسخه فروش آن هم تنها روی کنسول نینتندو سوییچ در کشور ژاپن بگذرد. این میزان فروش بدان معناست که بازی The Legend of Zelda: Breath of […]

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از موفق‌ترین و بهترین عناوین سال ۲۰۱۷ میلادی توانست از مدت زمان عرضه خود تا به امروز از مرز ۱ میلیون نسخه فروش آن هم تنها روی کنسول نینتندو سوییچ در کشور ژاپن بگذرد.

این میزان فروش بدان معناست که بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild توانسته رکورد این میزان فروش روی یک کنسول آن هم تنها در کشور ژاپن را بشکند؛ این رکورد قبل از این عنوان، در اختیار بازی کنسول نینتندو ۶۴ یعنی The Legend of Zelda: Ocarina of Time که در سال ۱۹۹۸ میلادی عرضه شد، بود. این نشانگر کاهش و افزایش فروش این مجموعه بسیار قدیمی و محبوب در دو دهه‌ی پیشین در کشور ژاپن است.

لازم به اشاره است که فروش دیجیتالی و فیزیکی نسخه‌ی کنسول نینتندو Wii U این عنوان رقمی بین ۱٫۵ _۱٫۳ میلیون نسخه است که با احتساب فروش کلی این عنوان روی کنسول نینتندو سوییچ و نینتندو Wii U، تعداد ۱۰ میلیون نسخه از آن در مقیاس جهانی فروخته شده. همچنین این عنوان از آن دسته بازی‌های ویدئویی هست که توانسته در دو دهه‌ی اخیر به فروش بالای یک میلیون نسخه در کشور ژاپن دست پیدا کند. این شاید برای شما معمولی باشد اما باتوجه به این‌که مجموعه‌ی The Legend of Zelda در کشور ژاپن از استقبال خوبی برخوردار نیست، این رکوردها و میزان فروش‌ها بسیار عالی و قابل ستایش هستند.

نکته فوق العاده دیگری در رابطه با The Legend of Zelda: Breath of the Wild این است که از زمان عرضه (۶۰ هفته) جدول ۲۰ عناوین پرفروش ژاپن را حتی برای یک بار ترک نکرده و در این مدت در لیست ۲۰تایی این کشور حضور داشته که به نوبه‌ی خود یک رکورد عالی محسوب می‌شود. همه‌ی این موفقیت‌ها باتوجه به ستایش همه جانبه منتقدان (متای ۹۷) و طرفداران، دریافت جایزه بهترین بازی سال از رویداد The Game Awards 2017 و دیگر رویدادها بسیار تعجب برانگیز نیست.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild در حال حاضر برای کنسول‌های نینتندو سوییچ و نینتندو Wii U در دسترس است.

منبع متن: gamefa