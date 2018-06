گزارش: احتمالا Crackdown 3 تا سال 2019 تاخیر خورده است

همان‌طور که می‌دانید در ابتدا قرار بود بازی Crackdown 3 در نوامبر 2017 عرضه شود؛ سپس عرضه آن به سال 2018 تاخیر خورد و اکنون نیز به نظر می‌رسد که باید تا سال 2019 برای تجربه Crackdown 3 صبر کنیم. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Kotakuاین خبر براساس دو نفر از منایع Kotaku که به تیم توسعه و برنامه‌‌های عرضه بازی آشنا هستند، اعلام شده است. این حرکتی غیرعادی بوده و یک نکته‌ی منفی دیگر برای لاین‌آپ ضعیف Microsoft در سال 2018 محسوب می‌شود.

سومین نسخه از سری بازی‌های Crackdown که توسط استودیو بریتانیاییِ Sumo Digital و دیگر همکاران آن‌ها دست توسعه قرار دارد، اولین بار در E3 2014 معرفی شد. سال گذشته، Microsoft اعلام کرد که Crackdown 3 در کنار Xbox One X در ماه نوامبر عرضه خواهد شد. اما نمایش نه جندان خوب بازی در E3 2017 و مشکلاتی در روند توسعه سبب شد تا انتشار آن به پنجره زمانی "بهار 2018" موکول شود. و اکنون نیز براساس گفته‌های دو منبع که برای حفظ شغل‌شان از نام‌شان چیزی به میان نیامده، Crackdown 3 تا سال 2019 تاخیر خورده است.

در سال‌های اخیر وضعیت بازی‌های فرست‌پارتی Xbox خیلی خوب نبوده؛ مخصوصا که Microsoft دو بازی Scalebound و Fable Legends را پس از معرفی کنسل کرد. براساس منابع Kotaku، مهم‌ترین دلیل تاخیر Crackdown 3 دادن زمان دلخواه به تیم سازنده بوده تا در هنگام عرضه بازی ار فاجعه‌ای دیگر جلوگیری شود. هم‌چنین پاییز امسال Red Dead Redemption 2 عرضه می‌شود که هر ناشری سعی دارد تا جای ممکن از آن دوری کند.

با اینکه در سال 2018 شرکت Microsoft دو بازی فرست‌پارتی Sea of Thieves و State of Decay 2 را منتشر کرده ولی لاین‌آپ آن‌ها برای ماه‌های باقی‌مانده از سال 2018 خالی و ضعیف به نظر می‌رسد. باید تا کنفرانس E3 منتظر ماند و دید که در صورت تاخیر Crackdown 3، شرکت Microsoft چه برنامه‌ای برای لاین‌آپ Xbox One در سال 2018 دارد.

در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame