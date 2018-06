فروش هفتگی ژاپن | ارواح همچنان در صدر

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم. با این‌که عناوین زیادی در این هفته منتشر شده‌اند اما […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم.

با این‌که عناوین زیادی در این هفته منتشر شده‌اند اما هیچ‌کدام نتوانستند وضعیت فروش را بهبود دهند. بیائید تا یکی از آرام‌ ترین هفته‌های سال را بررسی کنیم.

اوضاع این هفته به قدری بد بود که Dark Souls: Reamastered توانست تنها با فروش ۱۹/۰۰۰ نسخه، رتبه اول خود را حفظ کند (این بازی هفته اول انتشار خود را با فروش ۷۰/۰۰۰ نسخه آغاز کرد.) البته تحلیلگران Media Create اعتقاد دارند که Dark Souls: Remastered می‌تواند در بلند مدت، فروش خوب و پیوسته‌ای داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

حال می‌رسیم به جایگاه دوم جدول که در اختیار Detroit: Become Human قرار دارد؛ با توجه به آمار بدست آمده، جدیدترین ساخته استودیو کوانتیک دریم (Quantic Dream)، موفق‌ترین عنوان این توسعه دهنده غربی در سرزمین آفتاب است. این بازی توانست در طی دو هفته به فروش بسیار خوب ۵۶/۰۰۰ نسخه‌ای دست یابد. اگر این میزان را با فروش Heavy Rain، دیگر عنوان این استودیو مقایسه کنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم؛ Detroit: Become Human توانست تنها در دو هفته، از فروش کلی بازی Heavy Rain در ژاپن عبور کند! البته علاقه مردم ژاپن به فضای سایبرپانکی بازی و تبلیغات عظیم پلی‌استیشن ژاپن هم بی تاثیر نبودند.

در رتبه سوم هم شاهد عنوان Splatoon 2 از شرکت نینتندو هستیم. در وصف موفقیت این بازی دیگر چیزی نمی‌توان گفت؛ فروش بیش از ۲ میلیون نسخه به صورت فیزیکی و برگزاری کنسرت‌های موسیقی این بازی توسط نینتندو نشان می‌دهند که محبوبیت Splatoon 2 بین مردم ژاپن به هیچ وجه معمولی نیست.

حال بیائید یکی از عناوین مبارزه‌ای تازه وارد را بررسی کنیم؛ بازی BlazBlue: Cross Tag Battle که به طور همزمان برای کنسول‌های نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ منتشر شد، بد جوری برای فروش دست و پا زد. نسخه نینتنتدو سوییچ آن با فروش تنها ۴/۰۰۰ نسخه یکی از بدترین عملکرد‌ها را به خود اختصاص داد. البته اوضاع برای نسخه پلی‌استیشن ۴ هم خیلی درخشان نیست؛ این بازی در هفته اول انتشار خود برروی این کنسول نتوانست بیشتر از ۱۱/۰۰۰ نسخه به فروش برساند.

اگر یادتان باشد، هفته گذشته در مورد فروش عنوان The Legend of Zelda: Breath of The Wild صحبت کردیم. حال با فروش ۶/۰۰۰ نسخه دیگر که در این هفته برای این بازی به ثبت رسید، موفق شد تا به جمع عناوین یک میلیونی در ژاپن اضافه شود. برای جزئیات دقیق‌تر به اینجا مراجعه کنید.

شما می‌توانید لیست پرفروش‌ترین نرم‌افزارها را در پایین مشاهده کنید (عدد نوشته شده در پرانتز، فروش کلی را نشان می‌دهد)

۱- [پلی‌استیشن ۴] Dark Souls: Remastered – ۱۹,۸۷۰ / ۹۱,۶۰۸

۲- [پلی‌استیشن ۴] Detroit: Become Human – ۱۶,۹۳۲ / ۵۶,۴۸۰

۳- [نینتندو سوییچ] Splatoon 2 – ۱۴,۳۱۷ / ۲,۳۵۰,۸۳۹

۴- [پلی‌استیشن ۴] BlazBlue: Cross Tag Battle – ۱۱,۶۹۶ / NEW

۵- [نینتندو سوییچ] Donkey Kong Country: Tropical Freeze – ۱۱,۵۳۴ / ۱۵۴,۵۷۱

۶- [نینتندو سوییچ] Mario Kart 8 Deluxe – ۱۰,۶۵۶ / ۱,۵۶۲/۱۴۸

۷- [پلی‌استیشن ۴] Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins – ۱۰,۵۲۰ / NEW

۸- [نینتندو سوییچ] Kirby Star Allies – ۸,۶۵۵ / ۵۱۷,۹۶۳

۹- [نینتندو سوییچ] Zelda: Breath of the Wild – ۶,۷۲۲ / ۱,۰۰۴,۶۸۹

۱۰- [پلی‌استیشن ۴] The Liar Princess and the Blind Prince – ۶,۴۸۷ / NEW

۱۱- [نینتندو سوییچ] The Liar Princess and the Blind Prince – ۶,۴۱۲ / NEW

۱۲- [نینتندو سوییچ] Nintendo Labo: Variety Kit – ۶,۲۷۱ / ۱۸۰,۳۹۱

۱۳- [پلی‌استیشن ۴] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 – ۵,۱۴۰ / ۲۰۱,۷۰۲

۱۴- [نینتندو سوییچ] Super Mario Odyssey – ۴,۹۶۴ / ۱,۷۳۵,۱۳۳

۱۵- [پلی‌استیشن ویتا] The Liar Princess and the Blind Prince – ۴,۵۱۹ / NEW

۱۶- [پلی‌استیشن ۴] Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1+ – ۴,۳۶۷ / NEW

۱۷- [نینتندو سوییچ] BlazBlue: Cross Tag Battle – ۴,۲۷۱ / NEW

۱۸- [۳DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – ۳,۴۳۸ / ۱,۶۴۱,۶۳۴

۱۹- [نینتندو سوییچ] Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – ۳,۳۰۳ / NEW

۲۰- [نینتندو سوییچ] The Snack World: TreJarers Gold – ۲,۹۴۶ / ۸۸,۶۲۳

همچنین می‌توانید فهرست پرفروش‌ترین سخت افزارها را در پایین مشاهده کنید (عدد نوشته شده در پرانتز، فروش هفته قبل را نشان می‌دهد)

Switch – ۴۰,۵۸۷ (۳۶,۵۹۰)

PlayStation 4 – ۱۳,۰۲۵ (۱۲,۵۹۵)

PlayStation 4 Pro – ۵,۱۴۶ (۴,۸۸۷)

New 2DS LL – ۳,۸۲۸ (۳,۵۲۴)

New 3DS LL – ۲,۶۵۳ (۲,۶۸۶)

PlayStation Vita – ۲,۳۹۳ (۲,۲۹۸)

۲DS – ۳۳۷ (۳۸۴)

Xbox One – ۷۳ (۸۹)

Xbox One X – ۶۲ (۷۴)

با این‌که فروش اکثر کنسول‌ها با رشد مواجه شده است اما نتایج بدست‌ آمده خیلی چنگی به دل نمی‌زنند. خانواده کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ توانستند در مجموع ۱۸/۰۰۰ عدد بفروشند که نسبت به هفته قبل تنها ۱/۰۰۰ عدد بیشتر است. از طرفی دیگر، کنسول ترکیبی نینتندو ظاهراً قصد پائین آمدن ندارد؛ نینتندو سوییچ موفق شد تا باز هم بدون عرضه عنوان جدیدی پرفروش‌ترین کنسول هفته شود.

امیدواریم از بررسی این هفته هم راضی بوده باشید. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

