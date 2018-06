عطش خون، تقاص جنون… | نقد و بررسی بازی VAMPYR

بخش داستانی و بازی های تک نفره همواره جایگاه خیلی ویژه ای برای من و خیلی از بازیبازان هم نسل من و افرادی که هنوز به داستان اهمیت می دهند، داشته و دارند و بسیاری از ما دوست داریم وقتی که بازی می کنیم “داستانی برایمان تعریف شود و داستانی بشنویم و نتیجه ای بگیریم.” […]

بخش داستانی و بازی های تک نفره همواره جایگاه خیلی ویژه ای برای من و خیلی از بازیبازان هم نسل من و افرادی که هنوز به داستان اهمیت می دهند، داشته و دارند و بسیاری از ما دوست داریم وقتی که بازی می کنیم “داستانی برایمان تعریف شود و داستانی بشنویم و نتیجه ای بگیریم.” در واقع برای من و خیلی از بازیبازان برخلاف بسیاری از منتقدین و بازیبازهای این روزها، یک بازی ویدئویی در اصل یعنی بخش تک نفره و داستانی و هنوز “داستان” قداستش را برای ما حفظ کرده است. به همین دلیل هم هست که هنوز وقتی می بینیم و می شنویم که بازی های سبک های مختلف به صورت تک نفره و داستانی با شاخه های داستانی مختلف و روایت های عمیق و چندلایه منتشر می شوند، به این صنعت پرزرق و برق که دیگر خیلی وابسته به پول شده و بیشتر دارد از بخش “هنر” بودن به “صنعت و تجارت” بودن تبدیل می شود، امیدوار می مانیم و هنوز مثل قدیم، این دنیای بی نظیر و وسیع بازی های رایانه ای، لذت و جذابیتش را برای ما حفظ می کند. درست است که تعداد بازی های بزرگ و اصطلاحا AAA که به داستان اهمیت می دهند و فقط بخش تک نفره دارند نسبت به قبل خیلی کمتر شده است (که البته به خاطر هزینه های بالای ساخت بازی های AAA قابل توجبه هم هست)، ولی هننوز هم می بینیم خوشبختانه هستند عناوین و سازندگانی که این قشر از بازیبازان را درک می کنند و می دانند که بازیبازانی وجود دارند که ابدا علاقه ای به مدام و مدام و مدام تکرار کردن یک تجربه PvP در چند نقشه ثابت ندارند و می خواهند همراه بازی کردنشان، در دل یک روند داستانی نیز پیش بروند و به این ترتیب است که شاهکارهایی مثل ویچر ۳ و گاد او وار و بلادبورن و دارک سولز و … ساخته و منتشر می شوند و چزاغ امید ما به این حوزه را روشن نگه می دارند.

یکی از عناوینی که در نسل هشتم و در قالب یک اکشن نقش آفرینی AAA داستانی و تک نفره عرضه شده است عنوان VAMPYR است که در یکی دو روز گذشته عرضه گردید و با توجه به نمایش های جذابی که از آن دیده بودیم و موضوع داستانی هیجان انگیزش و سازنده خوش نامش یعنی Dontnod که نامش را با عناوین Remember Me و Life is Strange می شناسیم، امید زیادی به آن وجود داشت. چند روز قبل از انتشار بازی، این عنوان توسط ناشر بازی یعنی کمپانی فوکوس هوم اینتراکتیو در اختیار ما نیز قرار گرفت تا بتوانیم همزمان با منابع معتبر دنیا نقد و بررسی این عنوان را برای شما عزیزان قرار دهیم و به بررسی این بپردازیم که VAMPYR تا چه حد توانسته جذاب و لذتبخش باشد و آیا اصلا توانسته است یا خیر؟ اگر پاسخ خیلی کوتاه و خلاصه را می خواهید که باید بگویم خوشبختانه بعد از تجربه چند روزه بازی، پاسخ این سوال کاملا و کاملا مثبت است و شاهد یک عنوان بسیار عالی برای طرفداران داستان و نقش آفرینی و اکشن هستیم که ساعات فوق العاده ای را برای شما رقم می زند. در واقع قبل از انتشار نقدها و نمرات این بازی، من تصمیم خود را گرفته بودم و امتیازم به بازی را بدون توجه به دیگر نمرات، مشخص کرده بودم. هر چند که بعد از دیدن نمرات بازی مقداری ناامید شدم زیرا باز هم همان کاری که با دیگر بازی فوکوس هوم اینتراکتیو یعنی Surge انجام شد بر سر VAMPYR نیز آمده است. زیرا بازی نمراتی “بیش از حد اغراق شده از نطر منفی” گرفته و زیادی Underrated شده است، در حالی که وقتی نکات مثبت و منفی نقدها را می خوانیم می بیینیم که مثلا منتقد کلا یکی دو ایراد تقریبا کوچک گرفته اما ۳ نمره از بازی کسر کرده است که البته به هیچ عنوان جای هیچ گله و هیچ شکایتی نیست زیرا هر نقد متعلق به خود آن منتقد است و نظر او در مورد بازیست و این خواننده و مخاطب است که باید تصمیم بگیرد به کدام نقد بیشتر اعتماد کند.

بر همین اساس هم سعی کرده ام که باز هم مثل همیشه و بدون هیچ توجهی به نمرات و جو جهانی بازی و … عین حقیقتی که در بازی دیده ام را برای شما بیان کنم که از بیان این حقیقت ها تاکنون پاسخ های خوب و مثبتی گرفته ام و خیلی ها را به سراغ عناوینی ارزشمند که نمرات کمی گرفته بودند رهسپار کرده و خوشبختانه تجربه ای لذتبخش برایشان رقم خورده است. پس این در اختیار شماست که آیا نقد و نمره ما را قبول داشته باشید یا خیر. در این مقاله نقد و بررسی قصد داریم تا نگاهی دقیق تر به زوایای مختلف بازی VAMPYR انداخته و مشاهده کنیم که این بازی چه نکات مثبت و المان های جذابی را برای ما به ارمغان آورده است و از سوی دیگر چه کمبود هایی دارد. لازم به ذکر است که این نقد و بررسی بر اساس نسخه پلی استیشن ۴ این عنوان انجام شده است. اگر علاقمند هستید تا بیشتر با عملکرد عنوان زیبای VAMPYR آشنا شوید در ادامه با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه باشید.

در خصوص داستان و روایت بازی VAMPYR باید گفت همان طور که انتظار می رفت و قبلا نیز قدرت داستان پردازی استودیو Dontnod را در Life is Strange دیده بودیم، VAMPYR نیز از بخش داستانی بسیار جذاب و هیجان انگیزی برخوردار است و از آن مهم تر این که موضوع یونیک و خاصی را نیز در قالب پرداختن به خون آشام ها انتخاب کرده است که بر خلاف زامبی ها (و همین طور برخلاف سریال های تلویزیونی) در بازی های رایانه ای خیلی زیاد در مورد آن ها صحبت نشده است و قرار گرفتن در قالب یک خون آشام و مشاهده کشکمش درونی او برای گرفتن جان انسان ها و مقابله با عطش خون، موضوع خیلی جالبی است که دستمایه یک داستان بسیار عالی و عمیق در دنیایی بسیار تاریک و سیاه و سرشار از رنج و سیه روزی مردم قرار گرفته است و فضا و اتمسفری بسیار سنگین و تاریک به VAMPYR بحشیده است. داستان بازی در سال ۱۹۱۸ در لندن و در دوره اپیدمی آنفلوآنزای اسپانیایی رخ می دهد و شما در آن در نقش یک پزشک به نام Jonathan E. Reid که تبدیل به خون اشام شده است قرار می گیرید و مدام در درون او بین عمل به قسم های پزشکی اش و “تقویت جنبه انسانی” و رفع عطش خون با تغذیه از مردم و “تقویت وجهه خون آشام بودن” کشمکش و درگیری وجود دارد و شما هستید که باید تصمیم بگیرید که وی چگونه عمل کند و این را نیز باید بدانید که حتی کشتن یک نفر نیز در بازی بدون عواقب و تاوان پس دادن شما و مردم بیچاره لندن نخواهد بود و هر تصمیمی عاقبتی دارد. از طرفی هم شما باید روابط اجتماعی و وجهه دکتری خود را نیز برای پوشش بیشتر حفظ کنید و به طور خلاصه این که شما به عنوان بازیباز باید انتخاب کنید که پروتاگونیست بازی یک خون آشام روانی خونخوار و دیوانه باشد که همه را می کشد و زندگی مردم و شهر لندن را نابود می کند یا این که بیشتر یک پزشک باشید و به سمت کشتار کمتر و یا حتی بدون هیچ کشتاری بازی را پیش ببرید.

در بحث روایت داستان بازی باید گفت روایت داستان VAMPYR به ویژه در بخش های ابتدایی تا نزدیک به اواخر بازی، ریتم تقریبا مناسبی دارد و نه بیش از حد کش پیدا می کند و نه همه چیز را سرسری و بدون مقدمه چینی به خورد بازیباز می دهد، اما در بخش های انتهایی بازی این ریتم روایت مقداری گیج کننده می شود و حس می کنید که انگار داستان بازی نامرتب است و از کنترل خارج شده و رشته داستان به دلیل روایت نامنطم شاخه های مختلف داستانی، از دستتان در رفته است. در حقیقت در زمینه روایت داستان، VAMPYR به طور کلی “نسبتا خوب و موفق” عمل می کند اما برخلاف داستانش که واقعا فوق العاده و بسیار جذاب است، روایت داستان، آن حد از کیفیت را مخصوصا در بخش های پایانی بازی ندارد. در واقع به صورت خلاصه در مورد کلیت داستان و روایت این عنوان باید گفت در VAMPYR شاهد یک داستان معرکه و یک روایت تقریبا استاندارد هستیم و بازی می توانست که در یک چهارم پایانی روایت خیلی بهتر و جذاب تری داشته باشد تا به این شکل زیبایی داستان بازی هم چند برابر شود. البته اکنون نیز و با همین روایتی که در حال حاضر در بازی شاهد هستیم مطمئن باشید که بعد از تجربه VAMPYR از بخش داستان آن گلایه ای نخواهید داشت و داستان بازی و فضای بسیار سیاه و غمزده و پر از بدبختی آن، کاملا شما را جذب کرده و به دنبال خود تا انتهای بازی و دستیابی به یکی از ۴ پایان آن می کشاند. علاوه بر داستان زیبا یکی از مهمترین مواردی که در VAMPYR توانسته در سطح بالایی ظاهر شود و نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی بازی و هر چه جذاب تر شدن داستان بر عهده دارد، شخصیت پردازی عمیق و مناسب است. شخصیت اصلی بازی یعنی Jonathan E. Reid یک پروتاگونیست جذاب با شخصیتی عمیق و پیچیده اما قابل باور برای بازیباز است و به عنوان پروتاگونیستی جدید که نخستین بار است در نقش وی قرار می گیریم، می تواند کاری کند که شما با وی ارتباط برقرار کرده و او را درک نمایید که این یک نکته مثبت برای یک عنوان و یک پروتاگونیست کاملا جدید محسوب می شود. دیگر شخصیت های مختلفی هم که در بازی با آن ها در ارتباط هستید و تعدادشان هم کم نیست، اکثرا شخصیت پردازی های مناسب و عمیقی دارند و هرکدام یک پیشینه داستانی و بک گراند مخصوص به خود را دارند و مخصوصا شخصیت هایی که نقش مهمی در داستان بازی ایفا می کنند، غالبا به خوبی پرداخت شده اند و شاهد شخصیت های پیچیده و چند وجهی در بازی هستیم که نقش زیادی در هرچه زیباتر کردن داستان بر عهده دارند.

به طور کلی باید گفت بازی VAMPYR همان طور که فکرش را می کردیم و از Dontnod انتظار داشتیم، در زمینه جذابیت داستان و عمیق بودن شخصیت ها بسیار عالی و کاملا موفق عمل می کند و پیشروی در داستان و فهمیدن آن یکی از دلایل اصلی بازیباز برای ادامه دادن بازی خواهد بود. در واقع داستان این توانایی را دارد که شما را دنبال خود بکشد و هرگز دوست ندارید که بی‌خیال بازی کردن آن شده و ادامه داستان را نفهمید. پایان بندی بازی نیز برخلاف خیلی از بازی های حتی بزرگ این روزها بسیار قدرتمند است (البته من تنها یک پایان از ۴ پایان ممکن را مشاهده کرده ام و در مورد آن صحبت می کنم) و نشان می دهد که کاملا ارزش این را داشته است که برای رسیدن به آن تلاش کنید. همچنین چند شاخه بودن داستان و وجود پایان های مختلف باعث شده اند تا ارزش تکرار بازی نیز بالا برود و دوست داشته باشید تا با گرفتن تصمیمات گوناگون، وجوه دیگر داستان را نیز کشف کنید و به پایان های دیگر آن دست پیدا کنید که این موضوع برای یک نقش آفرینی تک نفره و فاقد بخش چند نفره یک فاکتور حیاتی است که خوشبختانه VAMPYR از آن بهره مند است و در واقع باید گفت برای یک بازی تک نفره آفلاین، ارزش تکرار مهمترین نکته است. در بخش روایت بازی می توانست بهتر از این باشد و به شکل هیجان انگیزتر و با آب و تاب تری داستان بازی را برای ما تعریف کند تا روایت نیز در حد داستان بازی باشد (مخصوصا در بخش های پایانی بازی که خیلی هم مهم تر هستند باید روایت بهتر می بود)، ولی باز هم روایت داستان قابل قبول است و در کل ترکیب داستان و روایت و شخصیت پردازی، VAMPYR یک بازی موفق و جذاب به حساب می آید که دوست داران داستان را نامید نخواهد کرد.

VAMPYR از لحاظ بصری دو روی تقریبا متفاوت دارد و در بخش فنی شاهد عنوانی هستیم که در آن اشکالات و ایراداتی مشاهده می شوند و گاها شما را آزار می دهند و در بخش هنری، شاهد عنوانی هستیم که به طور خیلی عالی و فوق العاده ای شهر لندن را در سال ۱۹۱۸ با فضایی ترکیبی از واقعیت و تخیل به تصور کشیده است. ابتدا به بخش خوب ماجرا یعنی طراحی هنری می پردازیم. از لحاظ گرافیک و طراحی هنری باید گفت عنوان VAMPYR در سطح بسیار بالایی قرار دارد و با عنوانی فوق العاده از لحاظ طراحی دنیا و مراحل بازی و شخصیت ها و .. طرف هستیم و طراحی شهر لندن و بخش های مختلف آن و فضاسازی بازی در سطح بسیار عالی و با کیفیتی انجام شده است. استودیو Dontnod قبلا نیز در عناوین Remember Me و Life is Strange، هنر خود را در زمینه خلق دنیایی منحصر به فرد و از آن مهم تر فضاسازی جذاب و گیرای دنیای بازی به ما نشان داده بود و این بار در بازی VAMPYR نیز از تجربیات قبلی خود به خوبی استفاده کرده است و شاهد عنوانی هستیم که در زمینه طراحی و فضاسازی کاملا موفق عمل کرده است و شاهد یک لندن بسیار بسیار سیاه، تاریک و مریض هستیم که دقیقا و کاملا، مناسب با اتمسفر تاریک بازی، داستان سیاه و تصمیمات پر از عواقب آن است و به بهترین شکل، دورانی بسیار سخت و پر از مردم رنج دیده را به تصویر می کشد.

در واقع باید بگوییم بهترین خصوصیت گرافیکی VAMPYR طراحی فوق العاده شهر لندن و تنوع و فضاسازی بالا و واقع گرایانه محیط هاست که با رنگ بندی های بسیار مناسب ترکیب شده است و سبب می شوند تا هم بازیباز از دیدن مناطق و محیط های غمرده و سیاه بازی خسته نشود و هم حس و حال و فضای زندگی مردم در شهر لندن در آن دوره و در آن شرایط سخت و تیره روزی آن ها و روند سخت زندگی روزمره شان کاملا برای بازیباز مجسم شود و این موضوع حتی در زمان بازی کردن روی گیم پلی و نوع بازی کردن شما نیز تاثیر می گذارد، زیرا وقتی قرار است که از بین همین مردم اهداف خود را برای تغذیه انتخاب کنید، واقعا گاهی دلتان به درد می آید و وقتی در حال تحقیق در مورد آن ها هستید و زندگیشان و شرایط سخت خانواده و تیره روزی آن ها را می بینید به نوعی حس انسانی و پزشک بودن شخصیت اصلی بیشتر از حس عطش خون برای شما اهمیت می یابد، اما به هر حال باید بین تمامی این افکار و کشمکش ها یک تعادل و بالانس پیدا کنید که البته شاید این بالانس هرگز برای شما و شخصیتتان قابل قبول نباشد، اما به هر حال شما یک خون آشام هستید و قضیه انتخاب بین بد و بدتر است. طراحی شخصیت ها از لحاظ ظاهری جذاب انجام شده است و مخصوصا خود شخصیت Jonathan E. Reid ظاهر و چهره مناسب و با جذبه ای به عنوان یک پزشک محترم که باید با خون آشام شدنش دست و پنجه نرم کند، دارد و ظاهر وی کاملا با تیپ شخصیتی اش همخوانی دارد. طراحی دیگر شخصیت ها و خون آشام های مختلفی که در بازی می بینیم نیز با جزییات بسیار بالا و با دقت و تنوع خوبی انجام شده است و کمبودی در آن ها از نظر طراحی ظاهری احساس نمی شود.

در طول روند بازی، هم شاهد محیط های باز و آزاد هستیم و هم باید در فضاهای بسته مثل داخل خانه ها و مناطق زیرزمینی بازی را دنبال کنیم. رنگ بندی این محیط ها نیز بسیار مناسب فضا و اتمسفر سیاه لندن و زندگی تیره روزانه مردم آن است. این تنوع محیط ها و خسته کننده نشدن مراحل برای عنوانی مثل VAMPYR که عنوانی تک نفره و فاقد بخش چند نفره است و قرار است چند بار به سراغ آن بیایید تا پایان های مختلفش را ببینید، بسیار اهمیت بالایی دارد و خوشبختانه از این منظر بازی VAMPYR شرایط کاملا مناسبی دارد و شهر لندن و بخش های مختلف آن در قالب یک بازی نیمه جهان آزاد، می تواند جذابیتش را برای شما در دفعات بعدی حفظ کند. نورپردازی در چنین عناوینی مثل VAMPYR با توجه به سبک و اتمسفر بسیار تاریک و سیاه آن و فضای مریض شهر لندن، اهمیت بسیار زیادی از نظر انتقال حس و حال و اتمسفر بازی به بازیباز دارد و خوشبختانه نورپردازی در VAMPYR کاملا عالی انجام شده است. VAMPYR در زمینه گرافیک هنری یک عنوان عالی و کاملا خاص است و اگر بخواهیم طراحی هنری شهر لندن در این بازی را از نظر شباهت فضا به عنوانی مرتبط کنیم، می توانیم بگوییم فضاسازی این شهر از لحاظ اتمسفر و سیاهی شبیه به وضعیت شهر یارنام در بلادبورن است (فقط از نظر فضاسازی و اتمسفر و غمزده بودن) اما در فضایی خیلی خیلی واقع گرایانه تر و با المان های تخیلی خیلی کمتر از بازی بلادبورن و شهر یارنام. مناطق مختلف شهر لندن فوق العاده زیبا و متنوع طراحی شده اند و شهر لندن نیز به مانند داستانی که در دل آن رخ می دهد، بسیار سیاه و دارای فضایی خفقان آور است و تم “واقع گرایانه در ترکیب با مقداری فانتزی” را در آن شاهد هستیم که بستری بی نهایت عالی را برای رخ دادن وقایع بازی ایجاد کرده است.

پس از گفتن خوبی های بخش بصری حالت نوبت به بخش تاریک گرافیکی بازی می رسد. گرافیک فنی VAMPYR در مقایسه با طراحی هنری آن، پر فراز و نشیب عمل کرده و شاهد باگ های مختلف و تکسچرهای بی کیفیت و در مواردی معدود افت فریم در بازی هستیم. در واقع VAMPYR از ابعاد فنی واقعا حرف خاصی برای گفتن ندارد و هرگز خود را در حد بازی های قدرتمند نسل هشتم در این زمینه مطرح نمی کند. باگ های مختلفی در بازی وجود دارند و گاها صحنه های عجیبی از فرو رفتن شخصیت ها در دیوار و اتفاقات عجیب در صحنه های اسکریپت شده و همین طور گاها دیر لود شدن تکسچرها را در بازی مشاهده می کنیم. وضعیت کیفیت تکسچرها در برابر عناوین نسل هشتمی حرفی برای گفتن ندارد و مخصوصا از نماهای نزدیک کاملا معمولی و بی کیفیت هستند. افت فریم نیز گاها در بازی اتفاق می افتد، اما تعداد آن اصلا نیست. یکی از نکات آزار دهنده بازی که گاها اعصابتان را به می ریزد زمان های بارگذاری طولانی بازی است که واقعا از این مورد در بازی ها متنفر هستم و چیزی به اندازه این موضوع که همین طور بنیشینی و به صفحه خیره شوی تا اگر خدا بخواهد بارگذاری تمام شود، اعصاب خردکن نیست و متاسفانه این مورد در بازی VAMPYR وجود دارد و باید با آن کنار بیایید.

از منظر گیم پلی، VAMPYR یک بازی اکشن نقش آفرینی با زاویه دوربین سوم شخص است که شما در آن کنترل پروتاگونیست بازی که همان طور که گفته شد Jonathan E. Reid نام دارد را بر عهده می گیرید. وی دکتری است که تبدیل به خون آشام یا ومپایر شده و حالا عطش و تشنگی خون، مدام او را تحریک به کشتن افراد بی گناه برای نوشیدن خون می کند. برای انجام صحیح این منظور او باید کاملا از هدفش اطلاعات به دست بیاورد و در موردشان تحقیق کند و مدارک و شواهد جمع نماید. تمامی و تک تک کسانی که در بازی هستند می توانند به عنوان هدف انتخاب شوند و البته تک تک کارهایتان هم عواقب خواهد داشت که بر روی زندگی مردم و شهروندان لندن اثر خواهد گذاشت. شخصیت اصلی می تواند مردم مختلف را تبدیل به خون آشام کند و تنها وقتی قادر به وارد شدن به خانه ای است که صاحب آن خانه او را به داخل دعوت نماید. هر کدام از مردم و شخصیت ها برای خود یک یک گراند و پیشینه، روابط و فعالیت های روتین و روزمره ای دارند و اگر آن ها را بکشید، می توانید آخرین افکار آن ها را بخوانید و متوجه شوید. با استفاده از قابلیت “Mesmerise” می توانید رفتار هدف های ضعیف تر را تعیین کنید و مثلا آن ها را وادار کنید که اطلاعات مهمی را برایتان فاش کنند یا آن ها را به سمت مناطق خلوت بفرستید تا بتوانید با راحتی بیشتر و بدون مبارزه و… از آن ها تغدیه کنید. تغذیه کردن از خون انسان باعث می شود که قدرت ها و قابلیت های جدید خون آشامی برای شما باز شوند. با داروهایی که می سازید، Reid می تواند هدف های مریض یا مجروح شده را درمان کند و تغذیه از اهداف سالم، امتیاز تجربه بیشتری را برای شخصیت اصلی به همراه دارد. میزان مریضی و وضعیت اهداف را می توانید با استفاده از حس های خون آشامی Reid دریابید و همچنین او می تواند خون را نیز حس کند (عجب!! غیب گفتم!! خون آشامه خب دیگه!!).

در بازی یک درخت مهارت ها نیز وجود دارد که مانند هر بازی نقش آفرینی دیگری، برای بهبود و ارتقای مهارت های شخصیت اصلی استفاده می شود. این بهبودها و ارتقاها را باید از طریق کسب امتیاز تجربه یا XP آزاد نمایید که این امتیازات تجربه را یا از طریق خون و یا از طریق انجام تحقیقات باید به دست آورید. شاخه های این درخت مهارت ها شامل ۳ بخش سایه (shadow) که بیشتر برای مخفی کاری کاربرد دارد، غریزه (instinct) که بر اساس قابلیت های خون آشامی و تقویت آن هاست و بخش قابلیت های اجتماعی (social abilities) است که بر حسب نوع بازی کردنتان می توانید امتیازات تجربه خود را در شاخه های مورد نظرتان خرج نمایید. شهر لندن که محیط کلی بازی را شکل می دهد در یک قالب “نیمه جهان آزاد” در اختیار شما برای گشت و گذار و اکتشاف قرار دارد و شامل ۴ ناحیه و منطقه مجزا می شود که هر ۴ منطقه بسته به اعمال و کارهای بازیباز می توانند کاملا نابود شوند! هر یک از ۴ منطقه و ناحیه بازی بر اساس متوسط وضعیت سلامتی شهروندان آن بخش، امتیازی خاص دارد و شما می توانید از طریق راهیابی یا آیکون های مختلف، مسیر های خود و ماموریت ها و اهداف و …. را در شهر لندن شناسایی نمایید که از این نظر و در زمینه تنوع کارها و فعالیت های قالب انجام و تحقیقات و … شاهد تنوع خوب و مناسبی در بازی هستیم که می تواند ساعات سرگرم کننده ای را برای شما رقم بزند. خون آشام ها در این بازی دسته ها و کلاس های مختلف دارند که از آن ها می توان به aristocrat ها (دسته ای از خون اشام ها که در بازی با نام Ekon شناخته می شوند)، Skal ها (که خون اشام های درون فاضلاب ها و زیرزمین سیاهچال ها هستند)، the Vulkod (که یک نژاد قدرتمندتر از سایر خون آشام ها هستند و به آنها werewolve نیز اطلاق می شود)، Nemrod ها (که خون آشام هایی هستند که نوع خود را شکار می کنند) و Guard of Priwen (که یک جامعه مخفی از vampire slayer ها هستند)، اشاره کرد.

VAMPYR از منظر اکشن و مبارزات نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد و اگر بخواهید بازی را تماما با کشت و کشتار و مبارزات پیش ببرید هم سیاهه قابل توجه و متنوعی از قابلیت ها را بازی در اختیار شما می گذارد تا از بخش اکشن بازی نیز کاملا لذت ببرید. شخصیت اصلی می تواند از سلاح های مختلف مبارزات نزدیک مثل اره و یا سلاح های دور زن مثل ریوولور در مبارزات استفاده نماید. همچنین می توانید از کمبوهای ۳ ضربه ای و غلت زدن و جاخالی دادن و دفع کردن حملات و رد کردن ضربات و… در مبارزات با دیگر ومپایرها استفاده نمایید. همچنین شما قابلیت استفاده از قدرت های خون آشامی بسیار جذاب و جالب را نیز دارید که تنوع و لذتی خاص به مبارزات بازی بخشیده اند. در بازی باس فایت نیز وجود دارد و برخی از آن ها هم اجتناب ناپذیر و اجباری هستند. البته جدا از این باس فایت های قطعی، تقریبا تمامی مبارزات در بازی قابل اجتناب هستند و هیچ لزوم و اجباری برای این که حتما کسی را بکشید تا بازی به پایان برسد در بازی وجود دارد. در واقع شما می توانید بازی را بدون کشتن حتی یک نفر نیز به پایان برسانید و این گونه جایگاه پزشک بودن و انسانیت شخصیت اصلی تقویت می شود اما از طرفی دیگر در این حالت، او بسیار ضعیف می شود و تقریبا قابلیت ارتقا و لول زدن را ندارد. در این حالت که هیچ کس را نکشید یکی از ۴ پایان مختلف بازی برایتان باز خواهد شد. انتخاب بین گزینه ها و دیالوگ های مختلف نیز در بازی وجود دارد و تصمیم و انتخاب بر عهده بازیباز است که چطور می خواهد عمل کند و چه تصمیماتی را می خواهد بگیرد و بر این اساس نیز داستان بازی جلو می رود و عواقب تصمیمات خود را در دل داستان بازی و زندگی مردم شهر خواهید دید. در مجموع باید گفت این عنوان از نظر گیم پلی یک بازی اکشن نقش آفرینی کامل است که همان طور که در توضیحات مشاهده فرمودید، تنوع بسیار خوبی را در زمینه های مختلف گیم پلی در اختیار بازیباز قرار می دهد و در زمینه های پزشکی، خون آشامی، تحقیق و بررسی، اکشن و گرفتن تصمیمات و مواجهه با عواقب آن ها، فعالیت های زیادی برای انجام دادن در بازی خواهید داشت که می تواند هر طرفدار اکشن نقش آفرینی را راضی نگاه دارد.

در بخش صداگذاری، بازی VAMPYR به معنای کلمه، عالی و فوق العاده عمل کرده است. صداگذاری محیطی بازی همگی بسیار با دقت و با کیفیت در بازی شنیده می شوند و صداگذاری محیطی بازی کاملا بیانگر و گویای واقعیت زندگی مردم شهر در آن برهه است. سعی کنید تا برای تجربه کامل بازی و بهره بردن ار حداکثر کیفیت صداگذاری بازی، آن را با هدفون تجربه کنید تا لذت بسیار بیشتری ببرید. صداگذاری شخصیت ها نیز به خوبی انجام شده و صداپیشگان شخصیت های مختلف بازی به خوبی از پس انجام وظیفه خود بر آمده اند و شاهد صداگذاری های با کیفیتی در بازی هستیم. از لحاظ ترکیب بخش صداگذاری و بصری نیز بازی موفق عمل می کند و صداها با چهره های شخصیت ها کاملا هماهنگ است و هماهنگی زمانی نیز از لحاظ حرکات لب ها و صورت وجود دارد که این صداگذاری خوب شخصیت ها باعث شده است تا شخصیت پردازی عمیق آن ها نیز بیشتر به چشم بیاید.

موسیقی و ساندترک بازی که توسط Olivier Deriviere ساخته شده است بسیار زیبا و شنیدنی از کار در آمده است و با حال و هوای بازی و شهر لندن همخوانی دارد. البته نه از آن موسیقی هایی که دلتان بخواهد در خارج از بازی نیز به تنهایی به آن ها گوش بدهید اما شنیدنشان در زمان بازی و به عنوان موسیقی پس زمینه و بخش های گوناگون بازی، کاملا نقش خود را برای هرچه بیشتر فرو بردن شما در داستان و دنیای بازی ایفا می کنند و شاهد یک ساندترک استاندارد و کاملا مناسب با فضا و اتمسفر سیاه بازی هستیم که در آن از سازهایی مثل Cello و پیانو و همین طور گروه کر استفاده شده است که به شکلی هنرمندانه با نوعی موسیقی صنعتی ترکیب شده و ساندترک جذاب بازی را پدید آورده اند. پر واضح است که سازندگان موسیقی بازی کاملا فضا و حس بازی را درک کرده اند و یک موسیقی کاملا مطابق با بازی را خلق کرده اند. ترکیب این ساندترک با طراحی هنری عالی و غمزده شهر لندن و نورپردازی باکیفیت بازی، یک خروجی کاملا ایده آل را برای بازیباز همراه دارد و وی را به دل داستان و دنیای بازی می برد. در مجموع باید گفت صداگذاری و موسیقی VAMPYR کاملا بی نقص هستند و یکی از بخش هایی محسوب می شوند که در راستای هر چه عمیق تر بودن بازی نقش خود را تمام و کمال ایفا کرده اند.

استودیو Dontnod را تا امروز با عناوین Remember Me و Life is Strange می شناسیم و اکنون دیگر یک سازنده خوشنام و با استعداد و موفق در صنعت بازی (مخصوصا از لحاظ روایت داستان) به حساب می آید که از ریسک کردن نیز ترسی ندارد و از اکشن و هک اند اسلش به سراغ بازی اپیزودیک داستانی ماجرایی می رود و سپس نیز پای به دنیای ساخت اکشن نقش آفرینی می گذارد که این واقعا در دنیای فاقد خلاقیت و دیسک امروز، ارزشمند است. در نهایت و بعد از بررسی بخش های مختلف بازی جدید این سازنده یعنی VAMPYR، باید این عنوان زیبا را این گونه توصیف کنم. “ترکیب داستان گویی جذاب و چند شاخه و زیبای Life is Strange با مبارزات و اکشن خوش دست و روان Remember Me که در لباسی از نقش آفرینی در هم تنیده شده اند و یک اکشن نقش آفرینی نیمه جهان آزاد تک نفره مبتنی بر داستان و عواقب و تصمیمات را شکل داده اند” و اتفاقا این ترکیب، بسیار هم جذاب و شیرین از کار در آمده است، اما برای مخاطب خودش. یعنی برای علاقمندان نقش آفرینی داستان محور و کسانی که عاشق گرفتن تصمیمات در بازی ها و دیدن عواقب آن ها هستند و همین طور بازیبازانی که عاشق عناوینی با فضایی تاریک و سیاه و سنگین بوده و به موضوعاتی مثل خون آشام ها علاقمند هستند.

VAMPYR یک بازی تماما و “فقط” اکشن محور نیست و کسانی که فقط به “بکش بروجلو” و این شکل از بازی ها علاقه دارند نمی توانند لذت این بازی را درک کنند و بهتر است پولشان را خرج آن نکنند، ولی اگر یک بازیباز علاقمند به عناوین اکشن نقش آفرینی با داستان بسیار خوب و مبارزات متنوع و گشت و گذار و تحقیق و اکتشاف در محیط هستید و از داستان های چند شاخه و تصمیمات دارای عواقب خوشتان می آید، خیلی راحت می گویم که VAMPYR بازی است که نباید از دست بدهید، زیرا با فضای سنگین و سیاه و موضوع جذاب و یونیک خود شما را کاملا در بر می گیرد و می توان گفت به بهترین شکل ممکن به موضوع خون آشام ها که تا به امروز در یک بازی رایانه ای دیده ایم، پرداخته است. در حقیقت باید بگویم اگر وقتی که داشتید Life is Strange را تجربه می کردید و محو داستان زیبا و بی نظیر آن شده بودید با خود می گفتید که کاش این داستان زیبا اکشن و مبارزه نیز داشت، حالا VAMPYR همین ترکیب را برای شما همراه آورده است و از هر دو نظر اکشن و داستان که در ترکیب تنگاتنگ با یکدیگر هستند، موفق عمل می کند.

منبع متن: gamefa