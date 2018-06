پیش به سوی E3 2018 | انتظاراتمان از بازی Shadow of The Tomb Raider

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Shadow of The Tomb Raider در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید. Shadow of The Tomb Raider که سومین نسخه‌ی این سری از زمان ریبوتش در سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود، قرار است ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز جدیدی […]

Shadow of The Tomb Raider که سومین نسخه‌ی این سری از زمان ریبوتش در سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود، قرار است ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز جدیدی را برای لارا کرافت رقم بزند. به عنوان یکی از مهم‌ترین بازی‌های اسکوئر اینکس، به احتمال زیاد در E3 2018 نمایش گسترده‌ای خواهد داشت و اکنون با گیمفا همراه باشید تا از اطلاعات و انتظاراتمان از آن بگوییم.

تا به این لحظه از Shadow of The Tomb Raider چه می‌دانیم؟

اسکوئر اینکس با انتشار تریلری در مارس ۲۰۱۸ رسماً تایید کرد که Shadow of The Tomb Raider در دست توسعه قرار دارد، گرچه این عنوان سال گذشته هنگامی که یکی از کارکنان تیم سازنده در مترو در حال کار برروی نمایشی برای آن بود، لو رفته بود. این بازی قرار است در ۱۴ سپتامبر (۲۶ شهریور) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود و درحالی که سازنده‌ی عناوین Deus Ex و Thief یعنی آیدوس مونترئال (Eidos Montreal) به‌صورت کلی توسعه‌ی آن را بر عهده دارد، استودیوی کریستال داینامیکس نیز در این پروسه مشارکت خواهد داشت.

در Shadow of The Tomb Raider با لارا کرافت به سفری به آمریکای لاتین جهت جست و جوی آثار تمدن مایا (Maya) خواهید رفت. با این حال، تشکیلاتی شبه‌نظامی به نام ترینیتی (Trinity) نیز که در نسخه‌ی قبلی سعی در از بین بردن لارا داشتند، به دنبال این آثار هستند. لارا طی این سفر با آخرالزمان مایاها مواجه می‌شود که مسیرش را به نجات دنیا تغییر می‌دهد. به گفته‌ی سازندگان، این نسخه تاریک‌ترین ماجراجویی لارا با با خود به همراه دارد و بسیار اغراق‌آمیزتر و پر کشمکش‌تر از نسخه‌های قبلی خواهد بود.

در زمینه‌ی مکانیک، این عنوان چندین ویژگی کلیدی را به سری اضافه کرده است که از بین آن‌ها می‌توان به کنترل‌های اصلاح شده‌ی شنا برای جست و جو در زیر آب، و مخفی‌کاری و هوش مصنوعی پیچیده‌تر اشاره کرد.

چه مواردی برای E3 تائید شده است؟

از آنجایی که Shadow of The Tomb Raider در ماه سپتامبر به انتشار می‌رسد، به احتمال زیاد نمایش و جزئیات بیشتری را از آن طی کنفرانس اسکوئر اینکس در E3 2018 شاهد خواهیم بود. مدیر استودیوی آیدوس مونترئال یعنی دیوید آنفوسی (Davin Onfossi) اخیراً در گفت و گو با GamesBeat، به این موضوع اشاره کرده که در آینده از وجه‌های تمایز این عنوان با نسخه‌های قبلی خواهند گفت و همچنین اخبار آینده را جدید، جالب و بسیار متعجب‌کننده برای طرفداران برشمرده است.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

به جز تریلر اولیه‌ی رونمایی و چندین تصویر، نمایش خاصی از گیم‌پلی Shadow of The Tomb Raider ارائه نشده است. امیدواریم که اسکوئر اینکس این مشکل را با نمایشی کامل در E3 2018 حل کند و بهبودها و تغییراتی که آیدوس مونترئال در مبارزات، مخفی‌کاری و گشت و گذار ایجاد کرده را به نمایش بگذارد. نگاهی نزدیک‌تر به هرکدام از هاب‌های بازی نیز می‌تواند خوب باشد.

گفته شده است که در این نسخه، لارا کشمکش و درگیری داخلی بیشتری را تجربه می‌کند و بسیار عالی خواهد بود اگر به جزئیاتی در این مورد دست یابیم و همچنین ببینیم که این چه تاثیری برروی رابطه‌اش با دیگر شخصیت‌ها دارد. در حال حاضر می‌دانیم که نزدیک‌ترین دوست لارا یعنی Jonah بازگشته و از زمان حضورش در نسخه‌ی قبلی، تکامل پیدا کرده است. مثالی از اینکه دید او چه تاثیری روی لارا خواهد داشت، بسیار عالی به نظر می‌رسد. همچنین امیدواریم که جزئیاتی از آنتاگونیست بازی که عضو ترینیتی است، به دست آوریم و به خوبی با او آشنا شویم.

شاید این خواسته کمی عجیب باشد اما اگر تایید شود که تفنگ‌های دوگانه‌‌ی لارا کرافت که امضای وی به حساب می‌آیند، در Shadow of The Tomb Raider گنجانده شده‌اند، بسیار برای طرفداران خوشحال کننده خواهد بود. از زمان ریبوت سری در سال ۲۰۱۳ به تدریج رشد لارا به سمت آن مهاجم مقبره‌ای که می‌شناسیم را دیده‌ایم. از یک دانشجوی باستان‌شناسی تا دختری مقاوم که برای بقا تلاش می‌کند، تنها زمان نیاز است تا وی تفنگ‌های دوگانه‌اش را بردارد و به جنگ با خرس‌ها برود. امیدواریم که بالاخره به تفنگ‌های کلاسیک لارا دست یابیم و خاطرات گذشته را زنده کنیم!

منبع متن: gamefa