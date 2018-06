Just Cause 4 توسط استیم لو رفت

چند هفته پیش بود که عنوان Just Cause 4 توسط یک خورده فروشی تایید شد. حال با توجه به تصویر لو رفته توسط استیم (Steam)، به نظر می‌رسد این خبر صحت داشته است. پیشتر هم این خورده فروشی از انتشار عناوینی مانند Rage 2، نسخه جدید Assassin’s Creed و Lego DC Villains خبر داده بود که هم […]

چند هفته پیش بود که عنوان Just Cause 4 توسط یک خورده فروشی تایید شد. حال با توجه به تصویر لو رفته توسط استیم (Steam)، به نظر می‌رسد این خبر صحت داشته است.

پیشتر هم این خورده فروشی از انتشار عناوینی مانند Rage 2، نسخه جدید Assassin’s Creed و Lego DC Villains خبر داده بود که هم اکنون تمامی این بازی‌ها تایید شده‌اند. به لطف صفحه‌ی جدید استیم که به محض ورود به نرم‌افزار آن، عناوینی برای خرید با شما پیشنهاد می‌دهد، تصویر Just Cause 4 در میان این بازی‌ها برای خرید قرار داشت. استیم از این بخش برای معرفی عناوین و تخفیفات جدید استفاده می‌کند. حال به نظر می‌رسد به اشتباه Just Cause 4 در میان این بازی‌ها قرار گرفته است.

استودیو اولانچ (Avalanche Studios) روزهای پر مشغله‌ای را می‌گذراند. در حال حاضر این شرکت در حال ساخت Rage 2 می‌باشد و دیشب بود که عنوان جدید آن‌ها به نام Generation Zero معرفی شد. استیم تاریخ عرضه‌ی دقیقی برای Just Cause 4 در نظر نگرفته است، پس برای دریافت جزییات بیشتر باید منتظر شروع E3 2018 ماند.

منبع متن: gamefa