پیش به سوی E3 2018 | انتظاراتمان از بازی Just Cause 4

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Just Cause 4 در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید.

آوالانچ استودیوز (Avalanche Studios) طی چند وقت اخیر بسیار مشغول بوده است. این استودیو به‌تازگی Rage 2 را معرفی کرده، استودیوی جدیدی را در مالمو تاسیس نموده و همچنین توسط نوردیسک استودیوز (Nordisk Studios) خریداری شده است. تمام این‌ها، آوالانچ را برای کارهای بیشتر و بزرگ‌تری آماده می‌کنند. اما با این وجود، قطعاً وقتی حرف از این استودیو می‌شود فکرمان به سوی Just Cause می‌رود. با لو رفتن Just Cause 4 توسط فروشگاه آنلاین والمارت، حال می‌توانیم از انتظاراتمان از این عنوان و نمایشش در E3 2018 بگوییم.

تا به این لحظه از Just Cause 4 چه می‌دانیم؟

در حال حاضر تنها می‌دانیم که Just Cause 4 جزو بازی‌های لو رفته توسط والمارت بوده است. علاوه بر Just Cause، این فروشگاه آنلاین عناوین Splinter Cell ،Dragon Quest 2 ،Borderlands 3 ،Assassin’s Creed Odyssey ،Lego DC Super Villains و Rage 2 را لیست کرده بود که از بین آن‌ها Rage 2، Assassin’s Creed: Odyssey و LEGO DC Super Villains به‌صورت رسمی قبل از E3 معرفی شده‌اند.

اگر بخواهیم نظریه‌ای بدهیم، باید بگوییم که Just Cause 4 به فرمول نسخه‌های قبلی خود ادامه می‌دهد؛ یعنی عنوانی جهان آزاد با حرکات آکروباتیک و شلوغ‌کاری‌های ریکو رودریگز (Rico Rodriguez) برای نابودی نظام دیکتاتوری دیگری در مناطق عجیب و غریب را ارائه خواهد کرد. طی همین ماموریت برای نابودی دیکتاتوری، شما از وسایل نقلیه‌ی مختلف و جالب و سلاح‌های افنجاری استفاده می‌کنید و البته، قلاب مخصوص و کوله پشتی ریکو نیز همراه شماست تا به راحتی در همه جا مانور دهید و از مکان‌های مختلف گذر کنید. اگر Just Cause 4 به واقعیت بپویندد و رسماً معرفی شود، همان‌طور که گفته شد فرمول نسخه‌های قبلی را ادامه داده و تخریب و آشوب در دنیایی بزرگ را به ارمغان می‌آورد.

چه مواردی برای E3 تائید شده است؟

تاکنون نمایش یا خبری درمورد Just Cause 4 برای E3 2018 تایید نشده است. با وجود اینکه آوالانچ استودیوز در این رویداد برای نمایش Rage 2 حضور خواهد داشت، تا به اینجای کار هیچ جزئیاتی را از ادامه‌ی سری Just Cause به اشتراک نگذاشته و کاملاً در سکوت سر کرده است. با این حال، همچنان چندین موقعیت برای معرفی Just Cause 4 وجود دارد: کنفرانس‌های سونی و مایکروسافت که در گذشته بازی‌های این استودیو را نمایش داده‌اند و کنفرانس اسکوئر اینکس که ناشر کنونی سری است. اگر قرار باشد که این بازی در E3 2018 معرفی شود، به احتمال زیاد در کنفرانس اسکوئر اینکس این اتفاق رخ خواهد داد.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

سری Just Cause طی سال‌ها رشد زیادی را به خود دیده و اگر Just Cause 4 صحت داشته باشد، انتظار داریم که سازندگان از تجربیاتشان استفاده کرده و این عنوان را بیش از پیش گسترش دهند. درحالی که Just Cause 3 از ایده‌ها و نوآوری‌های جالبی مانند لباس بالدار (Wingsuit) بهره می‌بُرد، اما اغلب برای ترکیب تمامی عناصر و ارائه‌ی تجربه‌ای باثبات مشکل داشت که با مشکلات فنی بازی حتی بدتر هم می‌شد. با این حال، این نسخه یک قالب و الگوی عالی را فراهم کرد تا بتوان براساس آن نسخه‌ی بعدی را ساخت و در واقع، این سری می‌تواند این نسخه را مبدأ خود قرار دهد و رو به جلو برود.

از زمان عرضه‌ی Just Cause 2 طرفداران به ساخت مادهای مختلفی پرداخته‌اند که باعث بهبودها و ایجاد ویژگی‌های جالبی در گیم‌پلی شده است؛ مثلاً قلاب مخصوص با بُرد نامحدود و حالت پرواز. این مادها در نهایت توجه سازندگان را جلب کردند و به Just Cause 3 راه یافتند. لباس بالدار جزو این مادهاست که به عنوان یک ویژگی اصلی به این عنوان اضافه شد. با وجود تمام این‌ها، یکی از مادهایی که طرفداران برای آن دست و پا می‌شکنند، حالت چندنفره‌ی آنلاین است. این ماد چندنفره که با Just Cause 2 آغاز شد، اساساً به بازیکنان یک سرور اجازه می‌دهد که در همان فضای بازی به تخریب و آشوب در کنار یکدیگر بپردازند. درحالی که این ویژگی هرگز به Just Cause 3 راه پیدا نکرد، به نظر می‌رسد که حال بهترین موقع است تا یک حالت آنلاین چندنفره‌ی رسمی را در نسخه‌ی جدید یعنی Just Cause 4 شاهد باشیم.

البته Just Cause 4 به همراه بازی‌های دیگری که در لیست والمارت بوده‌اند، می‌تواند استثنا باشند و اصلاً در E3 حضور نیابد. گرچه پتانسیل معرفی Just Cause 4 وجود دارد و هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد و ما آماده‌ی یک ماجراجویی پرآشوب دیگر از ریکو رودریگز و انبار مهمات او هستیم!