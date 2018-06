چگونه کپکام و مارول می‌توانند Marvel vs Capcom: Infinite را نجات دهند

"به قلم پرهام آقاخانی"

هنگام معرفی بازی Marvel Vs. Capcom: Infinite (در ادامه‌ی مقاله به اختصار از آن با نام MvC:I یاد خواهیم کرد) همه هیجان زده بودند. هر چه باشد، نام بزرگی مثل Marvel Vs. Capcom در میان بود؛ سری‌ای که همیشه جزو بهترین عناوین سبک فایتینگ محسوب می‌شد. ولی متاسفانه با انتشار اطلاعات بیشتر از بازی، وضعیت بدتر و بدتر شد و بعد از عرضه شدن آن نیز، طرفدارانش به جای یک دنباله‌ی شایسته با عنوانی ضعیف روبرو شدند؛ عنوانی که به خاطر اشتباهات کپکام و حماقت‌های بخش مدیریتی مارول که در تلاش برای تبلیغ MCU و مجبور کردن کمپانی فاکس به فروش حقوق سینمایی Fantastic Four و X-Men بودند، به یکی از ناامیدکننده‌ترین عناوین در تاریخ بازی‌های فایتینگ و حتی تمام دنیای گیمینگ تبدیل شد.

بگذارید خیلی جدی در مورد این بازی صحبت کنیم. اکنون و با توجه به شکست بزرگ Infinite، ناقوس مرگ برای این سری محبوب به صدا در آمده است و شرایط حتی وقتی بدتر می‌شود که متوجه می‌شویم شایعات و زمزمه‌هایی مبنی بر فرا رسیدن زمان اتمام قرارداد بین مارول و کپکام در ماه‌های پیش رو، در حال گردش در فضای مجازی است. با توجه به این نکات، وقت برای کپکام و مارول بسیار اندک است؛ آن‌ها باید کاری بکنند تا این نسخه را حتی برای مقدار اندکی هم که شده، از شرایط اسفناک فعلی آن نجات دهند، وگرنه آینده‌ی این سری در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت و ممکن است برای مدت طولانی دیگری، شاهد بازگشت آن نباشیم. به همین خاطر، در این مقاله می‌خواهیم به بررسی راه حل‌هایی بپردازیم که در عین تحمیل کمترین ضرر بر سازندگان، بتوانند به بهبود این وضعیت کمک کنند.

1- بهبود وضعیت گرافیکی بازی

احتمالا همه‌ی ما بر روی این مسئله که گرافیک این نسخه از سری، اصلا خوب نیست، توافق نظر داریم. بودجه‌ی کم بازی و فشارهای مارول بر روی کپکام برای استفاده از یک حالت گرافیکی واقع گرایانه، اصلا به نفع بازی در نیامده و باعث شده که عده‌ی بسیاری از بازیکنان، به همین خاطر از تجربه‌ی آن خودداری کنند. با این که ظاهر بعضی کارکترها (مخصوصا دانته و Thor!) واقعا افتضاح است و با هیچ روشی جز دوباره سازی مدل آن‌ها قابل تغییر نیست، ولی نکته‌ی جالب اینجاست که اگر کپکام بخواهد، می‌تواند با عرضه کردن یک پچ برای این بازی و اعمال تغییراتی در نورپردازی‌ها وافکت‌های آن، درست همان کاری را بکند که SNK با The King of Fighters XIV کرد (تصویر بالا) و ظاهر گرافیکی MvC:I را حتی با نبود یک بودجه‌ی مناسب، بهتر از حالت فعلی‌اش کند.

این مورد، کار چندان سختی به شمار نمی‌رود، چون که حتی تعدادی از بازیکنان نسخه‌ی PC این بازی نیز توانسته‌اند با دستکاری فایل‌های تنظیماتی انجین بازی و یا تنظیم افکت‌های گرافیکی با استفاده از SweetFX و ReShade، کاری کنند که این حالت گرافیکی فعلی بازی نیز زیباتر و قابل تحمل‌تر به نظر برسد. پس با این وجود، چرا کپکام هم نباید بتواند چنین کاری را انجام دهد؟

2- اضافه کردن کارکترهای درخواستی

یکی از دلایل دیگری که باعث شکست خوردن MvC:I شد، بدون شک لیست مبارزان بد و تکراری آن است. به جز تعداد کمی از کارکترها، اکثریت آن‌ها از نسخه‌ی قبلی به این عنوان راه پیدا کرده‌اند که به نوبه‌ی خود چیز بدی نیست؛ ولی مشکل اینجاست که به جای استفاده‌ی دوباره از کارکترهای پرطرفداری همانند آلبرت وسکر، Amaterasu و Viewtiful Joe، یا شاهد کارکترهایی همانند اسپنسر، آرتور و Firebrand بودیم که جزو کارکترهای منفور در این سری محسوب می‌شدند، و یا امثال کریس و نمسیس که هیچ ربطی به یکدیگر نداشتند. همچنین حذف شدن تمام کارکترهای X-Men و Fantastic Four نیز (به خاطر لجاجت‌های مارول) بر کاهش کیفیت لیست مبارزان بی تاثیر نبود و ضربه‌ی بسیار بدی را به بازی وارد کرد.

حالا که دیزنی و کمپانی فاکس به توافق رسیده‌اند و حقوق سینمایی X-Men و Fantastic Four دوباره به دستان مارول بازگشته است، شاید بهتر باشد که مارول از لجبازی‌هایش دست بردارد، با کمک کپکام از این فرصت استفاده کند و در E3 امسال با نمایش بازگشت کارکترهای نمادین این دو سری (همانند وولورین، Magneto، ددپول، Doctor Doom و Cable) به عنوان یک DLC، همگان را به وجد آورد. حالا اگر باز هم آن‌ها به انجام این کار علاقه‌ای نداشتند، می‌توانند با اضافه کردن تعدادی از کارکترهای درخواست شده همانند پانیشر، Daredevil، لوکی و Blade از سمت مارول و لیان کندی، David Fokker، آسورا و Gene از سمت کپکام، کاربران را بیش از قبل به خریداری و تجربه کردن این بازی ترغیب کنند.

3- استفاده از فرمت Free to Play

مورد دیگری که می‌تواند به کپکام و مارول در بهبود وضعیت این نسخه و افزایش فروش و Player Base آن کمک کند، تغییر بازی از حالت Pay to Play به Free to Play است.

این مورد، روشی است که قبلا در بازی Killer Instinct با موفقیت به کار گرفته شده است. سازندگان بازی می‌توانند نسخه‌ای رایگان، ولی به شدت محدود شده از این عنوان را در اختیار بازیکنان قرار دهند تا با تجربه‌ی آن، بتوانند بهتر با مکانیک‌ها و گیم پلی بازی آشنا شوند و بعدا به خرید نسخه‌ی کامل اقدام کنند. این نسخه می‌تواند فاقد اکثر مودها همانند مولتی پلیر، آرکید یا گالری باشد و کارکترهای قابل بازی بسیار کمی (2 تا 4 مبارز) را نیز در اختیار مخاطب قرار دهد که یا می‌توانند ثابت باشند و یا همانند عنوان Killer Instinct، به صورت هفته‌ای تغییر کنند. این گونه می‌توان افراد بیشتری را با بازی آشنا کرد و گیم پلی بسیار خوب و جذاب آن را بیش از پیش در انظار عمومی قرار داد.

4- ارائه کردن محتویات اضافه و ترجیحا به صورت رایگان

این مورد ممکن است برای بسیاری از کاربران، عجیب به نظر بیاید اما وجود محتویات اضافه در عناوین فایتینگ، می‌تواند به ارزش آن‌ها بیافزاید و کاربران بیشتری را به خود جذب کند. به عنوان مثال می‌توان به Ultra Street Fighter 2 و UMvC3 و یا Street Fighter 30th Anniversary Collection که هر سه توسط کپکام ساخته شده‌اند، اشاره کرد که از لحاظ تنوع مودهای قابل بازی، تفاوت خیلی زیادی با MvC:I ندارند، ولی با این حال محتویات فراوانی از جمله نسخه‌های دیجیتالی و بسیار باکیفیت طرح‌های هنری آن بازی‌ها و در مواردی حتی کتاب‌های رسمی‌ای همچون Marvel Vs. Capcom: Official Complete Works را نیز در خود جای داده‌اند. همچنین سازندگان بازی می‌توانند به تلاش برای اضافه کردن مودهایی همچون Dramatic Battle از استریت فایتر آلفا، Scramble Battle از Street Fighter X Tekken و یا مودهای کلاسیکی همچون Survival و Time Trial بپردازند تا نظر طرفداران قدیمی بازی‌هایشان را به MvC:I و خرید آن، جلب کنند.

از طرفی دیگر، این روش حتی می‌تواند به منظور بهبود ایرادات و کاستی‌های فعلی این نسخه استفاده شود. مثلا سازندگان بازی می‌توانند با عرضه کردن یک پچ/DLC رایگان، پایان‌های مختلفی را به بخش آرکید اضافه کنند تا ارزش تکرار آن بالا رود. یا این که می‌توانند با انتشار یک DLC حاوی موسیقی‌های نسخه‌های قبلی سری و قابلیت انتخاب آن‌ها به عنوان موسیقی‌های پیش فرض، ضعف شدید این نسخه در زمینه‌ی موسیقی را بهبود ببخشند.

5- انتشار یک نسخه‌ی کامل با تمام محتویات

آخرین راه حل باقی مانده، روشی است که کپکام بارها از آن استفاده کرده است: جمع کردن تمام محتویات عرضه شده تاکنون، قرار دادن آن‌ها در کنار یک سری محتویات اضافه و عرضه کردن آن‌ها به صورت یک نسخه کامل و جداگانه با قیمتی مناسب.

قیمت نسخه اصلی MvC:I با احتساب Character Pass و تمام لباس‌های اضافه‌ی آن، هم اکنون چیزی حدود 84 دلار برای کاربران خرج برمی‌دارد. کپکام و مارول می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با عرضه‌ی یک نسخه‌ی کامل با قیمتی در حد 60 تا 70 دلار که در کنار تمام محتویات قدیمی، حاوی ویژگی‌هایی همچون تعدادی کارکتر جدید است، کاربران را نسبت به خرید این بازی وسوسه کنند و حداقل بتوانند با فروش چند نسخه‌ی دیگر، ضررهای وارد شده‌ی ناشی از شکست خوردن این نسخه را تا حدی جبران کنند.

اینجاست که به پایان این مقاله می‌رسیم. نظر شما در این باره چیست؟ آیا با راه حل‌های اشاره شده موافق هستید؟ آیا راه دیگری را سراغ دارید که در صورت انجام شدن آن، بتواند باعث بهبود وضعیت این عنوان شود؟ اصلا آیا امیدی به نجات این عنوان دارید؟ پس نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

