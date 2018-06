پیش به سوی E3 2018 | انتظاراتمان از بازی Spider-Man

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Marvel’s Spider-Man در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید. در کنفرانس خبری سونی در E3 2016، با انتشار تیزری بصورت غیر منتظره از بازی Marvel’s Spider-man رونمایی شد که از همان ابتدا مشخص بود که […]

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی Marvel’s Spider-Man در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید.

در کنفرانس خبری سونی در E3 2016، با انتشار تیزری بصورت غیر منتظره از بازی Marvel’s Spider-man رونمایی شد که از همان ابتدا مشخص بود که این بازی قرار است نسبت به باقی بازی‌های مردعنکبوتی متفاوت ظاهر شود. این بازی توسط استودیو اینسومنیاک گیمز در دست ساخت قرار دارد که بصورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد. طبق گفته استودیو اینسومنیاک گیمز، مجموعا ۲۲ دقیقه ویدئو و تریلر از این بازی منتشر شده اما همانطور که مشخص است چیز بخصوصی از این بازی نمی‌دانیم. هواداران بسیار مشتاق و منتظرند تا از این بازی اطلاعات بیشتری دریافت نمایند. شرکت سونی اعلام کرده که بازی Marvel’s Spider-Man یکی از مهم‌ترین بازی‌هایش در کنفرانس خبری‌اش خواهد بود و قرار است مانور ویژه‌ای برروی این بازی داده شود. انتظار می‌رود که استودیو اینسومنیاک گیمز اخبار و نمایش‌های داغی را برای این بازی در نمایشگاه E3 آماده کرده باشد.

تا به این لحظه از Spider-Man چه می‌دانیم؟

بازی Marvel’s Spider-Man در سال ۲۰۱۶ با تیزر مهیج و کوتاهی معرفی شد و اعلام شد که این بازی توسط استودیو مشهور اینسومنیاک گیمز سازنده عناوینی همچون Ratchet and Clank، Sunset Overdrive، Fuse در دست ساخت است، همچنین این بازی بصورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ منتشر خواهد شد. سپس از گیمپلی این بازی برای اولین بار در E3 2017 رونمایی شد و طرفداران روی خوش به آن نشان دادند و در آخر اعلام شد این بازی در سال ۲۰۱۸ منتشر خواهد شد. اینسومنیاک گیمز بگونه‌ای این تریلر را پخش کرد که به همه سوالات پاسخ دهد و هیچ سوالی بجا نگذارد. در این تریلر شما می‌توانید کینگ پین و مارتین لی یا همان میستر نگاتیو (دشمنان شخصیت مردعنکبوتی)، سیستم مبارزات بازی، سیستم تاراندازی بازی و صحنه‌های QTE را مشاهده کنید. اینسومنیاک گیمز همچنین تائید کرد که مرحله نشان داده شده در این تریلر، در اوایل بازی جریان دارد. در آخر تریلر نیز می‌توانستید شخصیت مایلز مورالز (جانشین شخصیت پیتر پارکر در دنیای آلتیمیت) را مشاهده کنید که هواداران را بسیار متعجب و شوکه کرد. (شما می‌توانید اولین نگاه به بازی Marvel’s Spider-Man در وب سایت گیمفا را در اینجا بخوانید)

در رویداد Paris Game Show استودیو اینسومنیاک گیمز یک تیزر داستانی از این بازی پخش کرد که برای اولین بار شخصیت مری جین و باقی شخصیت‌های فرعی دنیای مردعنکبوتی را در این تریلر نشان داد. همچنین در این تریلر مشخص شد که شخصیت مری جین در برخی مرحله‌ها قابل بازی است و شما در نقش این شخصیت باید به بازی بپردازید. همچنین اینسومنیاک گیمز تائید کرد که دنیای بازی Marvel’s Spider-Man جدا از فیلم‌های مردعنکبوتی خواهد بود و داستان مختص به خود را دارد. همچنین در این بازی پیتر پارکر ۸ سال است که مردعنکبوتی است و با یک مردعنکبوتی خام و بی تجربه طرف نیستیم. همچنین پیتر پارکر از دانشگاه فارغ التحصیل شده و اکنون به دنبال کار است و خود مستقل زندگی می‌کند. درباره شخصیت مری جین گفته شد که او نیز مانند پیتر از دانشگاه فارغ التحصیل شده و مستقل زندگی می‌کند. گفته شد که شخصیت می جین در روزنامه دیلی بیوگل به عنوان یک خبرنگار (جایی که در کمیک‌ها پیتر در آن کار می‌کند) مشغول به کار است.

در ماه آپریل یا ماه فروردین وب سایت گیم اینفورمر پوشش اختصاصی خود را برروی بازی Marvel’s Spider-Man قرار داد و اطلاعات بسیار زیادی را از این بازی منتشر نمود. گیم اینفورمر از تاریخ انتشار بازی Marvel’s Spider-Man رونمایی کرد و اعلام شد که این بازی در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ یعنی جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ با سه نسخه متفاوت منتشر خواهد شد. همچنین اعلام شد که این بازی دارای سه بسته الحاقی داستانی با نام The City That Never Sleeps می‌باشد که تا پایان سال منتشر خواهد شد. همچنین از محتوای پیش خرید این بازی رونمایی شد که ۵ امتیاز برای ارتقا، یک تم، یک آواتار، سه لباس(اسپایدر پانک، ایرون اسپایدر و یک لباس دیگر که هنوز معرفی نشده است) و یک ربات عنکبوتی خواهند بود. شما می‌توانید ربات عنکبوتی را به هوا بفرستید و از آن برای شناسایی دشمنان یا تار زدن به آن‌ها استفاده نمائید. همچنین در بسته الحاقی داستانی این بازی شخصیت گربه سیاه (Black Cat) حضور دارد و شما در این بسته الحاقی می‌توانید یک لباس آزاد کنید که مختص این بسته می‌باشد.

گیم اینفورمر اطلاعات جدیدی بعد از اعلام تاریخ انتشار این عنوان اعم از داستان، گیمپلی و باقی موارد منتشر نمود. اعلام شد که در این بازی همانند عنوان The Amazing Spider-Man 2 جرایم بصورت اتفاقی نیز وجود دارد همچنین در این بازی شاهد مرحله‌های فرعی فراونی خواهیم بود. از گجت‌ها، سیستم مبارزات در بازی و سیستم تاراندازی در بازی نیز اطلاعات جدیدی منتشر شد. متاسفانه گیم اینفورمر اعلام کرد که در این بازی چرخه شب و روز وجود نخواهد داشت و هوادارن خیل از این خبر ناراحت شدند. استودیو اینسومنیاک گیمز اعلام کرد که وجود نداشتن چرخه شب و روز به این دلیل است که تمرکز و کنترل بیشتری در داستان داشته باشند ولی شما آن ها گفتند که می‌توان بعد از اتمام بازی، زمان و آب و هوا را تغییر داد. یکی از خبر‌های مهمی که گیم اینفورمر از این بازی منتشر کرد این بود که این بازی دارای قابلیت فوتو مود خواهد بود که هواداران را خیلی خوشحال کرد.

استودیو اینسومنیاک توضیحاتی درباره مرحله اول این بازی نیز منتشر کرده است. در اول بازی شما خانه پیتر پارکر را می‌بینید سپس او لباس خود را برتن می‌کند و از خانه به بیرون می‌پرد. او می‌خواهد پس از چندین سال ویلسون فیسک را به زندان بیاندازد. او فکر می‌کند با زندان رفتن کینگ پین یا همان ویلسون فیسک شهر نیو یورک جای امن‌تری می‌شود ولی همه چیز آنطور که او فکر می‌کند پیش نمی‌رود. با زندان رفتن ویلسون فیسک همه می‌خواهند تا حکومت جنایتکارانه او را تصاحب کنند که یکی از این آدم‌ها میستر نگاتیو است. همچنین اینسومنیاک گیمز اعلام کرده که او می‌خواهد به زندگی دو جانبه مردعنکبوتی/پیتر پارکر بپردازد و تنها تمرکز خود را برروی شخصیت مردعنکبوتی نگذاشته است و این می‌تواند خبر خوبی برای طرفداران باشد.

چه مواردی برای E3 تائید شده‌ است؟

چندی پیش شرکت سونی اعلام کرد که بازی Marvel’s Spider-Man در کنفرانس خبری خود که در روز ۲۲ خرداد ساعت ۵:۳۰ صبح برگزار خواهد شد حضور دارد. استودیو اینسومنیاک گیمز نیز اعلام کرد که در E3 2018 قرار است تریلر و اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر نمایند.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

استودیو اینسومنیاک گیمز با انتشار اخبار کوتاهی از بازی Marvel’s Spider-Man سعی کرده که هواداران را تشنه این عنوان نگه دارد و آن‌ها را برای تجربه این بازی بسیار مشتاق کند. همچنین اینسومنایک گیمز تبلیغات بزرگی برای بازی Marvel’s Spider-Man به مناسبت E3 ترتیب داده که بنظر می‌رسد این استودیو و شرکت سونی برنامه بزرگی برای این عنوان در E3 امسال دارند. چندی پیش نیز کارگردان این عنوان عکسی از خود که درحال آماده شدن برای نمایشگاه E3 بود منتشر کرد که نشان می‌داد او و تیمش سخت مشغول ساخت این بازی و تدارک نمایش‌ها و برنامه‌های خود برای E3 می‌باشند.

انتظار می‌رود که استودیو اینسومنیاک گیمز مانند E3 سال گذشته یک تریلر بلند مدت از بازی Marvel’s Spider-Man منتشر نماید و اطلاعات بسیاری از این عنوان منتشر کند. خیلی از طرفداران مشتاق‌اند تا ببینند چه لباس‌هایی در بازی Marvel’s Spider-Man قابل پوشیدن هستند و آیا لباس سیاه در این بازی حضور دارد ؟ خیلی از طرفداران در وب سایت توئیتر از صفحه اینسومنیاک گیمز و کارگردان این بازی می‌پرسند که آیا لباس سیاه در این بازی وجود دارد یا خیر و کارگردان این بازی گفته است ممکن است باشد و ممکن است نباشد و تنها باید صبر کنید.

اننظار می‌رود که در تریلری که قرار است از سوی اینسومنیاک گیمز پخش شود از سیستم ارتقای مهارت‌های مردعنکبوتی در بازی پرده برداری شود. گفته شده که شما می‌توانید سرعت سیستم تار اندازی، ضربات تمام کننده و خیلی از چیزهای دیگر را ارتقا بدهید. همچنین دوست داریم ببینیم که نحوه ساختن لباس در این بازی چگونه است زیرا این استودیو اعلام کرده شما با پیدا کردن قطعات می‌توانید لباس‌های داخل بازی را بسازید و آزاد کنید.

در صحنه‌ای از تریلری که در رویداد Paris Game Week منتشر شد می‌توانستیم خانه شخصیت دکتر استرنج را مشاهده کنیم و سازندگان اعلام کردند که ممکن است خیلی از شخصیت‌های دنیای مارول در این بازی حضور داشته باشند. در ضمن این استودیو اعلام کرده که سفارت واکاندا (کشوری خیالی در دنیای مارول)، برج تونی استارک و خیلی چیزهای دیگر از کمیک‌های مارول در این بازی حضور دارند که برای طرفداران این سوال ایجاده شده که آیا با وجود برج تونی استارک آیا خودش نیز در بازی حضور دارد؟ اگر شخصیتی از دنیای مارول در این بازی حضور داشته باشد، E3 بهترین زمانی است که استودیو اینسومنایک گیمز از آن رونمایی کند (البته اگر بخواهد) چون در این نمایشگاه همه منتظر شنیدن یک خبر بزرگ از این بازی هستند و غیرممکن است که استودیو اینسومنیاک گیمز چیز خاصی از این بازی برای نمایش در E3 کنار نگذاشته باشد.

در نهایت انتظار می‌رود که استودیو اینسومنایک گیمز از شخصیت‌های منفی حاضر بیشتری در این بازی رونمایی کند. همانطور که می‌دانید شخصیت‌های شوکر، میستر نگاتیو، کینگ پین و صدالبته شخصیت نورمن آزبورن در این بازی حضور دارند. اینسومنیاک گیمز اعلام کرده که شخصیت‌های منفی دیگر و مختلف زیادی در این بازی وجود دارند. اینسومنایک گیمز می‌تواند با نشان دادن شخصیت گرین گابلین یا دشمنان دیگری همچون دکتر اختاپوس نمایش خود را به یک بمب تبدیل کند و هواداران را بیشتر از گذشته مشتاق این بازی نماید.

شما چه انتظاراتی از بازی Marvel’s Spider-Man در کنفرانس E3 دارید ؟

