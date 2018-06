Monolith Soft، استودیو جدیدی را در توکیو افتتاح کرد

استودیو مانولیث سافت (Monolith Soft)، که به خاطر عناوین نقش ‌آفرینی‌اش و به خصوص سری Xenoblade Chronicles شهرت دارد، به تازگی استودیو جدیدی را در منطقه lidabashi شهر توکیو افتتاح کرده‌ است. آقای یاسویوکی هان (Yasuyuki Honne)، یکی از اعضای اصلی استودیو مانولیث سافت و کارگردان هنری دو عنوان Baten Kaitos و نسخه اول Xenoblade Chronicles، […]

آقای یاسویوکی هان (Yasuyuki Honne)، یکی از اعضای اصلی استودیو مانولیث سافت و کارگردان هنری دو عنوان Baten Kaitos و نسخه اول Xenoblade Chronicles، در توییتر اعلام کرد که استودیو جدید کار خود را از این ماه آغاز کرده است؛ هنوز پروژه آن‌‌ها مشخص نیست.

لازم به ذکر بوده که در حال حاضر مانولیث سافت دارای دو استودیو دیگر نیز است. استودیو اصلی توکیو به شکل اختصاصی برروی IP‌های مانولیث سافت کار می‌کند در حالی که استودیو کیوتو برای کمک به نینتندو جهت توسعه عناوین این شرکت استفاده می‌شود. این استودیو به تازگی در ساخت عناوین The Legend of Zelda: Breath of The Wild و Splatoon 2 با نینتندو همکاری کرده است.

استودیو مانولیث سافت در حال حاضر برروی بسته الحاقی Xenoblade Chronicles 2 کار می‌کند اما اگر یادتان باشد، ماه گذشته بود که شاهد انتشار یک آگهی استخدام برای ساخت عنوانی فانتزی و اکشن بودیم. حال با توجه به تاسیس استودیو جدید، استخدام افراد منطقی به نظر می‌رسد.

با این‌که از پروژه بعدی مانولیث سافت چیزی نمی‌دانیم اما قطعاً گسترش این استودیو باعث می‌شود تا آن‌‌ها بتوانند سریعتر بازی خود را توسعه دهند.

عنوان Xenoblade Chronicles 2 به صورت انحصاری برروی کنسول نینتندو سوییچ منتشر شده است.

منبع متن: gamefa