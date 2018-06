احتمال انتشار The Last of Us Part II در سال جاری قوت گرفت

بدون شک The Last of Us Part II یکی از مورد انتظارترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ است؛ دنباله‌ای برای نسخه‌ی اول خود که توانست با کسب رضایت منتقدین و بازی‌بازان موفقیت بزرگی را برای سونی و استودیو ناتی داگ (Naughty Dog) به‌دست آورد. درحالی که پیش‌تر شایعاتی مبنی بر احتمال عرضه این بازی در سال […]

بدون شک The Last of Us Part II یکی از مورد انتظارترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ است؛ دنباله‌ای برای نسخه‌ی اول خود که توانست با کسب رضایت منتقدین و بازی‌بازان موفقیت بزرگی را برای سونی و استودیو ناتی داگ (Naughty Dog) به‌دست آورد. درحالی که پیش‌تر شایعاتی مبنی بر احتمال عرضه این بازی در سال ۲۰۱۸ وجود داشت، اخبار جدید باری دیگر به این شایعات دامن زدند.

به‌تازگی دو خرده‌فروشی استرالیایی به‌نام‌های Heavy Norman و EB Games عنوان The Last of Us Part II را در فهرست پیش‌خرید فروشگاه خود قرار داده‌اند و نکته‌ی جالب توجه این است که هر دو خرده‌فروشی تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۸ را به عنوان تاریخ انتشار این بازی ذکر کرده‌اند. البته این بار اولی نیست که خرده‌فروشی‌ها تاریخ انتشار یک بازی را لو می‌دهند اما عرضه‌ی قسمت دوم The Last of Us در سال جاری مدت‌ها است که بر سر زبان‌ها افتاده است.

مدتی پیش بود که صفحه‌ی رسمی پلی‌استیشن در سوئد The Last of Us Part II را در کنار بازی‌های God of War و Spider-Man در فهرست بازی‌هایی که برای سال ۲۰۱۸ منتشر می‌شوند قرار داده بود. علاوه بر این باید در نظر داشت که از زمان معرفی این بازی در PSX 2016 تاکنون مدت زیادی سپری شده است و اگر ناتی داگ در کنار ساخت Uncharted: The Lost Legacy هم‌زمان برروی The Last of Us Part II کار کرده باشد (مانند زمانی که هم‌زمان درحال کار برروی Uncharted 3: Drake’s Deception و The Last of Us بود) می‌توان امید داشت که این بازی در سال جاری و دوسال پس از بازی Uncharted 4: A Thief’s End منتشر شود.

البته مدتی قبل سازندگان بازی Days Gone در مصاحبه‌ای که با مجله Game Informer داشتند قاطعانه بیان کردند که بازی آن‌ها زودتر از بازی استودیو ناتی داگ عرضه خواهد شد و از آن جایی که Days Gone قرار است در دومین ماه سال ۲۰۱۹ منتشر شود تاریخ عرضه‌ی The Last of Us Part II نمی‌تواند سال ۲۰۱۸ باشد.

به هرصورت شایعات و اخبار ضد و نقیض هستند و نمی‌توان به هیچ‌کدام از آن‌ها به چشم اطمینان نگاه کرد اما خبر خوب این است که کمتر از یک هفته به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی سونی در نمایشگاه E3 باقی مانده است و سونی اعلام کرده که The Last of Us Part II یکی از چهار بازی بزرگی است که کنفرانس این شرکت برروی آن متمرکز خواهد بود. همچنین استودیو ناتی داگ نیز با انتشار تصویری به استقبال این رویداد رفته است که می‌توانید این تصویر را در اینجا مشاهده کنید. کنفرانس مطبوعاتی شرکت سونی ساعت ۵:۳۰ صبح سه‌شنبه ۲۲ خرداد (۱۱ ژوئن) برگزار خواهد شد که وب‌سایت گیمفا پوشش زنده‌ی این رویداد را تقدیم شما خواهد کرد.

منبع متن: gamefa