با تخفیفات شبکه PSN به مناسبت مراسم E3 2018 همراه باشید

زمان بسیار اندکی تا برگزاری بیست و چهارمین مراسم E3 باقی مانده است و شرکت Sony تصمیم گرفته تا قبل آغاز این رویداد عظیم، دستی بر سر و روی PS Store بکشد و عناوین بلاک‌باستر را همراه با تخفیفاتی بسیار مناسب، روانه این فروشگاه دیجیتالی کند.

حال، اکیدا توصیه می‌کنیم که هرچه سریع‌تر به سمت PS4 خود بروید و عناوین پیشنهادی ما یعنی God of War و Shadow of the Colossus را به انتخاب خود خریداری کنید چرا که فرصت دست یافتن به چنین تخفیفاتی بسیار کمیاب است. گفتنی‌ست که دوستداران بازی‌های ورزشی بخصوص فوتبال، می‌توانند بازی FIFA 18 را 60% تخفیف دریافت کرده و تا عرضه رسمی FIFA 19، تابستان خود را با همراهی جام جهانی به فوتبالی‌ترین شکل ممکن سپری کنند.

و اما، می‌رسیم به هیجانی‌ترین قسمت این خبر که سورپرایزی‌ست عالی برای کسانی که تصمیم به خرید اشتراک PS Plus داشته‌اند، از این جهت که شما دوستان می‌توانید با تخفیفی 10 درصدی به اشتراک 12 ماهه PS Plus و عناوین رایگان ماهانه دسترسی پیدا کنید.

در ادامه، شما را به دیدن لیست کامل تخفیفات PS Store به مناسبت برگزاری نمایشگاه E3 2018 دعوت می‌کنیم:

منبع متن: pardisgame