پیش به سوی E3 2018 | انتظاراتمان از بازی The Last Of Us Part 2

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2018»، نگاهی به انتظاراتمان از نمایش بازی The Last of Us Part II در نمایشگاه بزرگ E3 امسال انداخته‌ایم؛ با گیمفا همراه باشید.

کنفرانس شرکت سونی در E3 2018 بر‌روی چهار عنوان بزرگ این شرکت تمرکز خواهد داشت که بدون شک عنوان The Last of Us Part II را می‌توان محبوب‌ترین و مورد انتظارترین این عناوین دانست که بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر نمایش گیم‌پلی آن طی رویداد E3 2018 هستند. حال در جدیدترین شماره از سلسله مقالات پیش به سوی E3 2018، اطلاعات منتشر شده از عنوان The Last of Us Part II را با یکدیگر مرور کرده و نگاهی خواهیم داشت به انتظاراتمان از این عنوان در رویداد E3 2018.

تا به این لحظه از The Last of Us: Part 2 چه می‌دانیم؟

نسخه‌ی اول عنوان The Last of Us در سال ۲۰۱۳ به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۳ منتشر شد و توانست در مدت کوتاهی به محبوبیت فراوانی در میان بازی‌بازان دست یابد. در سال ۲۰۱۴ سونی نسخه‌ی باز‌سازی شده این عنوان را برای کنسول نسل هشتمی خود یعنی پلی استیشن ۴ نیز منتشر کرد. محبوبیت The Last of Us به گونه‌ای بود که بسیاری از بازی‌بازان انتظار داشته‌اند نسخه‌ی جدیدی از این سری ساخته شود اما با توجه به پایان داستان در نسخه‌ی اول، چنین موضوعی کمی بعید به نظر می‌رسید. علیرغم شایعات بسیاری که مبنی بر ساخت نسخه‌ی دوم به گوش می‌رسید اما استودیوی ناتی داگ در آن زمان تمامی شایعات را تکذیب و اعلام کرد که بر‌روی نسخه‌ی جدیدی از سری Uncharted کار می‌کند و فعلا برنامه‌ای برای عنوان The Last of Us ندارد. البته آن زمان نیل دراکمن، کارگردان این عنوان اعلام کرده بود که در ابتدا تیم کوچکی بر‌روی نمونه‌های اولیه The Last of Us Part II کار می‌کرده‌اند اما در نهایت آن‌ها نیز به تیم سازنده‌ی Uncharted 4 ملحق شده‌اند؛ عنوانی که در سال ۲۰۱۶ عرضه شد.

پس از عرضه‌ی Uncharted 4: A Thiefs End و به خصوص پیش از مراسم PSX 2016، شایعات پیرامون معرفی نسخه‌ی دوم قوت گرفت. همان‌طور که انتظار می‌رفت شرکت سونی نهایتاً در مراسم PSX 2016 با انتشار تریلری از نسخه‌ی دوم این عنوان با نام The Last of Us Part II رونمایی کرد. به گفته‌ی نیل دراکمن هر دو شخصیت جوئل و الی در این نسخه حضور داشته ولی The Last of Us Part II بر خلاف نسخه‌ی اول که دنه در ارتباط با عشق و نجات مردم بلکه بر‌روی خشم و نفرت تمرکز دارد و این بار به جای شخصیت جوئل شما کنترل شخصیت الی را به عهده خواهید داشت.

تریلر دوم عنوان The Last of Us Part II در سال ۲۰۱۷ و طی مراسم PSx 2017 به نمایش در آمد. یکی از نکات جالب توجه تریلر یاد شده، معرفی شخصیت‌های جدیدی بود؛ یارا (Yara) لو (Lev)، امیلی (Emily) و یک شخصیت دیگر که هنوز نام آن مشخص نیست اما صداپیشگی این شخصیت را لارا بایلی به عهده خواهد داشت که سابقه‌ی کار بر‌روی عناوین Uncharted 4 و Gears of War 4 را در کارنامه‌ی خود دارد. گذشته از آن‌چه در تریلر‌های عنوان The Last of Us Part II مشاهده کرده‌ایم، هنوز اطلاعات زیادی از شخصیت‌های این عنوان در دسترس نیست. اگرچه نیل دراکمن در گذشته نیز اعلام کرد که شخصیت‌های جدید معرفی شده نقش بسیار کلیدی را در ماجراجویی بعدی جوئل و الی ایفا می کنند.

علاوه بر نیل دراکمن، آقایان آنتونی نیومن (طراح مراحل عنوان Uncharted 4) و کرت مارگنو (کارگردان عنوان Uncharted : The Lost legacy) کارگردانی این عنوان را به عهده دارند. لازم به اشاره است اشلی جانسون و تروی بکر همچنان به عنوان بازیگر و صداپیشه‌ی شخصیت‌های جوئل و الی حضور داشته و گوستاوو سانتالولا (Gustavo Santaolalla) آهنگ‌سازی نسخه‌ی دوم را نیز بر عهده خواهد داشت.

چه مواردی برای E3 2018 تایید شده است؟

شرکت سونی اخیراً تایید کرد که طی رویداد E3 2018 به طور مفصل در رابطه با عنوان The Last of Us Part II صحبت می‌کند بنابراین انتظار می‌رود بخش اعظمی از کنفرانس سونی به این عنوان اختصاص خواهد داشت.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

تا به حال و در تریلرهای منتشر شده، شاهد جلوه‌های بصری جدید و داستان تاریک‌تر بازی بوده‌ایم ولی سازندگان از انتشار اطلاعات و جزئیات بیشتر خود داری کرده‌اند. در E3 2018 علاقه مندیم تا گیم پلی این عنوان از جمله مبارزات و مکانیک‌های مخفی کاری آن را مشاهده کنیم. به علاوه باید ببینیم نسخه‌ی جدید نسبت به نسخه‌ی اول دارای چه پیشرفت‌هایی خواهد بود. به طور مثال هوش مصنوعی شخصیت‌های همراه بازی یکی از مواردی بود که بازی‌بازان و منتقدان، انتقادهای بسیاری به آن داشته‌اند و امیدواریم که در نسخه‌ی دوم بهبود‌هایی در این زمینه حاصل شده باشد.

ناتی داگ قصد دارد داستان The Last of Us Part II’s را به صورت تاریک‌تری روایت کند بنابراین امیدواریم که سازندگان طی رویداد E3 2018 در رابطه با این‌که این موضوع چگونه در گیم پلی تاثیر گذار خواهد بود، جزییات بیشتری ارائه دهند. تریلر دوم Last of Us Part II نیز انتقادات بسیاری را نسبت یه خشونت بالای بازی به همراه داشت. بسیاری بر این اعتقاد بوده‌اند که خشونت نمایش داده شده در بازی بسیار بالا و غیر ضروری بوده است. اگرچه نمی توان بر اساس دقایق کوتاه منتشر شده در این رابطه قضاوت کرد اما امیدواریم طی نمایش این عنوان در E3 2018 شاهد جزئیات بیشتری در رابطه با دنیای بازی و یا … باشیم. حداقل چیزی که نگرانی‌های به وجود آمده در رابطه با خشونت آمیز بودن بیش از حد این بازی را برطرف سازد.

به علاوه علاقه مندیم تا سازندگان داستان بازی را شفاف‌‌تر ساخته و بدانیم که قرار است در نقش الی و جوئل دقیقا چه کاری انجام دهیم. چرا الی با حسی مملو از نفرت و خشونت به دنبال انتقام است. آیا جوئل حقیقت را به الی در مورد دلیل خارج کردن وی از بیمارستان (عمل جراحی) را گفته است؟ مطمئناً E3 2018 و نمایش عنوان Last of Us Part II به سوالات ما پاسخ کاملی نخواهد داد اما امیدواریم جزئیات بیشتری در رابطه با سکانس ذکر شده در نسخه‌ی اول و ارتباط با آن با نسخه‌ی دوم را به دست آوریم.

اگرچه داستان Last of Us بخش اعظم توجه بازی‌بازان را به خود اختصاص داده است اما گاهی اوقات فراموش می‌کنیم که این عنوان دارای یک بخش چند نفره‌ی منحصر بفرد با محوریت بقا نیز هست. بنابراین امیدواریم ناتی داگ تایید کند که در نسخه‌ی دوم نیز شاهد بخش چند نفره خواهیم بود و انتظار می رود که حالت‌های جدیدی نیز برای این قسمت معرفی شوند. با توجه به محبوبیت بازی های بتل رویال طی چند سال اخیر بسیار جالب خواهد بود که چنین حالتی به بخش چند نفره‌ی عنوان Last of Us Part II اضافه شود؛ حداقل مکانیک‌های کاوش و سیستم Crafting بازی با این ژانر همخوانی بسیار بالایی دارد.

منبع متن: gamefa