صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی ماه مه میلادی فروشگاه پلی‌استیشن باری دیگر در سلطه‌ی God of War بدون رقیب و شکست ناپذر است.

از چند ساعت دیگر یکی از مهم‌ترین رویداد بازی‌های ویدئویی سال شروع می‌شود و در حالی که طرفداران مشتاقانه چشم انتظار نمایش عناوین موردانتظاری چون Ghost of Tsushima و The Last of Us: Part II و همچنین معرفی دیگر بازی‌های مهم هستند، همزمان با آن از تجربه بازی بسیار موفق استودیو سانتا مونیکا (SIE Santa Monica) یعنی God of War لذت می‌برند و هر روز به طرفداران آن افزوده می‌شود. شرکت سونی قبل از شروع رویداد E3 2018 فهرست پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی فروشگاه پلی‌استیشن شعبه‌های اروپا و آمریکای شمالی برای ماه مه میلادی را اعلام کرد که عنوان تحسین شده God of War برای دومین ماه متوالی توانست رتبه اول فروشگاه پلی‌استیشن آمریکا و رتبه دوم شعبه اروپا را در اختیار داشته باشد.

در جایگاه دوم اما، جدیدترین ساخته‌ی دیوید کیج یعنی Detroit: Become Human که با نقدهای متوسط و خوب منتقدان رو به رو شد، دیده می‌شود. ظاهرا عملکرد فروش دیجیتالی این عنوان در اروپا بهتر بوده، زیراکه رتبه اول پرفروش‌ترین عناوین دیجیتالی فروشگاه پلی‌استیشن اروپا در سلطه‌ی این عنوان است. فروش عالی Dark Souls: Remastered تنها به سرزمین آفتاب تابان ختم نمی‌شود، باوجود اینکه به تازگی این عنوان عرضه شده اما در شعبه‌های اروپا و آمریکای شمالی، به ترتیب رتبه‌های سوم و هفتم را به دست آورده است.

در جایگاه چهارم فروشگاه هردو شعبه عنوان Conan Exiles قرار دارد که هرچند در حق این عنوان از سوی منتقدان بی لطفی شده اما طرفداران از عالی بودن آن بی خبر نیستند. بازی Far Cry 5 در این ماه با افت شش پله‌ای نسبت به ماه پیشین، در فروشگاه پلی‌استیشن آمریکا در جایگاه هشتم و با افت هفت پله‌ای نسبت به ماه پیشین، در فروشگاه پلی‌استیشن اروپا در جایگاه نهم قرار دارد. خالی از لطف نیست که اشاره‌ای هم به عملکرد بازی بسیار موفق Horizon Zero Dawn داشته باشیم. با وجود این‌که مدت زمان بسیاری از عرضه این عنوان می‌گذرد اما در لیست بیست عنوان پرفروش فروشگاه پلی‌استیشن اروپا جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

در صدر پرفروش‌ترین عناوین واقعیت مجازی پلی‌استیشن، بازی Killing Floor: Incursion قرار دارد. لازم به اشاره است که عنوان بسیار زیبای Moss در این ماه توانسته جایگاه هشتم را به خود اختصاص دهد.

همچنین عنوان H1Z1: Battle Royale توانست صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین رایگان را به دست آورد. جایگاه اول ماه پیشین در اختیار Fortnite Battle Royale بود که با افت یک پله‌ای جایگاه دوم ماه مه را به خود اختصاص داده است. در ادامه با لیست ۱۰ عنوان پرفروش فروشگاه پلی‌استیشن همراه من باشید.

۱۰ عنوان پرفروش فروشگاه پلی‌استیشن منتهی به ماه مه (شعبه آمریکای شمالی)

پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۴

God of War Detroit: Become Human Dark Souls: Remastered Conan Exiles Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Titanfall 2 Grand Theft Auto V Far Cry 5 Gang Beasts Battlefield 1 Revolution

پرفروش‌ترین بازی‌های واقعیت مجازی پلی‌استیشن

Killing Floor: Incursion Job Simulator Rick and Morty: Virtual Rick-ality Superhot VR CoolPaintrVR Arizona Sunshine Knockout League Moss Just In Time Incorporated Surgeon Simulator: Experience Reality

پرفروش‌ترین بازی‌های رایگان

H1Z1: Battle Royale Fortnite Battle Royale Paladins Brawlhalla Pro Evolution Soccer 2018 Lite DC Universe Online Free-to-Play Warframe America’s Army: Proving Grounds !Don’t Bite Me Bro Blacklight: Retribution

پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول دستی پلی‌استیشن ویتا

Persona 4 Golden God of War: Collection PS Vita Stardew Valley Bloodstained: Curse of the Moon Jak and Daxter Collection Minecraft: PlayStation Vita Edition !Guacamelee Undertale Limbo Muramasa Rebirth Complete Collection

پرفروش‌ترین تِم‌های (Themes) پلی‌استیشن ۴

Legacy Dashboard Theme Monster Hunter: World – Theme Rainbow Shooting Cat Dynamic Theme Uncharted 10th Anniversary Gold Edition Theme Megadimension Neptunia VIIR Theme Megadimension Neptunia VIIR Theme: Memorial Edition Amazing Night Sky Timelapse Dynamic Theme Sea of Sharks HiQ Dynamic Theme Cherry Blossom Lake HiQ Dynamic Theme Zen Cat HiQ Dynamic Theme

پرفروش‌ترین بازی‌های قدیمی (کلاسیک) پلی‌استیشن

Destroy All Humans! 2 Grand Theft Auto: San Andreas !Destroy All Humans Grand Theft Auto: The Trilogy Bully Red Faction II Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition Red Faction The Warriors Star Wars Bounty Hunter

۱۰ عنوان پرفروش فروشگاه پلی‌استیشن منتهی به ماه مه (شعبه بریتانیا)

*اعداد داخل پرانتز ()، نشانگر جایگاه‌های قبلی اون عنوان در ماه گذشته است

پرفروش‌ترین بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۴

Detroit: Become Human (جدید) (FIFA 18 (۱۷ (God of War (۱ Conan Exiles (جدید) (Friday the 13th: The Game (۲۰) (Gang Beasts (۵ Dark Souls: Remastered (جدید) Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle (ورود دوباره به لیست) (Far Cry 5 (۲ God of War III Remastered (ورود دوباره به لیست) (Pro Evolution Soccer 2018 (۹ Mass Effect: Andromeda (ورود دوباره به لیست) (Rocket League (۷ (Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (۶ (A Way Out (۳ (Minecraft (۱۱ Horizon Zero Dawn (ورود دوباره به لیست) Mafia III (ورود دوباره به لیست) Darksiders Warmastered Edition (ورود دوباره به لیست) The Jak and Daxter Collection (ورود دوباره به لیست)

پرفروش‌ترین بازی‌های واقعیت مجازی پلی‌استیشن

(Rick and Morty: Virtual Rick-ality (۱ The Elder Scrolls V: Skyrim VR (ورود دوباره به لیست) Killing Floor: Incursion (جدید) (Job Simulator (۳ Surgeon Simulator: Experience Reality (ورود دوباره به لیست) CoolPaintrVR (جدید) (RollerCoaster Legends (۸ Knockout League (ورود دوباره به لیست) (Superhot VR (۹ (Statik (۱۰

پرفروش‌ترین بسته‌های الحاقی و محتویات دانلودی فروشگاه پلی‌استیشن

(Fortnite Battle Royale – Starter Pack (۱ (Fortnite – Standard Founder’s Pack (2 Destiny 2 – Expansion II: Warmind (جدید) Overwatch – Pink Mercy Skin (جدید) (Fortnite – Deluxe Founder’s Pack (۴ (Call of Duty: WWII – The War Machine (۳ Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (ورود دوباره به لیست) H1Z1 – Nemesis Pre-Order Bundle (جدید) Destiny 2 – Expansion Pass (ورود دوباره به لیست) (Rocket League – DC Super Heroes DLC Pack (۵

