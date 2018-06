چیزی تا شروع E3 نمانده و بسیاری از گیمرها در سراسر دنیا منتظر کنفرانس Sony و نمایش‌های بازی‌هایی نظیر Ghost of Tsushima و The Last of Us: Part II هستند. و لیست تازه منتشرشده از پردانلودترین بازی‌های فروشگاه PlayStation نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز PS4 از نظر بازی‌های فرست‌پارتی و مقبولیت آن‌ها در وضعیت خوبی قرار دارد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، براساس جدول منتشرشده در وبسایت رسمی PlayStation، بازی God of War برای دومین ماه متوالی در صدر لیست قرار دارد و بعد از آن بازی‌های به ترتیب Detroit: Become Human و Dark Souls Remastered در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. در ادامه می‌توانید لیست پردانلودترین‌های فروشگاه PlayStation در ماه گذشته را مشاهده نمایید.

پردانلودترین بازی‌های PS4 1 God of War 2 Detroit: Become Human 3 Dark Souls: Remastered 4 Conan Exiles 5 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 6 Titanfall 2 7 Grand Theft Auto V 8 Far Cry 5 9 Gang Beasts 10 Battlefield 1 Revolution

پردانلودترین بازی‌های PS VR 1 Killing Floor: Incursion 2 Job Simulator 3 Rick and Morty: Virtual Rick-ality 4 Superhot VR 5 CoolPaintrVR 6 Arizona Sunshine 7 Knockout League 8 Moss 9 Just In Time Incorporated 10 Surgeon Simulator: Experience Reality

پردانلودترین بازی‌های PS Vita 1 Persona 4 Golden 2 God of War: Collection PS Vita 3 Stardew Valley 4 Bloodstained: Curse of the Moon 5 Jak and Daxter Collection 6 Minecraft: PlayStation Vita Edition 7 Guacamelee! 8 Undertale 9 Limbo 10 Muramasa Rebirth Complete Collection

در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame