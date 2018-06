نامزدهای جایزه گیمیستان ۲۰۱۸ مشخص شد / مسابقه مردمی بهترین بازی از نگاه مردم آغاز شد

با معرفی نامزهای نخستین دوره «جایزه گیمیستان» در دو بخش رایانه شخصی و موبایل به‌عنوان بخش جنبی رویداد بین‌المللی تی جی سی، مسابقه انتخاب برترین بازی گیمیستان از نگاه مردم نیز آغاز شد.به گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، هیئت داوران بین‌المللی جایزه گیمیستان، نامزدهای بهترین بازی بصری (Best Visual)، خلاقانه‌ترین بازی (Most Innovative) و بهترین […]

با معرفی نامزهای نخستین دوره «جایزه گیمیستان» در دو بخش رایانه شخصی و موبایل به‌عنوان بخش جنبی رویداد بین‌المللی تی جی سی، مسابقه انتخاب برترین بازی گیمیستان از نگاه مردم نیز آغاز شد.به گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، هیئت داوران بین‌المللی جایزه گیمیستان، نامزدهای بهترین بازی بصری (Best Visual)، خلاقانه‌ترین بازی (Most Innovative) و بهترین بازی (Best Game) را در دو بخش پلتفرم رایانه شخصی و موبایل اعلام کردند.



در بخش PC، سه بازی Woodfarer، Bardia و Filliping Filip به عنوان نامزدهای بهترین بازی بصری، بازی‌های Woodfarer، Filliping Filip و Musa A Brother’s Story به عنوان نامزدهای خلاقانه‌ترین بازی‌ها و در نهایت سه بازی The Last Dead End، Filliping Filip و Bardia به عنوان نامزدهای بهترین بازی PC جایزه گیمیستان معرفی شدند.

در بخش موبایل و در شاخه بهترین بازی بصری، Pa Pa Land: Head’s Escape، Around Mars، Mr Crow Don’t Open the Envelope، Anahita، Man vs Missiles و Spirit Wars به عنوان نامزدهای نهایی معرفی شدند.

در شاخه خلاقانه‌ترین بازی موبایل گیمیستان نیز ۶ نامزد حضور دارند که شامل Around Mars، Harmony، Linn : Path Of Orchards، O، Colimus! و Pa Pa Land: Head’s Escape می‌شود.

برنده عنوان بهترین بازی‌ موبایل گیمیستان نیز از میان بازی‌های Police Patrol، Pa Pa Land: Head’s Escape، Man vs Missile، Around Mars، Electron و Harmony معرفی خواهد شد.

هم‌زمان با معرفی نامزدهای نهایی جایزه گیمیستان، مسابقه انتخاب برترین بازی موبایل از نگاه مردم نیز آغاز شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک http://tehrangamecon.com/en/peoples-choice-awards، به یکی از ۱۸ بازی منتخب گیمیستان (که به صورت رسمی منتشر شده‌اند) رای دهند. مهلت شرکت در مسابقه مردمی تا ۴ تیر ماه خواهد بود.

لازم به ذکر است از آنجا که بازی‌های PC منتخب در گیمیستان هنوز به بازار عرضه نشده‌اند، امکان برگزاری مسابقه مردمی در این بخش وجود ندارد.

بازی‌سازانی که بازی‌های‌شان به عنوان یکی از نامزدهای جایزه گیمیستان معرفی شده‌اند، علاوه بر آن که به رایگان در TGC2018 حضور خواهند داشت، فرصت خواهند داشت بازی‌شان را به ناشران و خریداران بین‌المللی در روز نخست این رویداد معرفی کنند. همچنین برترین بازی‌های گیمیستان، ۱۵ تیرماه و در مراسم پایانی TGC2018 معرفی خواهند شد.

براساس این گزارش ۹۰ بازی از ۱۰ کشور دنیا شامل ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، ترکیه، بحرین، مصر و آذربایجان برای حضور در TGC2018 و رقابت در جایزه گیمیستان ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ بازی خارجی و ۷۶ بازی از ایران بوده است. در میان نامزدهای اعلام شده نیز Tangled Up! و Man vs Missile از کشور هند، Musa’s brother از بحرین و The Last Dead End از آذربایجان به چشم می‌خورد.

