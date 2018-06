شرکت Sega و استدیو Creative Assembly اولین تریلر از گیم‌پلی عنوان جدید خود را منتشر کردند. به گزارش‌ پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، بازی Total War: Three Kingdoms قرار است تا اولین عنوان این سری برگرفته از یک رمان تاریخی باشد. اگر شما سری‌بازی‌های شرکت Koei تحت عناوینی چون Romance of the Three Kingdoms و یا Dynasty Warriors را تجربه کرده باشید، قطعا با شخصیت‌هایی نظیر "لیو بی"(Liu Bei)، "سائو سائو"(Cao Cao) و "سان‌ کوان"(Sun Quan) و داستان 3 امپراطوری آن‌ها آشنایی دارید. اگر هم با حال‌و‌هوای این رمان آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله‌ای که برای شما عزیزان آماده کرده بودیم را از دست ندهید.

خط داستانی اصلی بازی Total War: Three Kingdoms همانند رمان بر روی فرماندهان متمرکز است. فرماندهانی که برای مبارزه با ظلم و ستم وارد میدان می‌شوند و قادر به نابودی نفرات زیادی هستند و نفوذ فراوانی در میدان نبرد دارند. همچنین این نسخه نیز همانند برادر‌های بزرگتر خود دارای حالت کلاسیک برای بازی می‌باشد.

عنوان Total War: Three Kingdoms برای عرضه در بهار سال 1398 برنامه‌ریزی شده است. در ادامه شما را به مشاهده این تریلر زیبا دعوت می‌کنیم.

دانلود به صورت SD - دانلود به صورت HD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame