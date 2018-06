Cool Mini Or Not و Guillotine Games بازی تخته‌ای جدیدی تحت عنوان Cthulhu: Death May Die معرفی کرده‌اند که توسط اریک ام.لانگ (Eric M. Lang) و راب دیویایو (Rob Daviau)، دو تن از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین طراحان حال حاضر بازی‌های تخته‌ای ساخته می‌شود. در Cthulhu: Death May Die بازی‌بازان نه تنها از ورود خدایی بیگانه […]

Cool Mini Or Not و Guillotine Games بازی تخته‌ای جدیدی تحت عنوان Cthulhu: Death May Die معرفی کرده‌اند که توسط اریک ام.لانگ (Eric M. Lang) و راب دیویایو (Rob Daviau)، دو تن از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین طراحان حال حاضر بازی‌های تخته‌ای ساخته می‌شود. در Cthulhu: Death May Die بازی‌بازان نه تنها از ورود خدایی بیگانه از افسانه‌های Lovecraft’ به واقعیت جلوگیری نخواهند کرد بلکه با احضار تصادفی یا از روی عمد این خدا، قصد کشتن او را خواهند کرد.

دیویایو یکی از پیش‌گامان اصلی بازی‌های Legacy به شمار می‌رود؛ یکی از ژانرهای محبوب در بازی‌های تخته‌ای. لانگ نیز به عنوان یک طراح کاربلد و موفق شناخته می‌شود که در بازی‌های بسیاری نقش داشته است. تنها ذکر این نکته کافی است که وی در طول پنج سال گذشته، هر سال یک بازی هیجان ‌انگیز و محبوب را طراحی کرده است.

Cthulhu: Death May Die مجموعه‌ای از قسمت‌های مستقل خواهد بود. هر قسمت، ساختاری دو بخشی خواهد داشت که در بخش اول تمرکز بر روی لحظات قبل از احضار هیولا خواهد بود و بعد از این بخش تمرکز بازی بر روی کشتن این هیولا خواهد بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ‌کدام از بازیکنان در اولین بخش نمی‌توانند کشته شوند، اما در بخش دوم و تا زمان کشته شدن خدای بیگانه این محدودیت برداشته می‌شود. جزئیات دیگری نیز از گیم‌پلی بازی منتشر شده است که بیشتر بر روی بخش مینیاتور و تاس-محور بازی مانور می‌دهد.

اریک ام.لانگ بازی‌هایی همچون Blood Rage ،Chaos in the Old World ،XCOM: The Board Game ،Quarriors و Bloodborne: The Card Game را در کارنامه خود دارد. او امسال نیز توانست با بازی جدید خود با عنوان Rising Sun به موفقیت خوبی دست یابد. او به خاطر طراحی‌های نامتقارن، بالانس شده و نسبتا قابل درک خود معروف است.

دیویایو نیز بیشتر با بازی‌های مانند Risk: Legacy ،SeaFall ،Pandemic Legacy و بازی در دست ساخت Betrayal Legacy و نیز بازی مینیاتوری Heroscape شناخته می‌شود. وی همچنین عضوی از شرکت ریستوریشن گیمز (Restoration Games) است که وظیفه احیا و بازسازی عناوین کلاسیک را بر عهده دارند.

Cthulhu: Death May Die از طریق یک پروژه کیک‌استارتر، تامین مالی می‌شود. با توجه به زمان زیادی که برای ساخت بازی‌های تخته‌ای و مینیاتوری بزرگ لازم است، این بازی احتمالا اواسط یا اواخر سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa