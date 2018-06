id Software: بازی Rage 2 چیزی بیشتر از یک دنباله است

چند هفته پیش بود که Bethesda Softworks از بازی Rage 2 رونمایی کرد. طی این رونمایی مشخص شد که بازی توسط دو استودیوی id Software ( سازندگان نسخه‌ی اول ) و Avalanche Studios ( سازنده‌ی Mad Max و Just Cause) ساخته خواهد شد.



اکنون به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، طی مصاحبه‌ی "تیم ویلیتز" کارگردان بازی با مجله‌ی Official PlayStation Magazine، صحبت‌هایی در رابطه با داستان بازی و همچنین همکاری با Avalanche شد:

"این قطعا چیزی بیشتر از یک دنباله‌‎ی ساده است چون گیم‌پلی جدید بازی و همچنین همکاری با Avalanche یک بازی بسیار خاص و نوین را خلق کرده است. کار کردن با Avalanche و به اشتراک گذاری ایده‌هایمان بسیار لذت‌بخش بوده است.

اولین بازی در یک جهان پساآخرالزمانی بود. اما اکنون ما محیط‌هایی داریم که چیزی بیشتر از یک زمین خالی پر از خاک هستند. جهان Rage 2 به نوعی پساپساآخرالزمانی است که در آن، مردم زمین را بازسازی کرده‌اند. ما محیط‌های مختلفی داریم از باتلاق‌های پر از گیاه گرفته تا رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، بنابراین بازی از آن جهان خشک و خالی تکامل یافته و ما واقعا می‌خواستیم این نکته را به نمایش بگذاریم. ما وقت زیادی را صرف کار برروی محیط‌های جالب و غنی کردیم و صحبت‌های زیادی در رابطه با رنگ آب داشتیم. بازیکنان به این محیط‌ها نیاز دارند تا راحت‌تر بفهمند اوضاع چگونه است.

همچنین دیالوگ‌ها و مراحل فرعی بسیار بیشتر شده‌اند و بطور کلی داستان برایمان بسیار مهم بوده است.

گروه‌های مختلفی در بازی وجود دارند که برخی نیز از یکدگیر خوششان نمی‌آید. هوش‌مصنوعی‌ای طراحی شده که از آن هوش‌مصنوعی خوشش نمی‌آید، یکی دیگر در حال رانندگی است [...] پس جهان بازی بسیار داینامیک و زنده طراحی شده است.

شما واقعا به این جهان وابسته و متعهد خواهید شد چون هیچ اتفاقی نمایشی نیست. در بازی‌های دیگر، شما به یک منطقه مشخص می‌روید و شاهد شخصی هستید که یکی دیگر را با ماشین زیر می‌گیرد اما در این بازی، شما در محیط در حال گشت زدن هستید که چندین Mutant ( از انواع دشمنان بازی ) می‌بینید و ناگهان گروه دیگری نیز آنجا ظاهر می‌شود...

ما می‌خواستیم رخدادهایی خلق کنیم که شرکت کردن یا نکردن در آن‌ها کاملا مربوط به خودتان باشد. ما سعی داریم به بازیکنان انتخاب‌های زیادی بدهیم و همچنین آن‌ها را تشویق کنیم که برخی کارهای مهم که انجام دادن آن‌ها هیچ الزامی ندارند را انجام دهند. همچنین با توجه به اعمال شما، چیزهای مختلفی تغییر می‌کنند. این همیشه یک جنبه‌ی مهم بازی و داستان آن بوده است. جهان بازی یک دنیای فرمولی نیست که اتفاقات در آن فقط تکرار شوند. شما شاهد تغییراتی خواهید بود که بر اساس اعمال شما، برروی بازی اِعمال شده‌اند و ما فکر می‌کنیم این قطعا بخشی از داستان‌سرایی است."

Rage 2 در بهار 2019 برای PC، PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.



منبع متن: pardisgame