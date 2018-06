پوشش زنده کنفرانس Microsoft در E3 2018: ساعت 00:30 بامداد دوشنبه

در هفته جاری به لطف برگزاری رویداد E3 دوست‌داران بازی‌های ویدیوی داغ‌ترین روزهای سال را تجربه خواهند کرد. رویدادی که طی آن بزرگ‌ترین ناشران صنعت بازی از برنامه‌های یک ساله خود رونمایی می‌کنند و شرکت Microsoft نیز یکی مهم‌ترین آنهاست.

آخرین توییت رئیس بخش Xbox آقای فیل اسپنسر در مورد کنفرانس E3 2018: "همین الان آخرین تمرین های خودمون رو برای #XboxE3 انجام دادیم.احساس فوق العاده ای نسبت به این نمایش دارم. برای 15 رونمایی جدید و خیلی خیلی بیشتر، هیجان زده هستیم. #E32018"

کنفرانس مطبوعاتی امسال بیشتر از هر زمان دیگری برای Microsoft اهمیت دارد چرا که نه تنها بر شرایط کنسول نسل هشتمی این شرکت یعنی Xbox One موثر خواهد بود بلکه با توجه به شنیده شدن زمزمه‌های شروع نسل جدید کنسول‌ها، می‌تواند برای پلتفرم Xbox در نسل نهم کنسول‌ها نیز تعیین کننده باشد.

از جمله که انحصاری‌هایی که انتظار می‌رود در این کنفرانس نمایش داده شوند می‌توان به قسمت دوم عنوان پلتفرمر خلاقانه Ori به نام Ori and the Will of the Wisps، عنوان Crackdown 3 که اخیرا سرانجام تاریخ عرضه آن به صورت اعلام شد و عنوان مورد انتظار Ashen اشاره کرد.

اما در مورد معرفی‌های جدید و سورپرایزها. Forza Horizon 4 را احتمالا می‌توان قابل پیش‌بینی‌ترین معرفی Microsoft در E3 2018 به حساب آورد. عنوانی که بر اساس شایعه‌ها بازیکنان به خیابان‌های کشور ژاپن خواهد برد.

اما معرفی دیگری که شاهد آن خواهیم بود بازی جدید استودیو The Coalition است. این استودیو در سال 2016 عنوان Gears of War 4 را معرفی کرد و احتمالا در پروژه جدید خود نیز همین سری دوشت داشتنی را ادامه خواهد داد.

اما سورپرایزی که مطمئن هستیم به زودی فاش خواهد شد و این اتفاق ممکن است طی کنفرانس مطبوعاتی امسال Microsoft رخ دهد معرفی نقش آفرینی جدیدی است که در شعبه دوم استودیو Playground Games​، سازنده سری Forza Horizon، ساخته می‌شود. بر اساس شایعه‌ها این استودیو سری پر طرفدار Fable را باز خواهد گرداند.

اما یکی از مهم‌ترین استودیوهای داخلی Microsoft و سازنده سری Halo یعنی 343 Industries. این استودیو در سال 2015 عنوان Halo 5: Guardians را عرضه کرد و از آن زمان تاکنون بر روی پروژه جدید خود که قسمت جدید Halo است کار می کند. ممکن است فرصت معرفی این بازی نیز کنفرانس Microsoft پیش آید.

کنفرانس مطبوعاتی Microsoft قرار است ساعت 00:30 بامداد دوشنبه، ۲۱ خرداد آغاز شود و بر اساس گزارش‌ها حدودا 100 دقیقه به طور خواهد انجامید. این کنفرانس علاوه بر احتمالاتی که اشاره شد میزبان عناوینی از ناشرهای مستقل نیز خواهد بود که میان آنها نیز باید به Anthem و Battlefield V اشاره کرد

پوشش زنده خبری پردیس گیم از این کنفرانس:

پردیس گیم به مانند هر سال از این کنفرانس و تمام کنفرانس‌های E3 پوشش زنده خبری به عمل خواهد آورد و لحظه به لحظه اخبار این کنفرانس همزمان با برگزاری آن در سایت قرار می‌گیرد.

آیا پردیس گیم امسال هم لایو بلاگ خواهد داشت؟

امسال تصمیم گرفته‌ایم تا پوشش زنده لحظه‌ای این کنفرانس را در کانال رسمی پردیس گیم در تلگرام به عمل آوریم که از طریق این لینک می‌توانید به آن وارد شوید.

پخش زنده کنفرانس Microsoft:

آن دسته از افرادی که نت قابل قبول برای تماشای زنده کنفرانس Microsoft دارند نیز به محض شروع این کنفرانس با مراجعه به این پست از طریق پخش کننده زیر با امکان تنظیم کیفیت دلخواه قادر به تماشای زنده خواهند بود.

منبع متن: pardisgame