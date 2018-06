NieR: Automata بزودی برای XBox One منتشر خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamatsu، عنوان NieR: Automata تحت عنوان NieR: Automata Become as Gods Edition برای کنسول Xbox One تایید شد.

بنابر اعلام کمپانی Square Enix، این بازی همین حالا برای پیش‌خرید، با قیمت 49.99$، موجود است. نسخه یاد شده حاوی محتویات زیر می‌باشد:

-عنوان NieR: Automata

-افزونه 3C3C1D119440927

-3 اسکین متفاوت برای Pod

-یک Pod جداگانه

-ماسک تزئینی

این عنوان قرار است در تاریخ 26 جوئن، مطابق با 5 تیر، برای این پلتفرم عرضه شود. شما می توانید نقد پردیس‌گیم در رابطه با این بازی را از اینجا مطالعه نمایید.

منبع متن: pardisgame