به گزارش پردیس گیم، کنفرانس شرکت Microsoft در E3 2018 حال برگزاری است و تریلر جدید عنوان مورد انتظار Ori and the Will of the Wisps نیز منتشر شد. این تریلر هم مانند تریلر E3 2017 یک موسیقی بسیار زیبا را دارد و به نشان دادن دنیای زیبای بازی می‌پردازد. شما در زیر می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:





منبع متن: pardisgame