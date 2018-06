شرکت مایکروسافت از خریداری Ninja Theory، Playground Games،Undead Labs و Compulsion Games خبر داد

در طی نمایش E3 شرکت مایکروسافت از خریداری چند استودیوی بزرگ بازی‌سازی خبر داد، از جمله این استودیو ها استودیو سازنده سری State of Decay یعنی Undead Labs می‌باشد. در کنار آن استودیوهای بزرگ دیگری همچون Playground Games، Ninja Theory و Compulsion Games، سازنده We Happy Few را نیز خریداری کرده و چندین استودیو جدید را نیز در شهر های مختلف پایه‌گذاری کرده است. خبر خریداری Ninja Theory سازنده عنوان تحسین شده‌ی Hellblade برای بسیاری تعجب‌آور بود، در حال حاضر به نظر می‌رسد با شرایط فعلی شرکت مایکروسافت بتواند به خوبی از عهده کمبود عناوین انحصاری خود بر بیاید. نظر شما در این باره‌ چیست؟

منبع متن: pardisgame