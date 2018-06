E3 2018 | عناوین جدید و ویژگی Fast Start برای سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند

به‌تازگی و در جریان کنفرانس مایکروسافت در نمایشگاه E3 2018 اخبار جدیدی در رابطه با سرویس Xbox Game Pass منتشر شد. با گیمفا همراه باشید. ویژگی “Fast Start” با استفاده از نوعی تکنیک یادگیری خودکار، می‌فهمد که کدام قسمت‌ها از دیتای بازی باید زودتر دانلود شوند تا زودتر قابل بازی باشند. این قابلیت در آپدیت […]

به‌تازگی و در جریان کنفرانس مایکروسافت در نمایشگاه E3 2018 اخبار جدیدی در رابطه با سرویس Xbox Game Pass منتشر شد. با گیمفا همراه باشید.

ویژگی “Fast Start” با استفاده از نوعی تکنیک یادگیری خودکار، می‌فهمد که کدام قسمت‌ها از دیتای بازی باید زودتر دانلود شوند تا زودتر قابل بازی باشند. این قابلیت در آپدیت ماه ژوئن به کنسول ایکس‌باکس وان اضافه خواهد شد.

همچنین مشخص شد که از هرماه بازی‌های جدید در همان روز عرضه‌ی رسمی در سرویس Xbox Game Pass قابل دسترسی خواهند بود. همین‌طور مشخص شد بازی Halo: The Master Chief Collection امسال به این سرویس راه پیدا خواهد کرد. علاوه بر این‌ها بازی‌های The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Tom Clancy’s The Division و Fallout 4 از همین امروز در این سرویس در دسترس هستند.

منبع متن: gamefa