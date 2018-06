اولین تصاویر و جزئیات عنوان Sekiro: Shadows Die Twice منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualSockers، ساعاتی پیش بازی جدید استدیوی From Software با نام Sekiro: Shadows Die Twice در کنفرانس E3 شرکت Microsoft معرفی شد. این بازی در اوایل سال 2019 برای پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC منتشر می‌شود.

این بازی توسط کارگردان سری بازی‌های Souls و Bloodborne یعنی "هیدتاکا میازاکی" کارگردانی می‌شود، شما می‌توانید اولین جزئیات این بازی را مطالعه کنید: "مرگ به راحتی به دست نمی‌آید. Sekiro: Shadows Die Twice یک تجربه‌ی گیم‌پلی جدید، خارق العاده، تیره و پیچیده را ارائه می‌دهد. این بازی یک تجربه‌ی سوم شخص با عناصر نقش آفرینی است و به صورت تک‌نفره جریان دارد. شما در نقش یک قهرمان سنگ دل قرار می گیرید که هدفش نجات ارباب خود است. ارباب او از نسل خاندان باستانی بوده و وقایع بازی در واخر دهه‌ی 1500 در ژاپن رخ می‌دهد و شما شاهد انتفاقات وحشیانه و خونینی در طول تجربه‌ی بازی هستید. "

علاوه بر آن شما می‌توانید تصاویری از این بازی را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame