اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید Rage 2 را تهیه کنید و به دنبال محتویات بیشتری از این بازی هستید، بتزدا دو نسخه ویژه برای شما تدارک دیده تا تهیه کنید و از آن‌ها لذت ببرید. در ادامه با ارائه جزئیاتی بیشتر در این زمینه با شما خواهیم بود. بامداد […]

اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید Rage 2 را تهیه کنید و به دنبال محتویات بیشتری از این بازی هستید، بتزدا دو نسخه ویژه برای شما تدارک دیده تا تهیه کنید و از آن‌ها لذت ببرید. در ادامه با ارائه جزئیاتی بیشتر در این زمینه با شما خواهیم بود.

بامداد امروز طی برگزاری کنفرانس خبری شرکت بتزدا در رویداد E3 2018 شاهد نمایش گیم‌پلی عنوان Rage 2 بودیم که به زیبایی هر چه تمام‌تر به نمایش در آمد. در طی این کنفرانس بتزدا خبر از عرضه دو نسخه ویژه برای Rage 2 داد.

اول از همه به معرفی یک نسخه کالکتور پرداخته شد که ۱۱۹٫۹۹ دلار قیمت دارد. این نسخه از بازی شامل یک جعبه خاص است که شامل مجسمه سر Ruckus the Chrusher، یک پوستر از این نسخه کالکتور، یک کتاب فلزی، بسته گسترش دهنده Rise of the Ghosts ، سلاح بسیار قدرتمند و سنگین Doom BFG، زره Nicholas Raine، تپانچه تهاجمی، پوسته کامیون Mutant Monster، کدهای تقلب Wasteland Wizard، یک Battle Standard و همینطور مرحله منحصر به فرد Cult of the Death God خواهد بود.

نسخه دیلاکس ادیشن این بازی نیز شامل همه موارد بالا خواهد شد با این تفاوت که محتویات فیزیکی گفته شده در بالا جای خود را به موارد دیگری داده‌اند. این نسخه از بازی ۷۹٫۹۹ دلار قیمت دارد. در کنار معرفی نسخه‌های ویژه این بازی، بتزدا یک سری تصویر هنری بسیار جذاب و دوست داشتی نیز از این بازی منتشر کرده که در انتهای این متن می‌توانید مشاهده کنید. شما می‌توانید این تصاویر هنری جدید را در کنار محتویات نسخه‌های ویژه این بازی و همچنین باکس آرت رسمی آن را در ادامه مشاهده کنید.

بامداد امروز در کنفرانس خبری شرکت بتزدا در رویداد E3 2018 اعلام شد که Rage 2 در بهار سال ۲۰۱۹ به پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی راه پیدا خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که این بازی برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ نیز عرضه شود یا خیر. با نگاهی به پیشینه و سابقه بتزدا می‌بینیم که این امر زیاد هم دور از انتظار نیست و ممکن است شاهد انتشار نسخه نینتندو سوییچ این بازی نیز باشیم. اما نکته این جا است که سابقه بتزدا نشان می‌دهد این شرکت ناشر علاقه زیادی به عرضه نسخه نینتندو سوییچ بازی‌ها همزمان با سایر پلتفرم‌های آن‌ها ندارد و این کار را به چند ماه بعد واگذار می‌کند به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم برای Rage 2 چه عملکردی نشان خواهد داد.

این بازی به همراه نسخه‌ های ویژه آن هم‌اکنون از طریق فروشگاه آمازون قابل پیش خرید هستند. این تنها یکی از چند نمایشی بود که بتزدا در کنفرانس خبری خود در بامداد امروز به نمایش گذاشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سایر بازی‌های به نمایش در امده در این کنفرانس، می‌توانید به صفحه اول سایت مراجعه کنید و از آخرین خبرهای این کنفرانس مطلع شوید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد تصاویر تازه منتشر شده از این بازی باشید تا با نسخه‌های ویژه آن بیشتر آشنا شوید و علاوه بر آن از تصاویر هنزی جدید آن هم لذت ببرید و باکس آرت رسمی آن را نیز بشناسید.

منبع متن: gamefa