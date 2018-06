پوشش زنده خبری کنفرانس Square Enix؛ ساعت 21:30 دوشنبه

یک شب دیگر از کنفرانس‌های همایش E3 2018 فرا رسید و شاید یکی از هیجان‌انگیزترین کنفرانس‌ها را با Square Enix ،Ubisoft و Sony تجربه کنیم.

باید انتظار چه مواردی از این کنفرانس داشته باشیم؟

اولین انتظار ما از این کنفرانس چنین است که یک نمایش مفصل به‌همراه اطلاعات لازم از پروژه Avengers استودیوی Crystal Dynamics به‌دست آوریم و کلا با سبک آن آشنا شویم. همچنین بازسازی Final Fantasy VII هم می‌‌‌‌‌‌تواند بخش بزرگی از کنفرانس را تشکیل دهد و امیدواریم شاهد یک نمایش و تاریخ انتشار از این عنوان باشیم.

علاوه بر این، انتظار می‌رود گیم‌پلی مفصل عناوین معرفی شده دیگری مثل Just Cause 4 و Shadow of the Tomb Raider هم به نمایش در آیند و اطلاعات بیشتری از آن‌ها به‌دست آوریم. Hitman 2 هم می‌تواند یکی از مهره‌های جذاب کنفرانس باشد.

جزئیات بیشتر دیگری در دسترس نیست و شاید شاهد سوپرایزهایی هم باشیم. فعلا باید منتظر بمانیم.

آیا پردیس گیم امسال هم لایو بلاگ خواهد داشت؟

امسال تصمیم گرفته‌ایم تا پوشش زنده لحظه‌ای این کنفرانس را در کانال رسمی پردیس گیم در تلگرام به عمل آوریم که از طریق این لینک می‌توانید به آن وارد شوید.

منبع متن: pardisgame