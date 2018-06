کنفرانس خبری یوبی سافت در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد برگزار خواهد شد و مانند همیشه طرفداران انتظار کنفرانسی هیجان‌انگیز و سراسر سورپرایز را دارند. کنفرانس شرکت یوبی‌سافت ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امشب برگزار می‌شود که زمان زیادی نیز به آغاز مراسم باقی نمانده است. این شرکت امسال نیز به مانند سال های گذشته با دست پر آمده و بازی‌های بسیاری […]

کنفرانس خبری یوبی سافت در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد برگزار خواهد شد و مانند همیشه طرفداران انتظار کنفرانسی هیجان‌انگیز و سراسر سورپرایز را دارند.

کنفرانس شرکت یوبی‌سافت ساعت ۰۰:۳۰ بامداد امشب برگزار می‌شود که زمان زیادی نیز به آغاز مراسم باقی نمانده است. این شرکت امسال نیز به مانند سال های گذشته با دست پر آمده و بازی‌های بسیاری را برای نمایش در اختیار دارد.

پوشش زنده با لایو بلاگ و تماشای کنفرانس یوبی سافت به صورت زنده

در انتهای مطلب شما ‌می‌توانید از طریق پلیر سایت توییچیوبی‌سافت همیشه نمایش بسیار خوبی در رویداد E3 2018 داشته و هر ساله کنفرانس این شرکت با معرفی بازی‌های بزرگی همراه بوده است. مطمئنا اولین عنوانی که بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر نمایش آن هستند Assassins Creed Odyssey است.، نمایش را به صورت زنده تماشا کنید. جدا از این گزینه، گیمفا پوشش زنده کنفرانس‌ها را نیز در قالب لایو بلاگ خواهد داشت که با آغاز رویداد شروع خواهد شد.

چه بازی‌هایی نمایش داده می‌شوند؟

یوبی‌سافت همیشه نمایش بسیار خوبی در رویداد E3 2018 داشته و هر ساله کنفرانس این شرکت با معرفی بازی‌های بزرگی همراه بوده است. مطمئنا اولین عنوانی که بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر نمایش آن هستند Assassins Creed Odyssey است. بی‌صبرانه منتظریم تا ببینیم نسخه‌ی جدید این سری محبوب قرار است چه تجربه‌ای را برای بازی‌بازان به ارمغان آورد.

از Assassins Creed Odyssey که بگذریم، یوبی‌سافت تا به حال تایید کرده است که در کنفرانس خود به رونمایی رسمی از عنوان The Division 2 و انتشار اطلاعات و جزییاتی از دو عنوان Beyond Good and Evil 2 و Skull and Bones خواهد پرداخت. به علاوه شایعاتی در مورد معرفی نسخه‌ی جدید Splinter Cell و عنوان Watch Dogs 3 نیز شنیده می‌شود که همه‌ی این موارد می‌توانند بار دیگر نمایش فوق العاده‌ای را برای یوبی‌سافت رقم بزند

در ادامه نیز می‌توانید به محض آغاز کنفرانس آن را به‌صورت زنده مشاهده کنید:

پخش زنده یوتوب

پخش زنده توییچ

Watch live video from Ubisoft on www.twitch.tv

لایو بلاگ

منبع متن: gamefa