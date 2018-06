به تازگی شرکت Square Enix در جریان کنفرانس E3 خود دو تریلر جدید از بازی Shadow of the Tomb Raider منتشر کرده است. در تریلر اول شاهد نمایشی سینماتیک از بخش داستانی بازی هستیم و در تریلر دوم که از گیم‌پلی بازی است، مبارزات مخفی‌کاری لارا در محیطی جنگلی را مشاهده می‌کنیم.

عنوان Shadow of the Tomb Raider در تاریخ 14 سپتامبر (23 شهریور) برای کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

تریلر سینماتیک





تریلر گیم‌پلی





